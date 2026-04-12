"Takipçim kadar çöp topluyorum" diyerek yola çıktı: 1 milyon çöp topladı | TBMM komitesine girdi!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Başak Gizdaş’ın 12 yaşındaki oğlu Aras, başlattığı çevreci hareketle stüdyoda alkış topladı. "Sosyal medyadaki takipçim kadar çöp topluyorum" sloganıyla yola çıkan ve bugüne kadar yaklaşık 1 milyon adet çöp toplayan küçük Aras, aynı zamanda TBMM Çocuk Hareketi Komitesi’nde meclis üyesi olarak görev yapıyor. Oktay Kaynarca’nın sorularını yanıtlayan Aras kedi evlerinden kuş yuvalarına, mahalle temizliğinden çevre bilincine kadar uzanan yeni projelerini canlı yayında paylaştı.

  • ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 12 yaşındaki Aras Gizdaş, sosyal medyada başlattığı çevre projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon çöp topladığını açıkladı.
  • Aras Gizdaş, arkadaşlarıyla mahalle ve sokakları temizlediğini, kedi evleri ve kuş yuvaları yaparak sahipsiz hayvanlara yardım ettiğini belirtti.
  • Aras Gizdaş, TBMM bünyesinde Çocuk Hareketi Komitesi Üyesi olarak görev yapıyor.
  • Aras'ın annesi Başak Gizdaş, oğlunun Instagram kullanmayı bilmediğini ve sürecin tamamen ebeveyn denetiminde ilerlediğini söyledi.
  • Sunucu Oktay Kaynarca, devletin çocuklar için planladığı sosyal medya sınırlandırması konusunu gündeme getirdi.

ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katılan Başak Gizdaş, 12 yaşındaki oğlu Aras ile birlikte stüdyoya geldi.

Küçük yaşına rağmen çevre bilinciyle dikkat çeken Aras'ın anlattıkları hem sunucu Oktay Kaynarca'yı hem de izleyenleri etkiledi.

“Takipçim kadar çöp topluyorum” dedi! 12 yaşındaki Aras’tan alkışlatan hareket

"1 MİLYON ÇÖP TOPLADIM"

Sosyal medyada başlattığı projeden bahseden Aras, "Takipçi sayım kadar çöp topluyorum" diyerek yola çıktığını söyledi. Kaynarca'nın "Gerçekten topladın mı?" sorusuna ise küçük yarışmacı, yaklaşık 1 milyon çöp topladığını ifade etti.

Oktay Kaynarca'nın "Bu mesele devam edecek mi?" sorusuna büyük bir kararlılıkla "Evet" yanıtını veren Aras, vizyonunu daha da genişlettiğini yeni projeler yaptığını ve farklı projelerle de devam edeceğini belirtti. Arkadaşlarıyla organize olup mahalle ve sokakları temizlediğini söyleyen Aras kedi evleri ve kuş yuvaları yaparak sahipsiz hayvanlara da kol kanat gerdiklerini dile getirdi.

TBMM'DE ÇOCUK TEMSİLCİSİ

Küçük yaşına rağmen TBMM bünyesinde Çocuk Hareketi Komitesi Üyesi olduğunu belirten Aras alkışlarla takdir buldu.

SOSYAL MEDYASI AİLE DENETİMİNDE

Programda, devletin çocuklar için getirmeyi planladığı sosyal medya sınırlandırması da gündeme geldi. Oktay Kaynarca bu hassas konuya dikkat çekerken, anne Başak Gizdaş'tan önemli bir açıklama geldi.

Aras'ın aslında Instagram kullanmayı bilmediğini belirten Gizdaş, oğlunun bu iyilik hareketinin sadece bir "maskotu" olduğunu ve sürecin tamamen ebeveyn denetiminde ilerlediğini vurguladı.

Yarışmacı Başak Gizdaş 5. soruda seyirci joker hakkını kullandı.

SORU: Hangisi kumaş türü değildir?
A: Gabardin
B: İskarpin
C: Saten
D: Poplin

Doğru Cevap: B

6.SORUDA ELENDİ

Başak Gizdaş, 6. soruda takılınca telefon joker hakkını kullanmaya karar verdi. Telefonun ucundaki isim olan abisi soruyu süre içerisinde yanıtlayamadı. Zamanın dolmasıyla birlikte Gizdaş, zorlu kararla baş başa kaldı ve yanlış cevabıyla yarışmaya veda etti.

SORU: "Çiçek Abbas" adlı filmdeki atışma sahnesinde Şakir " Aşıksan vur saza, şoförsen baz gaza" dedikten hemen sonra Abbas hangisini söyler?

A: Gönlünde yer yoksa ayakta da giderim
B: Sevene can feda sevmeyene elveda
C: Doktor değilim ama hastam çok
D: Üstüme gelme, ben zaten dolmuşum

Cevap: B

A.B.İ.’de sırlar ortaya saçıldı: Geri dönüşü olmayan kırılmalar yaşanacak
SONRAKİ HABER

A.B.İ.’de sırlar ortaya saçıldı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler