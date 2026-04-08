Dizi, otuzlu yaşlarında bir gassal olan Baki'nin 'Öldüğümde beni kim yıkayacak?' sorusuyla başlayan içsel yolculuğunu anlatıyor.

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

TABİİ platformunda yayınlanan Gassal'ın 3. sezonu 10 Nisan 2026'da izleyici ile buluştu. Komedi ve dram türündeki yapımda başrolü Ahmet Kural üstleniyor.

GASSAL DİZİSİ KONUSU

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Gassal, sıra dışı hikayesiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, otuzlu yaşlarında bir gassal olan Baki'nin iç dünyasına odaklanıyor. Toplumdan uzak, kendi halinde bir yaşam süren ve yalnızlığıyla barışık görünen karakterin hayatı, ölüm gerçeğiyle yüzleşmesiyle bambaşka bir yön alıyor.

Baki'nin zihnini kurcalayan "Öldüğümde beni kim yıkayacak?" sorusu, hikayenin merkezine yerleşirken, bu sorgulama beklenmedik olayların ve ironik durumların önünü açıyor. Karakterin bu içsel çatışması, izleyiciye hem düşündüren hem de gülümseten bir anlatım sunuyor.

Dram ve mizah unsurlarını bir arada harmanlayan Gassal, ölüm gibi ağır bir temayı alışılmışın dışında bir bakış açısıyla ele alarak farklı bir izleme deneyimi vadederken, Baki'nin yaşadığı değişim üzerinden insanın varoluşuna dair sorulara da ışık tutmayı amaçlıyor.

GASSAL 3. SEZON OYUNCU KADROSU

Gassal dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerde yer alan Ahmet Kural ve Hande Soral'a deneyimli isimler Demir Karahan ve Ferhan Vural eşlik ediyor. Kadroda ayrıca Eren Balkan, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Özbalçık ve Tuğba Dadaş gibi isimler de yer alıyor.

Projeye sonradan dahil olan Timuçin Esen, Kubat, Emir Benderlioğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Öykü Gürman, Yasemin Sakallıoğlu ve Serhat Kılıç da hikayeye farklı bir dinamizm katıyor.

(Görseller fragmandan alınmıştır.)