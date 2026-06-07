atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan nefes kesen tanıtım: Yayın tarihi belli oldu
Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday atv'nin yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"'dansosyal medyayı sallayan yeni bir tanıtım yayınlandı. Deneyimli isimlerle genç yetenekleri buluşturan dizi, İstanbul'un farklı semtlerinde kesişen hayatları, dostluk sınavlarını ve yön değiştiren aşkları ekranlara taşıyacak. Merakla beklenen yapım, ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak.
Hızlı Özet Göster
- atv'nin yeni dizisi 'Altı Üstü İstanbul' 15 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.
- Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan ve İlker Aksum gibi oyuncuların rol aldığı dizinin yönetmenliğini Müge Uğurlar üstleniyor.
- Dizi, İstanbul'un farklı semtlerinde yaşayan karakterlerin kesişen hikayelerini anlatacak.
- Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın yazdığı yapım, dostlukların ve aşkların sınanmasını konu alıyor.
- İlk bölüm 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de yayınlanacak.
atv'nin izleyici ile buluşmaya gün sayan yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"dan yeni tanıtım yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken tanıtım, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
PAZARTESİ İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
atv'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından, NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul", 15 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle öne çıkan dizinin yeni tanıtımı dün akşam yayınlandı.
Yeni tanıtımda, İstanbul'un farklı semtlerinde yaşayan karakterlerin yollarının nasıl kesişeceğine dair dikkat çekici anlar yer alıyor.
BİRBİRİNDEN FARKLI HAYATLAR VE ÇARPIŞAN DÜNYALAR
Duygusal sahneler, yüzleşmeler ve karakterler arasındaki gerilim, hikayeye dair ipuçları verirken izleyiciyi de ilk bölüme hazırlıyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikayelerini ekrana taşıyacak olan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri aynı projede buluşturuyor
GENÇ OYUNCULAR VE DENEYİMLİ İSİMLER BİR ARADA
Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.
HERKES KENDİ MÜCADELESİNİ VERİYOR
Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu Yekta Torun ile Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı "Altı Üstü İstanbul", dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi mücadelesini verdiği hikayesiyle dikkat çekiyor.
15 HAZİRAN 20.00'DE ATV'DE
Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!