"Beni tek seven annemmiş": Var Mısın Yok Musun Hakan'ın yürek yakan hikayesi
Var Mısın Yok Musun'da geceye neşeli tavırlarıyla başlayan Hakan, paylaştığı hayat hikayesiyle tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğdu. 15 yaşında babasını aniden kaybeden ve yatalak annesine 5 yıl boyunca tek başına bakan Hakan'ın yürek burkan yaşam mücadelesi izleyenleri derinden sarsacak.
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- Var Mısın Yok Musun programında Samsun Adliyesi'nde memur olarak çalışan Hakan Temiz yarışmacı koltuğuna oturdu.
- Hakan Temiz, 15 yaşındayken babasını kalp krizi sonucu kaybettiğini ve bu olayın sadece iki saat içinde gerçekleştiğini anlattı.
- Yarışmacı, 94 yaşında vefat eden annesine beş yıl boyunca baktığını ve onu babasının yanına defnettirdiğini söyledi.
- Hakan Temiz, 7 Haziran 1974'te Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu ve beş kardeşin en küçüğü olarak müzikle ilgilendi.
- Yarışmacı, iki evlilik yaptığını ancak aradığı sevgiyi bulamadığını ve kendisini sadece annesinin sevdiğini belirtti.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde kura heyecanı Hakan'ın adının açıklanmasıyla zirveye çıktı. Samsun Adliyesi'nde memur olarak çalışan Hakan, büyük alkışlar arasında yarışmacı koltuğuna oturdu. Gecenin ilk dakikalarında neşeli tavırlarıyla stüdyoyu güldüren Hakan, ilerleyen anlarda anlattığı anne ve baba acısıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.
"ÇOK HEYECANLIYIM, KORKUYORUM"
Kura çekiminde geri sayımın tamamlanmasının ardından günün yarışmacısının Hakan olduğu açıklandı. Büyük heyecan yaşayan Hakan, "Çok heyecanlıyım. Vallahi korkuyorum" sözleriyle duygularını gizleyemedi.
Sunucunun güzel bir yarışma geçirmesi yönündeki dileğine esprili bir karşılık veren Hakan, uçuş ekiplerinin kullandığı "cabin crew check" ifadesini söyledi. Heyecandan sunucunun adını da karıştırınca stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşandı.
Kendisini havalanmaya hazırlanan bir uçağın içindeymiş gibi hisseden Hakan, "Kemerler bağlı, bugün uzaydayız" sözleriyle yarışmaya ne kadar hazır olduğunu gösterdi.
GECENİN KUTUSU 14 NUMARA OLDU
Yarışmada 14 numaralı kutuyu seçen Hakan, mesleğini de anlattı. Samsun Adliyesi'nde görev yaptığını belirten yarışmacı, daha önce arama bölümünde çalıştığını, şu anda ise danışmada görev yaptığını söyledi.
Programda yayınlanan tanıtım filmine göre Hakan Temiz, 7 Haziran 1974'te Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. Beş kardeşli bir ailenin en küçük çocuğu olan Hakan'ın müzik tutkusu ise küçük yaşlarda başladı.
Ortaokuldaki müzik öğretmeni onun yeteneğini fark etti. Hakan, lise yıllarında şarkı yarışmalarına katıldı ve kendi bestelerini yapmaya başladı.
Ancak hayatı, henüz 15 yaşındayken yaşadığı büyük kayıpla değişti.
İLK KUTUDAN 500 TL ÇIKTI
Hakan'ın açtırdığı kutulardan biri 3 numara oldu. Mete'nin açtığı kutudan 500 TL çıkınca stüdyoda büyük sevinç yaşandı.
Hakan, kutunun ardından Cristiano Ronaldo'nun ünlü gol sevincini yaptı. Ronaldo hayranı olduğunu söyleyen yarışmacı, yabancı takımlar arasında Portekizli yıldızın formasını giydiği takımı desteklediğini anlattı.
Neşeli anlarla başlayan gece, diğer yarışmacıların ailelerinden söz etmesiyle bambaşka bir havaya büründü.
