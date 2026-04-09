CANLI YAYIN
Geri

Çakallarla Dans filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çakallarla Dans nerede çekildi?

Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden biri olan Çakallarla Dans bugün atv'de ekranlarından izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun yer aldığı film eğlenceli ve bol kahkahalı sahneleriyle izleyicilere keyifli anlar sunuyor.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Çakallarla Dans filmi, muhasebeci Servet'in patronundan para çalmak için arkadaşı Gökhan'ı kullanarak yaptığı planın ters gitmesiyle başlayan maceralarını konu alıyor.

Çakallarla Dans filmi konusu ne?

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla plan yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır; Servet parayı Gökhan'ın hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkmayı hesaplar. Diğer iki arkadaşı da bu hain planın figüranı olacaklardır. Ama unuttuğu iki şey vardır; birincisi, en az kendisi kadar kurnaz ve saf olan kankaları, ikincisi ise çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasına düşecek olmalarıdır. Dört kafadar başlattıkları bu işi beklenildiği gibi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik bela kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir maceraya sürükleyecektir.

Çakallarla Dans filmi oyuncuları kimler?

  • Şevket Çoruh – Gökhan
  • Tuba Ünsal – Sinem
  • Murat Akkoyunlu – Hikmet
  • İlker Ayrık – Servet
  • Ersel Şibil
  • Bülent Çolak
  • Erdoğan Tuncel
  • Bülent Serttaş
  • Sera Tokdemir
  • Kemal Uçar
  • Timur Acar
  • Didem Balçın
  • Aydoğan Oflu
  • Erdal Tosun
  • Sümer Tilmaç
  • Ceyhun Yılmaz
  • Hakan Bilgin
  • Cengiz Küçükayvaz

Çakallarla Dans filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Serinin ilk filmi olan Çakallarla Dans, 2010 yılında çekildi ve aynı yılın Aralık ayında vizyona girdi. Film İstanbul Anadolu yakasında kayda alındı. Ardından serinin devamı olarak 7 film daha çekildi.

Bugün atv yayın akışı nasıl?

  • 07:30 – atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 – Kuruluş Orhan (21. Bölüm)
  • 13:20 – Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
  • 15:15 – A.B.İ. (12. Bölüm)
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Servet Operasyonu / Yabancı Sinema
  • 22:30 – Kuruluş Orhan (21. Bölüm – tekrar)
  • 01:30 – Çakallarla Dans / Yerli Sinema
  • 03:20 – Can Borcu
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler