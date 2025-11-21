Taşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Çavrar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı?

Karadeniz'in buğulu atmosferinde geçen Taşacak Bu Deniz, annesini arayan Rum kızı Eleni'nin hikayesiyle şekilleniyor. Dizide Eleni'nin bebekken başka bir aileye verilmesine ortak olanlardan biri de Hicran karakteri. Gelişmelerin ardından oyuncunun gerçek hayatta kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Burcu Çavrar'ın biyografisine ilişkin detaylar.