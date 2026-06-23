Altı Üstü İstanbul reytingleri altüst etti: İkinci bölümüyle zirveye yerleşti I Kebapçıyı kundaklayan sürpriz isim geceye damga vurdu
atv’nin büyük beğeni toplayan yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", ikinci bölümüyle reyting listelerini sallayarak pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Tüm kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde birinci sıraya yerleşen dizinin final sahnesinde kebapçıyı kundaklayan kişinin Melek olduğunun ortaya çıkması ise sosyal medyada büyük bir merak dalgası yarattı.
Hızlı Özet Göster
- atv'nin NTC Medya imzalı dizisi Altı Üstü İstanbul ikinci bölümüyle tüm kişilerde %6.49 izlenme oranı ve %23.29 izlenme payıyla pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
- Dizinin ikinci bölümünde Bahtiyar'ın ölümünün ardından futbola sırt çeviren Emir, Galip'in transfer teklifini reddederek kebapçıda çalışmaya başladı.
- Kebapçıda çıkan yangında Emir ve Naz ölümden dönerken, bölüm finalinde kebapçıyı kundaklayan kişinin Melek olduğu ortaya çıktı.
- Bahtiyar'ın ölüm gecesine ait görüntüler üzerinden yapılan araştırmalar şüpheleri arttırdı ve Emir Galip'le hesaplaşmak için harekete geçti.
- Dizinin yeni bölümü her Pazartesi saat 20.00'de atv'de yayınlanıyor.
atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti.
REYTİNGLERDE ZİRVEYE YERLEŞTİ
Güçlü hikayesi, sıcak mahalle atmosferi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
"Altı Üstü İstanbul", tüm kişilerde %6.49 izlenme oranı ve %23.29 izlenme payıyla 1., AB'de %4.07 izlenme oranı ve %15.87 izlenme payı 2., 20+ABC1'de ise %5.98 izlenme oranı ve %20.91 izlenme payıyla 1. sıraya yerleşerek günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.
2.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin ikinci bölümünde Bahtiyar'ın ölümünün ardından futbola sırt çeviren Emir, Galip'in transfer teklifini reddederek kebapçıda çalışmaya başladı. Bayram, arkadaşları ve Melek onu ikna etmeye çalışırken, Tarık'ın araştırması Bahtiyar'ın ölümüne dair şüpheleri arttırdı ve peşine düşülen görüntüler yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.
MAHALLEYİ SARSAN YANGIN
Kebapçıda çıkan yangın mahalleyi sarsarken, Emir ve Naz ölümden döndü. Yangının ardından ortaya çıkan gerçekler ve çocukların Rami'nin yanında çalışmaya başlaması, Emir'i transfer teklifini kabul etmeye yaklaştırsa da öğrendiği gerçek her şeyi değiştirdi.
Ziyankar Mahallesi'ni arkasına alan Emir, Galip'le hesaplaşmak için harekete geçerken, Bahtiyar'ın ölüm gecesine ait görüntüler de herkesin kaderini değiştirecek büyük yüzleşmenin kapısını araladı.
MELEK GECEYE DAMGA VURDU
İkinci bölümün finali ise izleyicide yeni bir merak dalgası yarattı. Kebapçıyı kundaklayan kişinin Melek olduğunun ortaya çıkması, geceye damga vururken Emir'in bu gerçekle nasıl yüzleşeceği ve Melek'e nasıl bir tepki vereceği şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Yeni bölüm öncesi gözler, Emir ile Melek arasında yaşanacak büyük yüzleşmeye çevrildi. Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!