Anka atv'de! Anka filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Filmde çocukken ailesini trafik kazasında kaybeden Murat'ın, Ejder babasının yönlendirmesiyle kaza gününü tam olarak yaşayarak hayata yeniden başlama mücadelesi anlatılıyor.

Senaryosunu Murat Ünaloğlu'nun yazdığı filmin kadrosunda Wilma Elles, Selahattin Taşdöğen, Levent Sülün, Selin Sezgin ve Özcan Varaylı yer alıyor.

Filmin çekimleri Kula ve Uşak'ta başlayıp İstanbul'da tamamlandı.

atv'nin 19 Haziran akşamı ekranlara getireceği Anka, duygusal hikayesi ve etkileyici karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Geçmişinin ağır yüküyle yaşamaya çalışan bir adamın yeniden ayağa kalkma mücadelesini konu alan yapım, dram severler için dikkat çekici bir seçenek sunuyor. Başrollerinde birbirinden deneyimli isimlerin yer aldığı film çekildiği doğal ve tarihi mekanlarla da öne çıkıyor. İşte filme dair detaylar...

Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır. Anka filmi konusu ne, hikayesi ne anlatıyor? Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur. Ancak işinden kovulması ve parasız kalması onu iyice karamsarlığa sürükler.