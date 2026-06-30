Esra Erol ile Var Mısın Yok Musun'da haftalık heyecan başlıyor: 5 milyonluk dev ödül için nefesler tutuldu
Ekranların heyecan dolu yarışması Var Mısın Yok Musun, Esra Erol’un başarılı sunumuyla salı, çarşamba ve perşembe akşamları izleyiciyi atv ekranlarına kilitlemeyi sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından katılan 22 yarışmacının 5 milyon liralık büyük ödülü kazanmak adına bankaya karşı vereceği büyük strateji savaşı, nefes kesecek 13. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de seyirciyle buluşuyor.
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- 'Var Mısın Yok Musun' yarışma programı, Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında yayımlanıyor.
- Yarışma, salı, çarşamba ve perşembe günleri izleyiciyle buluşuyor.
- Programda 5 milyon liralık büyük ödül için 22 yarışmacı mücadele ediyor.
- Var Mısın Yok Musun 13. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de seyirciyle buluşuyor.
Televizyon tarihinin en unutulmaz formatları arasında yer alan efsane yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", ekranların güvenilen ve çok sevilen ismi Esra Erol'un enerjik sunumuyla atv ekranlarında.
ŞANS VE SOĞUKKANLILIK BİR ARADA
Şansın yanı sıra doğru strateji kurmanın ve soğukkanlı kalmanın da büyük önem taşıdığı yarışma programı, yenilenen yüzü ve büyük ödülüyle her salı, çarşamba ve perşembe izleyiciyle buluşuyor.
BÜYÜK ÖDÜL TAM 5 MİLYON LİRA
Heyecanın, adaletin ve risk almanın doruk noktasına ulaşacağı "Var Mısın Yok Musun"da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve farklı hikayelere sahip 22 yarışmacı bir araya geliyor.
Yarışmacılar, hayallerini gerçekleştirmek ve tam 5 milyon liralık büyük ödülü kazanabilmek için gizemli bankaya karşı büyük bir psikolojik savaş veriyor.
STÜDYODA VE EKRAN BAŞINDA HEYECAN FIRTINASI
Her turun sonunda açılan kutularla birlikte dengeler değişirken, banka yarışmacıların önünde duran kutuyu satın alabilmek için nakit tekliflerde bulunuyor.
Kırmızı ve mavi kutular birer birer eksildikçe yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor, stüdyoda ve ekran başında heyecan fırtınası esiyor.
HAFTADA ÜÇ GÜN KESİNTİSİZ EĞLENCE
"Var Mısın Yok Musun", haftanın üç günü boyunca izleyiciyle buluşuyor. Sevilen yarışma programı; 13. bölümüyle salı, 14. bölümüyle çarşamba ve 15. bölümüyle perşembe akşamları atv ekranlarındaki yerini alacak.
Yayın Günleri: 30 Haziran Salı, 1 Temmuz Çarşamba ve 2 Temmuz Perşembe
Yayın Saati: 20.00