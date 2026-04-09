Türk sinemasının sevilen komedi serilerinden "Çakallarla Dans", bugün atv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun yer aldığı film eğlenceli ve kahkaha dolu sahneleriyle keyifli bir seyir sunuyor.
Çakallarla Dans filmi konusu ne?
Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla plan yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır; Servet parayı Gökhan'ın hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkmayı hesaplar. Diğer iki arkadaşı da bu hain planın figüranı olacaklardır. Ama unuttuğu iki şey vardır; birincisi, en az kendisi kadar kurnaz ve saf olan kankaları, ikincisi ise çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasına düşecek olmalarıdır. Dört kafadar başlattıkları bu işi beklenildiği gibi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik bela kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir maceraya sürükleyecektir.
Çakallarla Dans filmi oyuncuları kimler?
Çakallarla Dans filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Serinin ilk filmi olan Çakallarla Dans, 2010 yılında çekildi ve aynı yılın Aralık ayında vizyona girdi. Film İstanbul Anadolu yakasında kayda alındı. Ardından serinin devamı olarak 7 film daha çekildi.
