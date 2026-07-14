"Beni tek seven annemmiş": Var Mısın Yok Musun Hakan'ın yürek yakan hikayesi

Yarışmacı, iki evlilik yaptığını ancak aradığı sevgiyi bulamadığını ve kendisini sadece annesinin sevdiğini belirtti.

Hakan Temiz, 7 Haziran 1974'te Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu ve beş kardeşin en küçüğü olarak müzikle ilgilendi.

Yarışmacı, 94 yaşında vefat eden annesine beş yıl boyunca baktığını ve onu babasının yanına defnettirdiğini söyledi.

Hakan Temiz, 15 yaşındayken babasını kalp krizi sonucu kaybettiğini ve bu olayın sadece iki saat içinde gerçekleştiğini anlattı.

Var Mısın Yok Musun programında Samsun Adliyesi'nde memur olarak çalışan Hakan Temiz yarışmacı koltuğuna oturdu.

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde kura heyecanı Hakan'ın adının açıklanmasıyla zirveye çıktı. Samsun Adliyesi'nde memur olarak çalışan Hakan, büyük alkışlar arasında yarışmacı koltuğuna oturdu. Gecenin ilk dakikalarında neşeli tavırlarıyla stüdyoyu güldüren Hakan, ilerleyen anlarda anlattığı anne ve baba acısıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.

Kendisini havalanmaya hazırlanan bir uçağın içindeymiş gibi hisseden Hakan, "Kemerler bağlı, bugün uzaydayız" sözleriyle yarışmaya ne kadar hazır olduğunu gösterdi.

Sunucunun güzel bir yarışma geçirmesi yönündeki dileğine esprili bir karşılık veren Hakan, uçuş ekiplerinin kullandığı "cabin crew check" ifadesini söyledi. Heyecandan sunucunun adını da karıştırınca stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşandı.

Kura çekiminde geri sayımın tamamlanmasının ardından günün yarışmacısının Hakan olduğu açıklandı. Büyük heyecan yaşayan Hakan, "Çok heyecanlıyım. Vallahi korkuyorum" sözleriyle duygularını gizleyemedi.

GECENİN KUTUSU 14 NUMARA OLDU

Yarışmada 14 numaralı kutuyu seçen Hakan, mesleğini de anlattı. Samsun Adliyesi'nde görev yaptığını belirten yarışmacı, daha önce arama bölümünde çalıştığını, şu anda ise danışmada görev yaptığını söyledi.

Programda yayınlanan tanıtım filmine göre Hakan Temiz, 7 Haziran 1974'te Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. Beş kardeşli bir ailenin en küçük çocuğu olan Hakan'ın müzik tutkusu ise küçük yaşlarda başladı.

Ortaokuldaki müzik öğretmeni onun yeteneğini fark etti. Hakan, lise yıllarında şarkı yarışmalarına katıldı ve kendi bestelerini yapmaya başladı.

Ancak hayatı, henüz 15 yaşındayken yaşadığı büyük kayıpla değişti.