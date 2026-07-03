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Nursel ile Mutfak Bahane sezon finalinde neler oldu?

Hafta içi her gün 4 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı, Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanların ödüle, izleyicilerin ise hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Nursel ile Mutfak Bahane, sezon finaliyle ekranlara geldi.

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Nursel ile Mutfak Bahane sezon finalinde neler oldu?

Evliliğine ikinci bir şans veren Yeşim yaptığı açıklamalar ile final gününe damga vurdu. Haftalardır annesi ve kayınvalidesi arasında kalan Yeşim iki tarafında haberinin olmadığı nikâh tarihini açıkladı.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, atv)(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, atv)

Açıklamaları ile herkesi şok eden Yeşim annelerin baskısından kurtulup istediği yuvayı kurabilecek mi?

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Nursel ile Mutfak Bahane sezon finalinde neler oldu?-3

BÜYÜK FİNALİN KAZANANI VE ŞAMPİYONLUK TACININ SAHİBİ KİM OLDU?

Bütün sezon verdiği emekler ile şampiyonluğun en güçlü adayı kayınvalidelerden aldığı puanlar ile şampiyonluğunu ilan etti. Nefeslerin tutulduğu büyük finalde tacı takan gelin Yeşim oldu.

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