ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman, son bölümüyle hem sarayda hem de cephede yaşanan gelişmelerle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Stratejik hamlelerin, duygusal yüzleşmelerin ve sert çatışmaların öne çıktığı bölümde, dengeleri değiştiren kararlar dikkat çekti.
ÖNEMLİ ADIMLARIN SİNYALİ
Sultan Orhan, Dursun ile yaptığı görüşmede yaklaşan cenk öncesi planlarını netleştirirken, Halime ile kuracağı geleceğe dair önemli adımların sinyalini verdi. Karesi Beyliği üzerine yapılacak hamleler de bu konuşmada şekillenirken, Orhan'ın uzun vadeli stratejisi merak uyandırdı.
YENİ BİR SAYFA AÇTI
Öte yandan sarayda Fatma ile yüzleşen Orhan, yaşananlara rağmen onu affederek yeni bir sayfa açtı. Şahinşah cephesinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Oğlunun öldüğünü sanan Şahinşah Bey, Yiğit'i karşısında görünce büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı.
ORHAN ASPORÇA İLE EVLİLİĞİNİ İLAN ETTİ
Ancak bu gelişme, taraflar arasındaki gerilimi azaltmak yerine daha da artırdı. Sarayda bir diğer önemli gelişme ise Orhan'ın Asporça ile evliliğini ilan etmesi oldu. Nikah öncesi yaptığı konuşmada devlete ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Orhan, bu kararın siyasi ve sosyal etkilerini de gözler önüne serdi.
"HALKIM VE VATANIM İÇİN YAPTIM"
Dursun'un Sultan Orhan adına çalıştığının ortaya çıkması ise olayların seyrini değiştirdi. Şahinşah ve Demirhan tarafından esir alınan Dursun, "Ne yaptıysam halkım ve vatanım için yaptım" sözleriyle kendini savundu. Ancak akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.
ÇINARLI'DAKİ BÜYÜK ÇATIŞMA
Öte yandan Evrenos Bey'in evlilik planı da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Fatma'nın zorlu şartlar öne sürmesi, bu birlikteliğin kolay olmayacağını gösterirken, aralarındaki diyalog izleyiciye farklı bir cephe sundu. Çınarlı'da yaşanan büyük çatışma ise bölümün en çarpıcı anlarına sahne oldu.
SAVAŞIN DOZU ARTTI
Sultan Orhan ve Şahinşah'ın orduları karşı karşıya gelirken, savaşın dozu giderek arttı. Yiğit'in attığı okla Boran Bey'in yaralanması, mücadelenin seyrini dramatik biçimde değiştirdi. Saraydan kaçış planını devreye sokan Asporça'nın çocuklarla birlikte Bursa'dan ayrılması ise yeni gelişmelerin habercisi oldu.
SON NEFESİNİ VERDİ
Mücevherlerini vererek at satın alan Asporça'nın bu hamlesi, dengeleri değiştirecek bir sürecin kapısını araladı. Bölümün en sarsıcı anı ise Boran Bey'in şehadeti oldu. Ağır yaralı haldeyken Sultan Orhan ve Cerkutay'ın kollarında son nefesini veren Boran Bey, sadakatini son ana kadar korudu. "Beni önce Osman Bey'e, sonra sana yoldaş eden Allah'a hamd olsun" sözleriyle veda eden Boran Bey'in ölümü, izleyiciyi derinden etkiledi.
Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.
