Esra Erol’la Var Mısın Yok Musun 9. bölüm bu akşam atv’de

7. BÖLÜMDE NELER OLDU? Programın 7.bölüm yarışmacısı Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin oldu. 36 yaşındaki Ali Osman, balıkçılık ile ilgili sosyal medya içerikleriyle tanınırken, kazanacağı parayla bir balık restoranı açmayı hedefledi.

7 numaralı kutuyla yarışan Ali Osman, ilk turlarda oyunu lehine çevirmeyi başarsa da ilerleyen turlarda büyük şanssızlıklar yaşadı. 4.turda ilk 5 milyon TL'yi, 5.turda ise ikinci 5 milyon TL'yi açtıran Ali Osman, kırmızı tutarları birer birer açtırmasına rağmen umudunu kaybetmedi. Yarışma boyunca esprili tavırlarıyla stüdyoya neşe katan Ali Osman, ortaokul yıllarından beri birlikte olduğu eşiyle kurduğu mutlu yuvasını ve tüp bebek tedavisi sonrasında dünyaya gelen çocuklarını anlatırken de izleyenleri duygulandırdı.

6.turda gelen 195.000 TL'lik teklifi reddederek son tura geçen Ali Osman, şanslı yağmurluğunu giyerek iki mavi kutu açtırmayı başardı. 440.000 TL'lik banka teklifini eşiyle birlikte değerlendiren Ali Osman, kutusuna gitmemeyi seçerek teklife "varım" dedi ve yarışmadan 440.000 TL kazanarak ayrıldı. Kendi kutusundan ise 250.000 TL çıktı.

Kaynak: atv 6. BÖLÜMDE NELER OLDU? Programının 6. bölüm yarışmacısı Sivaslı Erdi Akkuş oldu. 35 yaşındaki Erdi, çocukları Ulaş ve Duha için yarıştığını söylerken, büyük ödülü kazanması halinde aile işletmeleri olan kasap dükkanlarını büyütmeyi hedefledi. Daha önce yaşadığı bir iş kazasında kalbi durduğu için hayatına ikinci şans olarak bakan Erdi, insanların hiçbir şeyi ertelememesi gerektiğini anlattı.