Kadraj Galeri Kadraj İkon Taşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Çavrar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı?

Taşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Çavrar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı?

Taşacak Bu Deniz Karadenizli iki düşman ailenin hikayesini anlatıyor. Hikaye, Rum kızı Eleni'nin annesini aramak için köye gelmesiyle başlıyor. Dizideki oyuncular arasında Furtuna Köyü'nün sağlık ocağında çalışan Hicran karakteri merak konusu oldu. Peki Taşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Çavrar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? Eleni Hicran'ın kızı mı?

Giriş Tarihi: 21.11.2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 16:37
Taşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Çavrar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı?

Karadeniz'in buğulu atmosferinde geçen Taşacak Bu Deniz, annesini arayan Rum kızı Eleni'nin hikayesiyle şekilleniyor. Dizide Eleni'nin bebekken başka bir aileye verilmesine ortak olanlardan biri de Hicran karakteri. Gelişmelerin ardından oyuncunun gerçek hayatta kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Burcu Çavrar'ın biyografisine ilişkin detaylar.

Taşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Çavrar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı?

Taşacak Bu Deniz Hicran kim?

Dizide Hicran karakteri Furtuna Köyü'nün hemşiresi. Yalnızlıktan nefret etmesine rağmen sandığımızdan çok daha yalnız. Zarife ise onun tek ailesi.

Eleni Hicran'ın kızı mı?

Rum kızı Eleni Adil Koçari ve Esme Furtuna'nın kızıdır.

Taşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Çavrar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı?

Burcu Çavrar kimdir?

Çavrar tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 29 Mart 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Taşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Çavrar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı?

Son yıllarda Aşkın Bedeli, Gönül İşleri, Poyraz Karayel ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde yer almıştır.

Taşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Çavrar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı?

Siyah Beyaz Aşk dizisinde hayat verdiği Hülya karakteri ile tanındı.