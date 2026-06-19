Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus’tan Altı Üstü İstanbul yorumu
atv ekranlarının kısa sürede büyük beğeni toplayan yeni yapımı "Altı Üstü İstanbul" dizisindeki nefes kesen futbol sahneleriyle, Türk futbolunun efsane hakemleri Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus'un radarına girdi. Dizide iki arkadaş grubu arasında yaşanan tartışmalı pozisyonu Libero TV'de adeta gerçek bir derbi maçı gibi VAR odası titizliğiyle saniye saniye inceleyen ikili, verdikleri ortak kararla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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- NTC Medya imzalı 'Altı Üstü İstanbul' dizisi, futbol sahneleriyle gündeme geldi.
- Dizideki tartışmalı pozisyon, Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus tarafından Libero TV'de değerlendirildi.
- Fırat Aydınus, pozisyonu 'Altı Üstü penaltı!' diyerek yorumladı.
- Ahmet Çakar, Aydınus'un penaltı kararına destek verdi.
- 'Altı Üstü İstanbul', sınıf çatışmaları ve futbol tutkusunu ekrana taşıyor.
atv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul", bu kez nefes kesen futbol sahneleriyle gündeme geldi. Dizide iki arkadaş grubunun kıyasıya mücadele ettiği maçta yaşanan tartışmalı pozisyon, Türk futbolunun efsane hakemleri Ahmet Çakar ve Fırat Aydınus tarafından Libero TV'de mercek altına alındı.
Pozisyonu adeta gerçek bir derbi maçı inceler gibi saniye saniye değerlendiren ikili, VAR odasındaymışçasına yorumlarda bulundu.
Yeni diziyi yakından takip ettiğini belirten Fırat Aydınus, pozisyondaki kontrolsüz müdahaleye dikkat çekerek kararını "Altı Üstü penaltı!" sözleriyle açıkladı. Ahmet Çakar da Aydınus'a destek vererek pozisyonun tartışmasız bir penaltı olduğunu söyledi.
Sınıf çatışmalarını, dostluğu ve futbol tutkusunu ekrana taşıyan "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesinin yanı sıra gerçekçiliğiyle öne çıkan futbol sahneleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.
KAÇIRANLAR VE YENİDEN İZLEMEK İSTEYENLER İÇİN BU AKŞAM ATV'DE!
atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ilk bölüm tekrarıyla bu akşam saat 20.00'de ekrana geliyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
1. BÖLÜMDEN İPUÇLARI!
İstanbul'da kimsenin uğramadığı, adını bile bilmediği kendi hâlinde bir mahalle… Ziyankâr. Yokluk kapılarını sık sık çalsa da burada hayat umutla sürmektedir. O umuda en sıkı tutunanlardan biri de Emir'dir. En büyük hayali ailesine, kardeşi bildiği arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi bir hayat sunabilmektir. Yıllardır peşinden koştuğu futbol ise ona ilk kez bu hayale ulaşma ihtimali vermiştir. Emir ve arkadaşları için final maçı yalnızca bir kupa mücadelesi değil, hayatlarını değiştirebilecek son fırsattır.
Maç öncesi rakiplerini yakından tanımak isteyen gençler, kendilerini İstanbul'un hiç bilmedikleri bir yüzünde bulurlar. İlk karşılaşma sert geçer. Naz ve Melek… Uzay ve Emir… Aynı şehrin farklı hayatlarında büyüyen bu gençler, henüz farkında olmasalar da kaderlerini değiştirecek bir yolun başındadır.
Kahkahaların ve umut dolu hayallerin arasında yaşanacak sarsıcı bir olay, Ziyankâr'ın dengesini sarsacaktır. Emir ise ilk kez sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu fark edecektir. Çünkü bazen bir insanın kaderi tek bir günde değişir. Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır.
Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!