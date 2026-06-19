Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus’tan Altı Üstü İstanbul yorumu

Sınıf çatışmalarını, dostluğu ve futbol tutkusunu ekrana taşıyan "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesinin yanı sıra gerçekçiliğiyle öne çıkan futbol sahneleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

KAÇIRANLAR VE YENİDEN İZLEMEK İSTEYENLER İÇİN BU AKŞAM ATV'DE! atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ilk bölüm tekrarıyla bu akşam saat 20.00'de ekrana geliyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

1. BÖLÜMDEN İPUÇLARI! İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir. En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir. Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.

Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar. İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek… Uzay ve Emir… Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.