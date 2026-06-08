Milyoner'de hızlı konuşan yarışmacıya güldüren sitem: "Ya bir sus söyleyeyim"

Aluç, 200 bin TL'lik 'Martı hangi familyadandır?' sorusunda risk almayarak çekilme kararı aldı.

Yarışmacının hızlı konuşması nedeniyle sunucu Oktay Kaynarca 'Ya bir sus söyleyeyim' diyerek tatlı bir sitemde bulundu.

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Nurşah Aluç 100 bin TL kazanarak programdan ayrıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Nurşah Aluç, enerjisiyle geceye damga vurdu. Hedefi 50 bin TL barajını aşmak olan Aluç, 200 bin TL'lik soruyu açtırdıktan sonra çekildi ve 100 bin TL kazandı.

Yarışma boyunca enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Nurşah Aluç, hızlı konuşmasıyla Oktay Kaynarca'yı da gülümsetti. Yarışmacı joker hakkını kullanırken konuşmaya devam edince, Kaynarca da programın klasik anonsunu tamamlamak için araya girerek gülümseyen bir ifadeyle "Ya bir sus, söyleyeyim" dedi. Bu tatlı sitem karşısında Aluç kahkahaya boğulurken, stüdyoda da keyifli anlar yaşandı.

İstanbul'da doğan ve İstanbul'da yaşayan Aluç, İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olduğunu söyledi. Yarışmadaki hedefinin ise 50 bin TL barajını aşmak olduğunu belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışma koltuğuna 30 yaşındaki Nurşah Aluç oturdu.

HEDEFİNİ AŞTI, 200 BİN TL'LİK SORUYU GÖRDÜ

Nurşah Aluç, yarışmaya 50 bin TL barajını aşma hedefiyle başladı. Ancak yarışmacı bununla yetinmedi. Soruları tek tek geçen Aluç, 100 bin TL'lik soruyu da doğru yanıtladı ve 200 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

Son soruda ise risk almak istemedi. Cevap vermek yerine çekilmeyi seçen Nurşah Aluç, yarışmadan 100 bin TL ödülle ayrıldı.