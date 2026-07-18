Belgeler ışığında Asırlık Gece'nin hikayesi: Asırlık Gece nerede çekildi, oyuncuları kimler?
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Asırlık Gece dizisinin hikayesi, oyuncu kadrosu ve yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz 2026 tarihinde ilk üç bölümüyle ekranlara gelen yapım, anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Peki Asırlık Gece 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizi kaç bölüm sürecek, konusu ne? İşte Asırlık Gece'nin oyuncu kadrosu ve yapıma dair merak edilenler.
Asırlık Gece dizisi konusu ve yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan özel yapım, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine giden süreci, kritik gelişmeleri ve o gece yaşananları belgeler ışığında ekranlara taşıyor.
ASIRLIK GECE DİZİSİNİN KONUSU NE?
Asırlık Gece, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine giden süreci, darbe gecesinde yaşanan kritik gelişmeleri ve sonrasında gerçekleşen operasyonları konu alan özel bir mini dizi projesidir.
Dizi; olayların arka planını, karar anlarını, sahadaki gelişmeleri ve yaşananları kronolojik bir anlatımla izleyiciye aktarıyor. Yapım, yalnızca darbe gecesine değil, o geceye uzanan süreçteki önemli kırılma noktalarına, belgeler ve tanıklıklar üzerinden ışık tutmayı amaçlıyor.
Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserinden uyarlanan dizi, gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanmış bir tarihî drama niteliği taşıyor.
15 bölüm olarak planlanan Asırlık Gece, 15 Temmuz gecesinin kritik anlarını ve Türkiye'nin yakın tarihindeki önemli dönüm noktalarından birini ekranlara taşıyor.
ASIRLIK GECE 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
TRT 1'in özel yapımları arasında yer alan Asırlık Gece'nin 4. bölümü, 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünün ardından aynı akşam 5. bölümün de yayınlanacağı açıklandı.
ASIRLIK GECE KAÇ BÖLÜM SÜRECEK?
Darbe girişiminin öncesini ve sonrasını kronolojik bir anlatımla ekrana taşıyan Asırlık Gece, toplam 15 bölümden oluşan bir mini dizi olarak planlandı.
Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserinden uyarlanan yapım, 15. bölümün ardından final yapacak.
ASIRLIK GECE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide şu isimler yer alıyor:
Seçkin Özdemir
Erkan Petekkaya
Gülsim Ali
Emir Benderlioğlu
Rüzgar Aksoy
Murat Aygen
Tolga Mendi
Erol Yavan
Burak Sergen
Yücel Erten
Yavuz Bingöl
Koray Karaca
Cem Kurtoğlu
Alper Türedi
Altan Akışık
Asırlık Gece 4. bölüm ile 24 Temmuz Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin sahneleri İstanbul ve Ankara'da çekildi.
|ASIRLIK GECE DİZİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
|Dizi adı
|Asırlık Gece
|Kanal
|TRT 1
|4. bölüm yayın tarihi
|24 Temmuz 2026 Cuma
|Yayın saati
|20.00
|Türü
|Tarihî drama / mini dizi
|Konusu
|15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine giden süreç, kritik gelişmeler ve o gece yaşanan olaylar ele alınıyor.
|Uyarlama
|"Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi"
|Uyarlanan eser
|Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın kitabı
|Toplam bölüm sayısı
|15 bölüm
|Yayınlandığı platform
|TRT 1
|Oyuncu kadrosu
|Seçkin Özdemir, Erkan Petekkaya, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu, Burak Sergen, Yavuz Bingöl ve diğer oyuncular