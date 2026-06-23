Altı Üstü İstanbul reytingleri altüst etti: İkinci bölümüyle zirveye yerleşti I Kebapçıyı kundaklayan sürpriz isim geceye damga vurdu

Ziyankar Mahallesi'ni arkasına alan Emir, Galip'le hesaplaşmak için harekete geçerken, Bahtiyar'ın ölüm gecesine ait görüntüler de herkesin kaderini değiştirecek büyük yüzleşmenin kapısını araladı.

Kebapçıda çıkan yangın mahalleyi sarsarken, Emir ve Naz ölümden döndü. Yangının ardından ortaya çıkan gerçekler ve çocukların Rami'nin yanında çalışmaya başlaması, Emir'i transfer teklifini kabul etmeye yaklaştırsa da öğrendiği gerçek her şeyi değiştirdi.

MELEK GECEYE DAMGA VURDU

İkinci bölümün finali ise izleyicide yeni bir merak dalgası yarattı. Kebapçıyı kundaklayan kişinin Melek olduğunun ortaya çıkması, geceye damga vururken Emir'in bu gerçekle nasıl yüzleşeceği ve Melek'e nasıl bir tepki vereceği şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Yeni bölüm öncesi gözler, Emir ile Melek arasında yaşanacak büyük yüzleşmeye çevrildi. Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul 3. bölüm fragmanı

Meryem Yurt Takvim.com.tr Televizyon