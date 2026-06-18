Anka atv'de! Anka filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi?
19 Haziran 2026 akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Anka, dram ve hayat mücadelesini merkezine alan etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Küçük yaşta ailesini trafik kazasında kaybeden Murat'ın geçmişiyle yüzleşme ve yeniden hayata tutunma çabasını anlatan film güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal anlatımıyla öne çıkıyor. Peki Anka filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte 19 Haziran atv yayın akışında yer alan Anka filmine dair merak edilen detaylar...
Hızlı Özet Göster
- Filmde çocukken ailesini trafik kazasında kaybeden Murat'ın, Ejder babasının yönlendirmesiyle kaza gününü tam olarak yaşayarak hayata yeniden başlama mücadelesi anlatılıyor.
- Senaryosunu Murat Ünaloğlu'nun yazdığı filmin kadrosunda Wilma Elles, Selahattin Taşdöğen, Levent Sülün, Selin Sezgin ve Özcan Varaylı yer alıyor.
- Filmin çekimleri Kula ve Uşak'ta başlayıp İstanbul'da tamamlandı.
atv'nin 19 Haziran akşamı ekranlara getireceği Anka, duygusal hikayesi ve etkileyici karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Geçmişinin ağır yüküyle yaşamaya çalışan bir adamın yeniden ayağa kalkma mücadelesini konu alan yapım, dram severler için dikkat çekici bir seçenek sunuyor. Başrollerinde birbirinden deneyimli isimlerin yer aldığı film çekildiği doğal ve tarihi mekanlarla da öne çıkıyor. İşte filme dair detaylar...
Anka filmi konusu ne, hikayesi ne anlatıyor?
Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur. Ancak işinden kovulması ve parasız kalması onu iyice karamsarlığa sürükler.
Murat'ın hayatına devam etmesi için kaza gününe dair ne varsa tam olarak yaşaması gerektiğine inanan Ejder, Murat'a kaza yapılan arabayı gösterir ve onu artık bu halde görmek istemediğini söyleyerek bir karar vermesini ister. Yaşananlardan sonra bir süre ortadan kaybolan Murat, geri döndüğünde hayatına yeniden başlamak için harekete geçer.
Anka filmi oyuncuları kimler, başrolde hangi isimler var?
Filmin yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir otururken yapımcılığını Müşvik Guluzade üstleniyor. Senaryosu ise Ozan Akbaba ile Cankat Vatanandıran imzası taşıyor.
Başrollerde Ozan Akbaba, Serdar Orçin, Engin Hepileri ve Deniz Işın yer alırken kadroda Atilla Şendil, Uğur Uzunel ve Ali Savaşçı da bulunuyor.
Anka filmi nerede çekildi?
Çekimlerine 2022'de Kula ve Uşak'ta başlanan yerli sinema filminin devam kısmı İstanbul'da tamamlandı.
ATV 19 HAZİRAN 2026 YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Kahvaltı Haberleri
- 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – ATV Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Altı Üstü İstanbul (1. Bölüm)
- 22:50 – Anka (Yerli Sinema)
- 01:30 – Otel Franco (Yabancı Sinema)
- 03:00 – Gözleri Karadeniz
- 05:30 – Bir Gece Masalı