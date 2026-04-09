atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, dün yayınlanan son bölümüyle strateji, duygu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sarayda alınan kritik kararlar, gizli planlar ve büyük yüzleşmeler geceye damga vurdu.

Sultan Orhan ve Prenses Asporça, evlilik öncesi şartları konuşmak üzere bir araya geldi. Asporça: "Her şeyden önce dinime karışamazsın. Benden Müslüman olmamı bekleme." sözleriyle sınırlarını açıkça ortaya koyarken, Sultan Orhan ise "Biz kimsenin dinine karışmayız. Nilüfer de böyle söylemişti." diyerek karşılık verdi. Taraflar, şartlarda anlaşarak evlilik sürecini resmiyete döktü.

NİLÜFER'İN İMTİHANI

Zindanda kardeşi Dafne'yi ziyaret eden Nilüfer Hatun, yaşadığı acıyı onunla paylaştı. Dafne'ye "Ölmeyeceksin." diyerek kaçışı için plan yapan Nilüfer, büyük bir kararın eşiğine geldi. Sultan Orhan ile yüzleşmesinde ise duygular zirveye çıktı.

Kuruluş Orhan 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Sarayda "Sultan" savaşları

"Anlaşma değil benim payıma düşen imtihan bu." sözleriyle içindeki kırgınlığı dile getiren Nilüfer'e karşılık Sultan Orhan,"Her şey devletimiz için." diyerek kararının arkasında durdu.