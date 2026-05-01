1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasıyla birlikte TRT'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin takipçileri "Bu akşam yeni bölüm var mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 5 soruda merak edilenler...
1 Mayıs Cuma günü "Taşacak Bu Deniz" dizisi yayınlanacak mı?
TRT güncel yayın akışına göre dizi bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak.
Dizinin yeni bölümü saat kaçta başlayacak?
Dizi, her hafta olduğu gibi kendi yayın saatinde izleyiciyle buluşacak.
1 Mayıs 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak.
Taşacak Bu Deniz'in konusu ne?
Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme'nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor. Gerçek annesini bulmak için Yunanistan'dan Karadeniz'e gelen Eleni'nin yolu ise doktor Oruç Furtana ile kesişir.Taşacak Bu Deniz Hicran kim?
Farklı dünyaların insanları olan Oruç ve Eleni, aileler arasındaki bitmeyen düşmanlığın ortasında kalırken bir yandan da beklenmedik bir aşkla sınanırlar. Hikâyede, bu çatışmaların ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler, aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.
1 Mayıs 2026 TRT1 akşam yayın akışı nasıl?
Kanalın akşam saatlerindeki program sıralaması şu şekildedir:
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
00.15: Gönül Dağı (Tekrar)