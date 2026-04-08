"KÜBRA'YI İKİNCİ KEZ EVLATLIK VERDİ" Programda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Kübra'yı evlatlık alan Bilal Kuru'nun yayına katılması oldu. Kuru, geçmişte gazeteye kayıp ilanı verdiğini ancak herhangi bir dönüş alamadığını söyledi. Kübra'nın Fatma Aşar ve Ali Köse'nin ailesi tarafından kaçırıldığını iddia eden Kuru, "Ali'nin babası Ahmet Köse, Kübra'yı ikinci kez para karşılığında birine evlatlık verdi" diyerek suçlamalarda bulundu.

"BENİM BACANAĞIM VE BALDIZIM GETİRDİ" Olayla ilgili adı geçen isimlerden Bedrettin Bey ise Almanya'ya bir kız çocuğunun getirildiğini ifade etti. Bedrettin Bey, "Benim bacanağım ve baldızım getirdi. Burada 1-1,5 sene kaldı. Çocuk bizi rahatsız ediyor diyerek Türkiye'ye götürdüler ve ailesine geri verdik. Çocuğun kaçırıldığını bilmiyordum" dedi.

"ÇOCUĞU KAÇIRMADIM" Hacer İnci ise suçlamaları reddederek, çocuğu yasal yollarla aldıklarını savundu. İnci, "Ben çocuğu kaçırmadım. Kız çocuğu istiyordum. Çocuk sefil haldeydi. Avukat yoluyla aldık, koruyucu aile olduk. Bizim yanımızdaki çocuk 9 yaşındaydı" ifadelerini kullandı.

"TARİHLER DENK GELMİŞ" Öte yandan Almanya'ya 9 yaşında avukat yoluyla götürülen Şükriye Hanım, canlı yayına bağlandı. Şükriye Hanım, Almanya'ya götürülen çocuğun kendisi olduğu iddialarını yalanlayarak "1986 doğumluyum. Tarihler denk gelmiş ama ben Almanya'ya gittiğimde 9 yaşındaydım. Bu çocuk ben değilim" sözlerini ifade etti.