Müge Anlı'da 3,5 yaşındayken kaybolan çocuğun 29 yıllık şüpheli akıbeti: Kaçırıldı mı yoksa evlatlık mı verildi?

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Kütahya’da 3,5 yaşındayken kaybolan Kübra Köse'nin ardındaki gerçek ele alındı. Aileler birbirini suçlarken, “kaçırıldı mı yoksa evlatlık mı verildi?” sorusuna yanıt arandı. Canlı yayına bağlanan tanıklar çelişkili ifadeler verdi. Küçük kızın Almanya’ya götürüldüğü iddiası ise dikkat çekti.

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllar önce kaybolan 3,5 yaşındaki Kübra Kuru'nun nerede olduğu ele alındı.

"3,5 YAŞINDAYKEN KAÇIRILDI"

Ali Köse, kardeşinin kaybının ardındaki gerçeği aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. İddialara göre Kübra Kuru, Kütahya'da henüz 3,5 yaşındayken ortadan kayboldu.

Aile, küçük kızın kaçırıldığını öne sürerken, bazı iddialarda ise çocuğun parayla evlatlık verildiği ileri sürüldü. Kübra'nın abisi Ali Köse, kardeşinin kaybolma sürecine ilişkin, "Kız kardeşim Kübra Kütahya'da dünyaya geldi. 3,5 yaşındayken kaçırıldı" dedi.

"ADİ BİR İNSAN DEĞİLİM"

Kübra'nıun biyolojik babası Ahmet Köse ise canlı yayına telefonla bağlanarak suçlamalara sert tepki gösterdi. Köse, "Çocuk aniden kayboldu, hırsız tuttular beni. Ben güya çocuğu almışım ve satmışım. Ben evladımı para karşılığı satacak kadar adi bir insan değilim" ifadelerini kullandı.

"KÜBRA'YI İKİNCİ KEZ EVLATLIK VERDİ"

Programda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Kübra'yı evlatlık alan Bilal Kuru'nun yayına katılması oldu. Kuru, geçmişte gazeteye kayıp ilanı verdiğini ancak herhangi bir dönüş alamadığını söyledi. Kübra'nın Fatma Aşar ve Ali Köse'nin ailesi tarafından kaçırıldığını iddia eden Kuru, "Ali'nin babası Ahmet Köse, Kübra'yı ikinci kez para karşılığında birine evlatlık verdi" diyerek suçlamalarda bulundu.

"BENİM BACANAĞIM VE BALDIZIM GETİRDİ"

Olayla ilgili adı geçen isimlerden Bedrettin Bey ise Almanya'ya bir kız çocuğunun getirildiğini ifade etti. Bedrettin Bey, "Benim bacanağım ve baldızım getirdi. Burada 1-1,5 sene kaldı. Çocuk bizi rahatsız ediyor diyerek Türkiye'ye götürdüler ve ailesine geri verdik. Çocuğun kaçırıldığını bilmiyordum" dedi.

"ÇOCUĞU KAÇIRMADIM"

Hacer İnci ise suçlamaları reddederek, çocuğu yasal yollarla aldıklarını savundu. İnci, "Ben çocuğu kaçırmadım. Kız çocuğu istiyordum. Çocuk sefil haldeydi. Avukat yoluyla aldık, koruyucu aile olduk. Bizim yanımızdaki çocuk 9 yaşındaydı" ifadelerini kullandı.

"TARİHLER DENK GELMİŞ"

Öte yandan Almanya'ya 9 yaşında avukat yoluyla götürülen Şükriye Hanım, canlı yayına bağlandı. Şükriye Hanım, Almanya'ya götürülen çocuğun kendisi olduğu iddialarını yalanlayarak "1986 doğumluyum. Tarihler denk gelmiş ama ben Almanya'ya gittiğimde 9 yaşındaydım. Bu çocuk ben değilim" sözlerini ifade etti.

SORULAR YANIT BEKLİYOR

Tüm bu çelişkili ifadeler sonrası Kübra'nın gerçekten kaçırılıp kaçırılmadığı, evlatlık verilip verilmediği ve şu an nerede olduğu soruları yanıt bekliyor.

