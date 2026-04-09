Yarışmacı programa katılmadan önce kendi uzmanlık alanıyla ilgili soruda zorlanma endişesi taşıdığını ve bunun gerçekleştiğini belirtti.

MİLYONER'DE BASİT GÖRÜNEN SORU HEYECAN YARATTI

ATV'de yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan "Kim Milyoner Olmak İster" programında bu kez oldukça temel bir dil bilgisi sorusu gündeme damga vurdu. Sunucu Oktay Kaynarca'nın yönelttiği soru karşısında yarışmacının yaşadığı kararsızlık, izleyenlerin de dikkatinden kaçmadı.

Boğaziçi mezunu yarışmacıdan tereddüt

"TAM BENİM ALANIM" DEDİ, AMA TEREDDÜT YAŞADI

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, sorunun kendi alanıyla ilgili olduğunu fark edince heyecanının arttığını dile getirdi. Bildiği bir konu olmasına rağmen kısa süreli bir tereddüt yaşayan yarışmacı, "Virgül konur diye düşünüyorum ama insan yine de şüpheye düşüyor" sözleriyle yaşadığı ikilemi paylaştı.

SORU: Türkçede bir sayının tam sayı kısmından sonra ondalık kısmı yazılırken araya hangi işaret koyulur?

A) Nokta

B) Virgül

C) İki nokta

D) Noktalı virgül

ÇOK AYIP AMA KULLANAYIM

Yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, yaşadığı tereddüdü samimi sözlerle dile getirerek, daha önce yarışmayı izlerken benzer durumlara tepki verdiğini söyledi. Göğercin, "Ben de evde izlerken 'Bunu nasıl bilemez?' diye düşünüyordum. Şimdi aynı durum bana söyleniyor. Elenirsem de eleneyim, çift cevap jokerimi kullanmak istiyorum. Çok ayıp ama eve gidince diplomamla bakışacağım" ifadelerini kullandı.

Doğru Cevap: Virgül

Kısa süren kararsızlığın ardından ilk düşündüğü seçeneğe geri dönen yarışmacı, "virgül" cevabını verdi ve doğru yanıtlayarak soruyu geçmeyi başardı.

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Yarışmacı, programa katılmadan önce en büyük endişesinin kendi uzmanlık alanıyla ilgili bir soruda zorlanmak olduğunu da dile getirdi. Nitekim bu korkusu yarışma sırasında gerçeğe dönüştü ve beklemediği bir anda basit bir dil bilgisi sorusu karşısında zor anlar yaşadı.