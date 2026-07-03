Altı Üstü İstanbul 4. bölümden ipuçları: Sırlar açığa çıkıyor!
atv’nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, dördüncü bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyici ile buluşuyor. Peki İstanbul’un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan dizinin 4. bölümünde neler olacak? İşte Altı Üstü İstanbul yeni bölümden ipuçları ve görseller...
Uzay ve Emir'in arasındaki gerilim, yaşanan korkunç kazayla bambaşka bir boyuta taşınır. Ölümle burun buruna gelen iki genç için zamanla yarış başlarken, Uzay öleceğini düşünerek elindeki flaş belleği Emir'e emanet eder. Emir ise kendisini hiç beklemediği bir kararın ortasında bulur.
Diğer yanda Melek'in ağzından dökülen itiraflar, bugüne kadar herkesin inandığı gerçekleri altüst edecek büyük bir sırrın kapısını aralar.
Kazanın perde arkasındaki şüpheler giderek büyürken, Emir'in elindeki flaş bellek Bahtiyar'la ilgili tüm dengeleri değiştirebilecek gerçekleri barındırmaktadır.
Yolun sonuna gelen Uzay için artık tek bir çıkış vardır: Kaçmak. Ancak ortaya çıkacak sır, yalnızca onun değil, mahalledeki herkesin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecektir.
Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!