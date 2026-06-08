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Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde yarışan Nurşah Aluç, enerjik tavırları ve hızlı konuşmasıyla stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı. Sunucu Oktay Kaynarca’nın yarışmacıya "Ya bir sus söyleyeyim" diyerek takıldığı anlar seyircileri gülümsetti.

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Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"
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  • ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Nurşah Aluç 100 bin TL kazanarak programdan ayrıldı.
  • İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu 30 yaşındaki Aluç, 50 bin TL hedefiyle başladığı yarışmada hedefini aştı.
  • Yarışmacının hızlı konuşması nedeniyle sunucu Oktay Kaynarca 'Ya bir sus söyleyeyim' diyerek tatlı bir sitemde bulundu.
  • Aluç, 200 bin TL'lik 'Martı hangi familyadandır?' sorusunda risk almayarak çekilme kararı aldı.
  • Yarışmacı 100 bin TL'lik çay sorusunda joker hakkı kullanarak doğru cevap Çin'e ulaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Nurşah Aluç, enerjisiyle geceye damga vurdu. Hedefi 50 bin TL barajını aşmak olan Aluç, 200 bin TL'lik soruyu açtırdıktan sonra çekildi ve 100 bin TL kazandı.

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-2

TATLI SİTEM STÜDYOYU GÜLDÜRDÜ

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışma koltuğuna 30 yaşındaki Nurşah Aluç oturdu.

İstanbul'da doğan ve İstanbul'da yaşayan Aluç, İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olduğunu söyledi. Yarışmadaki hedefinin ise 50 bin TL barajını aşmak olduğunu belirtti.

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-3 Milyoner'de Oktay Kaynarca'dan hızlı konuşan yarışmacıya tatlı sitem

Yarışma boyunca enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Nurşah Aluç, hızlı konuşmasıyla Oktay Kaynarca'yı da gülümsetti. Yarışmacı joker hakkını kullanırken konuşmaya devam edince, Kaynarca da programın klasik anonsunu tamamlamak için araya girerek gülümseyen bir ifadeyle "Ya bir sus, söyleyeyim" dedi. Bu tatlı sitem karşısında Aluç kahkahaya boğulurken, stüdyoda da keyifli anlar yaşandı.

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-3

HEDEFİNİ AŞTI, 200 BİN TL'LİK SORUYU GÖRDÜ

Nurşah Aluç, yarışmaya 50 bin TL barajını aşma hedefiyle başladı. Ancak yarışmacı bununla yetinmedi. Soruları tek tek geçen Aluç, 100 bin TL'lik soruyu da doğru yanıtladı ve 200 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

Son soruda ise risk almak istemedi. Cevap vermek yerine çekilmeyi seçen Nurşah Aluç, yarışmadan 100 bin TL ödülle ayrıldı.

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-4

İLK SORU UÇAK ANONSUNDAN GELDİ

Nurşah Aluç'un karşısına çıkan ilk soru, uçaklarda yapılan güvenlik anonslarıyla ilgiliydi.

SORU: Uçaklarda yapılan anonsta hangisinde bir değişiklik olursa baş üstündeki oksijen maskelerinin otomatik olarak açılacağı söylenir?

A: Kalori açığınızda
B: Önsezinizde
C: Kabin basıncında
D: Ruh halinizde

Doğru cevap: C: Kabin basıncında

YAŞ SORUSUNU ZORLANMADAN GEÇTİ

Yarışmacıya ikinci olarak gündelik bilgiye dayanan bir soru yöneltildi.

SORU: Bir insanın nesi ömründe geçirdiği her bir yılla birlikte sürekli değişir?

A: T.C. kimlik numarası
B: Doğum yeri
C: Kan grubu
D: Yaşı

Doğru cevap: D: Yaşı

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-5

DONUT SORUSU EKRANA GELDİ

Üçüncü soruda yarışmacıya "donut"un ne olduğu soruldu.

SORU: "Donut" nedir?

A: Bir tür yük hayvanı
B: Bir tür tatlı çörek
C: Bir tür yaylı çalgı
D: Bir tür Latin dansı

Doğru cevap: B: Bir tür tatlı çörek

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-6

MÜZİK SORUSUNDA "BELALIM" DİNLETİLDİ

Dördüncü soruda yarışmacının karşısına müzik bilgisi çıktı.

SORU: Dinlediğiniz "Belalım" adlı şarkıyı seslendiren kimdir?

A: Mahsun Kırmızıgül
B: Hakan Peker
C: Sinan Özen
D: Ferhat Göçer

Doğru cevap: A: Mahsun Kırmızıgül

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-7

KUŞ SORUSUNDA KELİME OYUNU VARDI

Beşinci soru, kuş adları üzerinden hazırlanan dikkat sorusuydu.

SORU: Hangi adda bir kuş yoktur?

A: İbibik
B: İspinoz
C: İbis
D: İspirto

Doğru cevap: D: İspirto

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-8

"DENEYSEL" SORUSUNU DA BİLDİ

Altıncı soruda yarışmacıya "deneysel" kelimesinin karşılığı soruldu.

SORU: Hangisi "deneysel" anlamına gelir?

A: Retorik
B: Ampirik
C: Alegorik
D: Pimpirik

Doğru cevap: B: Ampirik

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-9

YEŞİLÇAM SORUSU DİKKAT ÇEKTİ

Yedinci soru, Yeşilçam bilgisi isteyen uzun bir sinema sorusuydu.

SORU: 1970 tarihli "Şoför Nebahat" adlı filmde Şoför Nebahat karakterini Fatma Girik canlandırmışken 1960 tarihli "Şoför Nebahat" adlı filmde Şoför Nebahat karakterini canlandıran kimdir?

A: Filiz Akın
B: Çolpan İlhan
C: Sezer Sezin
D: Nebahat Çehre

Doğru cevap: C: Sezer Sezin

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-10

100 BİN TL'LİK ÇAY SORUSUNDA JOKER KULLANDI

Nurşah Aluç'un yarışmadaki en kritik eşiklerinden biri 100 bin TL'lik çay sorusu oldu.

SORU: Dünya çay üretimi ve çay tüketiminde açık ara birinci olan ülke hangisidir?

A: Türkiye
B: Hindistan
C: Çin
D: Sri Lanka

Doğru cevap: C: Çin

Yarışmacı bu soruda joker hakkını kullandı. Doğru cevaba ulaşan Aluç, 100 bin TL'yi garantileyerek 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-11

200 BİN TL'LİK SORU YARIŞMACIYI ZORLADI

Nurşah Aluç'un yarışmada cevaplamadan çekildiği son soru ise martının familyasıyla ilgiliydi.

SORU: Martı hangi familyadandır?

A: Leylekgiller
B: Martıgiller
C: Ördekgiller
D: Baykuşgiller

Doğru cevap: B: Martıgiller

Yarışmacı bu soruda cevap vermedi. Çekilme kararı alan Nurşah Aluç, yarışmadan 100 bin TL ödülle ayrıldı.

Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-12

50 BİN TL HEDEFİYLE GELDİ, 100 BİN TL İLE DÖNDÜ

Nurşah Aluç, yarışmaya başlarken hedefinin 50 bin TL barajını geçmek olduğunu söylemişti. Gece boyunca hem doğru cevapları hem de Oktay Kaynarca ile yaşadığı eğlenceli diyalogla dikkat çeken yarışmacı, hedefini aşarak stüdyodan 100 bin TL ödülle ayrıldı.

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Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-14 Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-15 Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"-16
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