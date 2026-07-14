Televizyon tarihine damga vuran fenomen yarışma "Var Mısın Yok Musun", yeni bölümleriyle ekranlardaki yerini alıyor. Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un enerjik sunumuyla yeniden hayat bulan yarışma programında, hem şans hem de strateji aynı anda devrediyor. İ İzleyicisine soluksuz anlar yaşatan program; 19. bölümüyle Salı, 20. bölümüyle Çarşamba ve 21. bölümüyle Perşembe akşamı ATV ekranlarında yerini alacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacıyı bir araya getiren programda, heyecan ve risk her geçen saniye katlanarak artıyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.) Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 19.bölümüyle Salı, 20.bölümüyle Çarşamba ve 21.bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV'de.