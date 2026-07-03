Altı Üstü İstanbul 4. bölümden ipuçları: Sırlar açığa çıkıyor!

Uzay ve Emir'in arasındaki gerilim, yaşanan korkunç kazayla bambaşka bir boyuta taşınır. Ölümle burun buruna gelen iki genç için zamanla yarış başlarken, Uzay öleceğini düşünerek elindeki flaş belleği Emir'e emanet eder. Emir ise kendisini hiç beklemediği bir kararın ortasında bulur.