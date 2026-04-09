Kuruluş Orhan’da nefes kesen bölüm: Düğün tuzağa döndü şehzade doğdu

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sarayda alınan kritik kararlar, büyük yüzleşmeler ve gizli planlar geceye damga vurdu. Düğün bahanesiyle kurulan oyun dengeleri altüst ederken, ölüm kalım sahneleri heyecanı zirveye taşıdı. Bölüm finalinde dünyaya gelen şehzade Murad ise geceye damga vuran en çarpıcı gelişme oldu.

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, dün yayınlanan son bölümüyle strateji, duygu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sarayda alınan kritik kararlar, gizli planlar ve büyük yüzleşmeler geceye damga vurdu.

21.BÖLÜMDE NELER OLDU?

EVLİLİK ÖNCESİ ŞARTLAR NETLEŞTİ

Sultan Orhan ve Prenses Asporça, evlilik öncesi şartları konuşmak üzere bir araya geldi. Asporça: "Her şeyden önce dinime karışamazsın. Benden Müslüman olmamı bekleme." sözleriyle sınırlarını açıkça ortaya koyarken, Sultan Orhan ise "Biz kimsenin dinine karışmayız. Nilüfer de böyle söylemişti." diyerek karşılık verdi. Taraflar, şartlarda anlaşarak evlilik sürecini resmiyete döktü.

NİLÜFER'İN İMTİHANI

Zindanda kardeşi Dafne'yi ziyaret eden Nilüfer Hatun, yaşadığı acıyı onunla paylaştı. Dafne'ye "Ölmeyeceksin." diyerek kaçışı için plan yapan Nilüfer, büyük bir kararın eşiğine geldi. Sultan Orhan ile yüzleşmesinde ise duygular zirveye çıktı.

"Anlaşma değil benim payıma düşen imtihan bu." sözleriyle içindeki kırgınlığı dile getiren Nilüfer'e karşılık Sultan Orhan,"Her şey devletimiz için." diyerek kararının arkasında durdu.

YİĞİT GERİ DÖNDÜ

Öldüğü sanılan Yiğit'in bir mağarada yaralı halde ortaya çıkması geceye damga vurdu. İntikam yemini eden Yiğit'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

SULTAN ORHAN'IN DÜĞÜN GÖRÜNÜMLÜ OYUNU

Şahinşah'ın düğün yerine yaptığı baskın, Sultan Orhan'ın planıyla tersine döndü. Asporça yerine Halime'yi getiren ve alplerini toy yerine yerleştiren Sultan Orhan, düşmana ağır kayıplar verdirdi.

UÇURUMDA ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

Evrenos ve Fatma Hatun'un Andreas ve Dafne'ye karşı verdiği mücadele nefesleri kesti. Kovalamacaya dönen sahnede Fatma, Dafne'yi uçurumdan aşağı attı.

ZORLU DOĞUM SÜRECİ

Uğradığı saldırının ardından zorlu bir doğum sürecine giren Nilüfer Hatun, Asporça'nın yardımıyla doğum yaptı. Seferden dönen Sultan Orhan, yeni doğan şehzadesini kucağına alarak kulağına ezan ve kamet okuyup adını koydu: Murad. Kuruluş Orhan bu bölümüyle, duygu ve büyük kırılmalarla yayın gecesinin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