"ANNEME BEŞ YIL BAKTIM"
Bir yarışmacının annesine baktığını anlatması üzerine Hakan duygularına hakim olamadı. Annesinin uzun süre yatağa bağlı yaşadığını söyleyen Hakan, ona beş yıl boyunca kendisinin baktığını açıkladı.
Babasını küçük yaşta kaybettiğini belirten Hakan, annesinin kendisine hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.
Yaşlı bir insana bakmanın parayla ölçülemeyeceğini dile getiren Hakan, annesine bakan kişilerin arkasında büyük bir manevi güç olduğunu ifade etti.
Annesinin 94 yaşında hayatını kaybettiğini anlatan Hakan, onu son yolculuğuna uğurladığı günü de gözyaşları içinde hatırladı.
ANNESİNİ BABASININ YANINA DEFNETTİ
Hakan'ın annesi, yıllar önce hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi. Annesinin tabutuyla vedalaşırken kırışık alnından öptüğünü söyleyen Hakan, o an söylediği sözleri de paylaştı.
Annesine, yıllar sonra babasıyla yeniden buluştuğunu söylediğini anlatan Hakan, "Benim sana aşkım hiç bitmeyecek" diyerek veda ettiğini belirtti.
Bu sözlerin ardından stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Hakan'ın yıllarca içinde taşıdığı acının asıl başlangıcı ise 1989 yılının kasım ayında yaşanmıştı.
BABASINI İKİ SAAT İÇİNDE KAYBETTİ
Hakan, babasını 15 yaşındayken kalp krizi sonucu kaybettiğini söyledi. O sabah babasının sırtını ovmasını istediğini anlatan yarışmacı, ailesinin yaşanan durumun kalp krizi olduğunu o anda anlayamadığını belirtti.
Babası hastaneye gitmek için taksi istedi. Hakan taksiyi çağırdı, annesi de eşiyle birlikte hastaneye gitti.
Evde kalan Hakan ise kendisine yemek hazırlamaya başladı. Elinde zeytin ve peynir bulunan tepsiyle oturmak üzereyken eve ağlayarak giren kadınları gördü.
Henüz ne olduğunu anlayamayan 15 yaşındaki Hakan, ailesine sürekli aynı soruyu sordu: "Ne oldu?"
Bir süre sonra yengesi, babasının hayatını kaybettiğini söyledi. Hakan'ın elindeki tepsi o anda yere düştü.
"İKİ SAAT ÖNCE EVDEN ÇIKMIŞTI"
Babasının ölüm haberine inanamadığını anlatan Hakan, onun yalnızca iki saat önce evden çıktığını söyledi. Ardından babasının cansız bedeni eve getirildi.
Babasının yüzüne son kez baktığını belirten Hakan, yüzündeki morlukları gördüğünde ne olduğunu anlamaya çalıştığını anlattı. Annesinin sabaha kadar ağladığını söyleyen yarışmacı, o gece duyduğu çığlıkların hafızasından hiç silinmediğini dile getirdi.
Bu nedenle ağlayan kadınların sesinden hâlâ korktuğunu söyleyen Hakan, babasını kaybettikten sonra üç ay boyunca rüyalarında gördüğünü açıkladı.
"BENİ TEK SEVEN KADIN ANNEMMİŞ"
Annesi hayatta olanlara seslenen Hakan, onların ellerini ve ayaklarını öpmelerini istedi. Anne sevgisinin başka hiçbir sevgiye benzemediğini söyleyen yarışmacı, sözlerinin sonunda hayatındaki en büyük kırgınlığını da açıkladı.
İki evlilik yaptığını anlatan Hakan, son eşini çok sevdiğini ancak aradığı sevgiyi bulamadığını söyledi. Ardından stüdyodakileri gözyaşlarına boğan şu sözleri kullandı:
"Hiç kimse beni sevmedi. Demek ki beni tek seven kadın annemmiş."
Hakan, "Ana gibi yar, Kabe gibi diyar olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.
Neşesiyle başlayan gecede hayatının en ağır acılarını paylaşan Hakan, bundan sonra mavi kutuları açmaya devam edebilecek mi ve yarışmanın sonunda ne kadar kazanacak?
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)