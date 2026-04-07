Bir Gece Masalı İtalya yolcusu!

atv Distribution tarafından uluslararası dağıtımı gerçekleştirilen, global adıyla The Nightfall olarak bilinen Bir Gece Masalı, Avrupa’daki yolculuğunu sürdürüyor. Başarılı yapım, 12 Nisan itibarıyla İtalya’nın önde gelen yayın gruplarından Mediaset ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, grubun en çok izlenen kanallarından biri olan Canal 5’te yayınlanmaya başlayacak.

  • Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı dizisi, Denizli ve İstanbul'da geçen hikayesiyle dikkat çekiyor.
  • Dizi, güçlü görsel anlatımı ve duygusal derinliğiyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor.
  • Bir Gece Masalı, 'The Nightfall' adıyla uluslararası pazarda yayınlanıyor.
  • atv, Türk dizilerinin küresel başarısını artırmaya ve stratejik ortaklıklarını derinleştirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı Bir Gece Masalı, Denizli'nin etkileyici atmosferinde başlayıp İstanbul'un büyüleyici dokusunda devam eden hikayesiyle dikkat çekiyor. Güçlü görsel anlatımı ve duygusal derinliğiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, uluslararası pazardaki başarısını her geçen gün artırıyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv)

Sürükleyici kurgusu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan Bir Gece Masalı, "The Nightfall" adıyla atv dizilerinin global arenadaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Genişleyen uluslararası portföyü ve güçlü performans gösteren içerikleriyle atv, Türk dizilerinin küresel başarısını büyütmeyi ve stratejik ortaklıklarını derinleştirmeyi sürdürüyor.

