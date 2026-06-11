Var Mısın Yok Musun'da ilk kutu şoku! Sinem 5 milyon TL'yi açtırdı
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde günün yarışmacısı olan Sinem, daha ilk kutuda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 15 numaralı kutuyu açtıran Sinem, küçük rakam beklerken 5 milyon TL'nin elenmesiyle yarışmaya zor bir başlangıç yaptı.
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- ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun programında yarışmacı Sinem Durmuş, ilk seçiminde 5 milyon TL'lik kutuyu açtırarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.
- Sinem Durmuş, bankanın 35 bin TL ve ardından 96 bin TL'lik tekliflerini reddederek yarışmaya devam etmeyi seçti.
- Yarışmacı Sinem Durmuş, 4,5 yaşındaki oğlu Ömercan için işinden ayrıldığını ve e-ticaret markası için dükkan açmayı hedeflediğini belirtti.
- Sinem Durmuş, eski eşiyle fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldıklarını ancak iyi iletişim içinde olduklarını ifade etti.
- Sinem Durmuş'un 'Türbülansı çok seviyorum' sözü, sunucu Esra Erol'u şaşırttı.
Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da bu kez yarışmacı koltuğuna Sinem Durmuş oturdu. Hayat hikayesiyle dikkat çeken Sinem, yarışmaya umutlu başladı ancak ilk seçim stüdyoda herkesi şaşkına çevirdi.
İLK KUTUDA 5 MİLYON TL ŞOKU
Sinem, birinci turun ilk seçiminde 15 numaralı kutuyu açtırmak istedi. Kutunun başındaki Ali Osman Bey, "Umarım bu yarışmanın ilk kutusu mavi ile başlar" diyerek iyi dilekte bulundu.
Sinem de kutu açılmadan önce "Allah'ım lütfen mavi olsun" sözleriyle küçük rakam beklediğini söyledi.
ANCAK KUTUDAN 5 MİLYON TL ÇIKTI.
Bu sonuçla Sinem büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ali Osman Bey'in de şaşkınlığını gizleyemediği anlarda stüdyoda kısa süreli sessizlik oldu. Sinem ise "Ali Osman abi bizi üzdü. Olsun" diyerek moralini toplamaya çalıştı.
PEŞ PEŞE BÜYÜK RAKAMLAR GELDİ
Sinem'in yarışmadaki zorlu başlangıcı bununla da sınırlı kalmadı. İlk turda açtırdığı diğer kutularda da kritik rakamlar ortaya çıktı.
İlk kutuda 5 milyon TL'yi kaybeden Sinem, ikinci seçiminde 250 TL'yi görünce rahatladı. Ancak üçüncü kutuda bu kez 1 milyon TL açıldı. Dördüncü kutudan ise 10 TL çıktı.
Böylece yarışmanın daha başında hem büyük ödüller hem de küçük rakamlar masadan eksilmeye başladı.
BANKANIN İLK TEKLİFİNE "YOKUM" DEDİ
Zorlu geçen ilk turun ardından banka, Sinem'in 13 numaralı kutusunu satın almak için ilk teklifini yaptı. Bankanın teklifi 35 bin TL oldu.
Esra Erol'un "Var mısın, yok musun?" sorusu üzerine Sinem kararını verdi.
Sinem, ilk teklife "Yokum" diyerek yarışmaya devam etmeyi seçti.
İKİNCİ TEKLİF 96 BİN TL'YE ÇIKTI
Sinem'in kararlı duruşu ikinci turda da devam etti. Banka bu kez teklifini yükseltti ve 13 numaralı kutu için 96 bin TL önerdi.
Ancak Sinem bu teklifi de kabul etmedi.
Yarışmanın başında 5 milyon TL ve 1 milyon TL'yi açtırmasına rağmen masadan kalkmayan Sinem, risk alarak yoluna devam etti.
"TÜRBÜLANSI ÇOK SEVİYORUM" SÖZÜ ESRA EROL'U ŞAŞIRTTI
Yarışma sırasında Sinem'in söylediği bir söz de geceye damga vurdu. Daha önce hosteslik yapan Sinem, "Türbülansı çok seviyorum" deyince Esra Erol şaşkınlığını gizleyemedi.
Sinem, bu sözünün yalnızca yarışma heyecanıyla ilgili olmadığını söyledi. Yarışma ekibine ve stüdyo ortamına çok alıştığını anlatan Sinem, "Bir yanım evet yarışıyorum diyor ama bir yanım diyor ki Sinem gitme" ifadelerini kullandı.
OĞLU İÇİN HAYATINI YENİDEN KURDU
Sinem'in hayat hikayesi de stüdyoda duygusal anlar yaşattı. 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem, anne ve babasının ayrılmasının ardından kardeşiyle birlikte anneannesi ve dedesi tarafından büyütüldü.
Genç yaşta hosteslik eğitimi alan Sinem, okulunu dondurarak çalışma hayatına başladı. Eşiyle liseden tanışan Sinem'in yolu yıllar sonra yeniden kesişti ve çiftin Ömercan adını verdikleri bir oğulları oldu.
Ancak fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayıran Sinem, 4,5 yaşındaki oğluyla daha fazla vakit geçirmek için işinden ayrıldı.
HEDEFİ KENDİ DÜKKANINI AÇMAK
Sinem, oğlunun babasıyla iyi bir iletişim içinde olduklarını da anlattı. Eski eşinin Kanada'da yaşamak istediğini, kendisinin ise Türkiye'de kalmayı tercih ettiğini söyledi.
Kendi hayatını yeniden kurmaya çalışan Sinem'in en büyük hedeflerinden biri ise e-ticaretle büyüttüğü markası için bir dükkan açmak.
Yarışmanın daha ilk anlarında büyük kayıplar yaşayan Sinem'in, bankanın tekliflerine karşı nasıl bir yol izleyeceği ise gecenin en merak edilen konusu oldu.