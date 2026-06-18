Esra Erol’la Var Mısın Yok Musun 9. bölüm bu akşam atv’de
Ekranların sevilen ismi Esra Erol’un sunumuyla izleyiciyle buluşan “Var Mısın Yok Musun”, heyecan dolu 9. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de atv ekranlarında yerini alıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının 5 milyon liralık büyük ödülü kazanmak için bankaya karşı kıyasıya yarıştığı programda, strateji ve şans sınırları zorlayacak.
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- Erzurumlu Kübra Yıldız, 8. bölümde 85.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.
- Trabzonlu Ali Osman Erçin, 7. bölümde 440.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmayı kazandı.
- Sivaslı Erdi Akkuş, 6. bölümde 375.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti.
- Esra Erol’un sunumuyla izleyiciyle buluşan “Var Mısın Yok Musun”, heyecan dolu 9. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de atv ekranlarında yerini alıyor.
Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.
Programın 8. bölüm yarışmacısı Erzurumlu Kübra Yıldız oldu. 31 yaşındaki Kübra, kazanacağı parayla üniversiteye hazırlanan kardeşinin eğitimine destek olmayı hedefledi. 3 numaralı kutuyla yarışan Kübra, ilk 3 turda 4 kırmızı kutu açtırmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı. Yarışma boyunca duygusal anlar yaşayan Kübra, nişanlıyken geçirdiği ağır trafik kazasının ardından uzun süre tedavi gördüğünü anlattı. İyileşme sürecinde nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenen Kübra, o dönemleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
4.turda üst üste açtırdığı mavi kutularla tabloyu lehine çevirmeyi başaran Kübra, iki adet 5 milyon TL'lik kutuyu 5.tura taşımayı başardı. Ancak önce Dilek'in, hemen ardından Feyza Nur'un kutusundan çıkan iki adet 5 milyon TL, stüdyoda büyük şok yarattı. Büyük hayal kırıklığına rağmen oyununa devam eden Kübra, 6.turun sonunda gelen 85.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. Kübra'nın kendi kutusundan ise 1.000 TL çıktı.
7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Programın 7.bölüm yarışmacısı Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin oldu. 36 yaşındaki Ali Osman, balıkçılık ile ilgili sosyal medya içerikleriyle tanınırken, kazanacağı parayla bir balık restoranı açmayı hedefledi.
7 numaralı kutuyla yarışan Ali Osman, ilk turlarda oyunu lehine çevirmeyi başarsa da ilerleyen turlarda büyük şanssızlıklar yaşadı. 4.turda ilk 5 milyon TL'yi, 5.turda ise ikinci 5 milyon TL'yi açtıran Ali Osman, kırmızı tutarları birer birer açtırmasına rağmen umudunu kaybetmedi. Yarışma boyunca esprili tavırlarıyla stüdyoya neşe katan Ali Osman, ortaokul yıllarından beri birlikte olduğu eşiyle kurduğu mutlu yuvasını ve tüp bebek tedavisi sonrasında dünyaya gelen çocuklarını anlatırken de izleyenleri duygulandırdı.
6.turda gelen 195.000 TL'lik teklifi reddederek son tura geçen Ali Osman, şanslı yağmurluğunu giyerek iki mavi kutu açtırmayı başardı. 440.000 TL'lik banka teklifini eşiyle birlikte değerlendiren Ali Osman, kutusuna gitmemeyi seçerek teklife "varım" dedi ve yarışmadan 440.000 TL kazanarak ayrıldı. Kendi kutusundan ise 250.000 TL çıktı.
6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Programının 6. bölüm yarışmacısı Sivaslı Erdi Akkuş oldu. 35 yaşındaki Erdi, çocukları Ulaş ve Duha için yarıştığını söylerken, büyük ödülü kazanması halinde aile işletmeleri olan kasap dükkanlarını büyütmeyi hedefledi. Daha önce yaşadığı bir iş kazasında kalbi durduğu için hayatına ikinci şans olarak bakan Erdi, insanların hiçbir şeyi ertelememesi gerektiğini anlattı.
1 numaralı kutuyla yarışan Erdi, ilk turlarda açtırdığı büyük tutarlara rağmen moralini yüksek tutmayı başardı. 2. turda 3 Milyon TL'yi, 3. turda ise 5 Milyon TL'yi açtıran Erdi, buna rağmen "her anıyla güzel hayat" diyerek oyuna devam etti. Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Erdi, zaman zaman vefat eden babasıyla ilgili anılarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.
Son turlara kadar mücadeleyi bırakmayan Erdi, 6. turda 5 Milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük bir şok yaşasa da sonraki tura devam etme kararı aldı. Son turda açtırdığı iki mavi kutuyla tabloyu lehine çeviren Erdi, gelen 375.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti. "Karım mutlu olsun diye kabul ettim." sözleriyle stüdyoyu güldüren Erdi'nin kendi kutusundan 25.000 TL çıkarken, sona kalan 750.000 TL'nin ise Mete'nin kutusunda olduğu ortaya çıktı.
Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun" artık Salı, Çarşamba ve Perşembe olmak üzere haftada 3 gün ekranlarda! Bir sonraki bölümde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!
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