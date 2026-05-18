Altı Üstü İstanbul’un çekimleri başladı: Farklı hayatlar ve çarpışan dünyalar ekrana geliyor
ATV’nin izleyiciyle buluşmaya hazırlanan NTC Medya imzalı iddialı dizisi “Altı Üstü İstanbul”un çekimleri başladı. İstanbul’un farklı hayatlarını ve çarpışan dünyalarını ekrana taşıyan yapım dikkat çekiyor. Genç ve usta oyuncuları aynı kadroda buluşturan dizi güçlü bir oyuncu topluluğuna sahip. “Altı Üstü İstanbul”, yakında izleyiciyle buluşacak.
Hızlı Özet Göster
- ATV'de yayınlanacak NTC Medya imzalı 'Altı Üstü İstanbul' dizisinin çekimlerine başlandı.
- Rahimcan Kapkap'ın başrolünde olduğu dizi, İstanbul'un kenar mahallesinde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayat mücadelesini anlatıyor.
- Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum gibi usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncular da dizinin kadrosunda yer alıyor.
- Müge Uğurlar'ın yönettiği, Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın senaryosunu yazdığı dizide gençler güç, para ve ihanet ile karşı karşıya gelecek.
- Dizi, İstanbul'un karmaşık sokaklarında dostlukların kırıldığı, aşkların yeniden şekillendiği duygusal bir hikaye sunuyor.
atv'nin izleyiciyle buluşmaya hazırlanan NTC Medya imzalı iddialı dizisi "Altı Üstü İstanbul"un çekimleri başladı.
FARKLI HAYATLAR VE ÇARPIŞAN DÜNYALAR
İstanbul'un farklı hayatlarını ve çarpışan dünyalarını ekrana taşıyan yapım, genç oyuncularla usta isimleri aynı kadroda buluşturuyor.
USTA İSİMLER AYNI KADRODA
Dizide Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner rol alıyor. Kadroda ayrıca Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz gibi genç isimler de yer alıyor.
EMİR'İN HAYAT MÜCADELESİ
Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Yekta Torun ile Hilal Yıldız'ın imzasını taşıyor. "Altı Üstü İstanbul", kenar mahallede yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) ve arkadaşlarının hayat mücadelesini merkezine alıyor.
GÜÇ VE İHANETLE YÜZLEŞEN GENÇLER
Hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle yüzleşen gençler; attıkları her adımda hem kendi hayatlarını hem de birbirlerinin kaderini değiştirecek kararlar vermek zorunda kalacak.
HERKESİN KENDİ SAVAŞI
Dostlukların kırıldığı, aşkların yeniden şekillendiği ve herkesin kendi savaşını verdiği hikaye; İstanbul'un karmaşık sokaklarında izleyiciyi duygusal ve sürükleyici bir yolculuğa çıkaracak. Altı Üstü İstanbul, yakında ATV'de!