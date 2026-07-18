Asırlık Gece dizisi konusu ve yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan özel yapım, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine giden süreci, kritik gelişmeleri ve o gece yaşananları belgeler ışığında ekranlara taşıyor.