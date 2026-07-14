Haftada 3 gün üst üste heyecan fırtınası! Var Mısın Yok Musun’da büyük ödül tam 5 milyon TL!
Televizyon tarihinin efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Büyük ödülü 5 milyon TL olan yarışma, 19. bölümüyle bu akşam ATV’de.
Televizyon tarihine damga vuran fenomen yarışma "Var Mısın Yok Musun", yeni bölümleriyle ekranlardaki yerini alıyor. Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un enerjik sunumuyla yeniden hayat bulan yarışma programında, hem şans hem de strateji aynı anda devrediyor. İ
İzleyicisine soluksuz anlar yaşatan program; 19. bölümüyle Salı, 20. bölümüyle Çarşamba ve 21. bölümüyle Perşembe akşamı ATV ekranlarında yerini alacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacıyı bir araya getiren programda, heyecan ve risk her geçen saniye katlanarak artıyor.
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 19.bölümüyle Salı, 20.bölümüyle Çarşamba ve 21.bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV'de.
BÜYÜK ÖDÜL TAM 5 MİLYON TL!
Yarışmacıların en büyük hedefi, kutularında saklı olan ya da bankanın sunduğu tekliflerle ulaşabilecekleri 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanabilmek. Her turun sonunda banka, yarışmacıların önünde duran gizemli kutuyu satın alabilmek adına stratejik hamleler yaparak tekliflerde bulunuyor. Kırmızı ve mavi kutular tek tek açıldıkça, yarışmacıların alması gereken risk oranı da doğru orantılı olarak büyüyor.
"Var Mısın Yok Musun" 19. bölümüyle 20.00'de ATV'de!