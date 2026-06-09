"A.B.İ." dizisinden nefes kesen sezon finali: Çağla’nın ölümünün ardından intikam ateşi yanıyor

Melek, ailesinin yıllardır üzerine kurulu olduğu büyük bir yalanla yüzleşiyor.

Çağla'nın ölümünün ardından Doğan, Şimşek ve oğluna karşı geri dönüşü olmayan bir intikam planı kuruyor.

Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", sezon finaliyle bu akşam 20.00'de atv'de!

A.B.İ. 18. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN İNTİKAM YOLU

Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer. Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar.