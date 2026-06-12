Var Mısın Yok Musun'da ilk kutu şoku! Sinem 5 milyon TL'yi açtırdı

PEŞ PEŞE BÜYÜK RAKAMLAR GELDİ Sinem'in yarışmadaki zorlu başlangıcı bununla da sınırlı kalmadı. İlk turda açtırdığı diğer kutularda da kritik rakamlar ortaya çıktı. İlk kutuda 5 milyon TL'yi kaybeden Sinem, ikinci seçiminde 250 TL'yi görünce rahatladı. Ancak üçüncü kutuda bu kez 1 milyon TL açıldı. Dördüncü kutudan ise 10 TL çıktı. Böylece yarışmanın daha başında hem büyük ödüller hem de küçük rakamlar masadan eksilmeye başladı.

BANKANIN İLK TEKLİFİNE "YOKUM" DEDİ Zorlu geçen ilk turun ardından banka, Sinem'in 13 numaralı kutusunu satın almak için ilk teklifini yaptı. Bankanın teklifi 35 bin TL oldu. Esra Erol'un "Var mısın, yok musun?" sorusu üzerine Sinem kararını verdi. Sinem, ilk teklife "Yokum" diyerek yarışmaya devam etmeyi seçti. İKİNCİ TEKLİF 96 BİN TL'YE ÇIKTI Sinem'in kararlı duruşu ikinci turda da devam etti. Banka bu kez teklifini yükseltti ve 13 numaralı kutu için 96 bin TL önerdi. Ancak Sinem bu teklifi de kabul etmedi. Yarışmanın başında 5 milyon TL ve 1 milyon TL'yi açtırmasına rağmen masadan kalkmayan Sinem, risk alarak yoluna devam etti.

Bankanın 96 bin TL'lik ikinci teklifi de Sinem'i durdurmadı. "TÜRBÜLANSI ÇOK SEVİYORUM" SÖZÜ ESRA EROL'U ŞAŞIRTTI Yarışma sırasında Sinem'in söylediği bir söz de geceye damga vurdu. Daha önce hosteslik yapan Sinem, "Türbülansı çok seviyorum" deyince Esra Erol şaşkınlığını gizleyemedi. Sinem, bu sözünün yalnızca yarışma heyecanıyla ilgili olmadığını söyledi. Yarışma ekibine ve stüdyo ortamına çok alıştığını anlatan Sinem, "Bir yanım evet yarışıyorum diyor ama bir yanım diyor ki Sinem gitme" ifadelerini kullandı.

OĞLU İÇİN HAYATINI YENİDEN KURDU Sinem'in hayat hikayesi de stüdyoda duygusal anlar yaşattı. 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem, anne ve babasının ayrılmasının ardından kardeşiyle birlikte anneannesi ve dedesi tarafından büyütüldü. Genç yaşta hosteslik eğitimi alan Sinem, okulunu dondurarak çalışma hayatına başladı. Eşiyle liseden tanışan Sinem'in yolu yıllar sonra yeniden kesişti ve çiftin Ömercan adını verdikleri bir oğulları oldu. Ancak fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayıran Sinem, 4,5 yaşındaki oğluyla daha fazla vakit geçirmek için işinden ayrıldı.