ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e evladının kendisinden kaçırıldığını iddia eden Şirin Durna ve eşi Selime Durna katıldı. Çift, küçük Beşir'i bulmak ve ona yeni bir hayat sunmak için programa başvurdu.
"ANNELİK DE YAPARIM"
Baba Şirin Durna, tek isteğinin oğluna sahip çıkmak olduğunu belirterek, "Ben çocuğumu okutayım, vatana millete hayırlı bir evlat olsun"dedi. Eşi Selime Durna ise,"Ben o çocuğa gözüm gibi bakarım, annelik de yaparım, her şeyi yaparım yani"sözleriyle dikkat çekti.
"ÇOCUĞUMU KAÇIRYOR VE DİLENDİRİYOR"
Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Şirin Durna, çocuğunun annesi tarafından kaçırıldığını ve kötü şartlarda yaşadığını iddia etti. Durna, şu ifadeleri kullandı:
Benden 8 yaş küçük Suriyeli bir bayanla beraberlik yaşadık. Benim oğlum Beşir şu anda 7 yaşında, annesiyle beraber kayıplar. Çocuğumun annesi Raşi Hanım çocuğumu kaçırıyor ve dilendiriyor. Bir arkadaş bizi tanıştırdı. Ben o dönem 60 yaşındaydım, Raşi Hanım'ın da yaşını sonradan öğrendim, 27 yaşındaymış. Kendisiyle imam nikahıyla yaşadım. 4 ay sonra kandırıldığımı öğrendim. Akli dengesi yerinde değilmiş. Annesiyle kardeşi beni kandırmışlar.
"8 AYLIK HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"
Durna, çocuğunun annesinin birçok temel ihtiyacı karşılayamadığını da iddia ederek,"Haftanın günlerini saymasını bilmez, yemek yapmasını bilmez, ütü yapmasını bilmez, bulaşıkları doğru dürüst yıkamaz. Okur yazarım dedi ama onu da bilmiyormuş. Zekası yerinde değil. Raşi'yi annesinin yanına bıraktım, 8 ay sonra geri aldım. Doktora götürdüm, 8 aylık hamile olduğunu öğrendim" dedi.
"ÇOCUĞUM AÇ KALIYORDU"
Oğluyla telefonda konuştuğunu da anlatan Durna,"Çocuğumla telefonda konuşuyorduk. 'Gel oğlum' diyordum, 'Baba ben yolu bilmiyorum' diyordu. Ben de ağlıyordum. Çocuğum aç kalıyordu, bunu biliyordum. Çünkü evde yemek pişmiyor, annesi yemek yapmayı bilmiyor"ifadelerini kullandı.
"ÇOCUĞUMA GÜZEL BİR HAYAT KURACAĞIM"
Oğluna iyi bir gelecek sunmak istediğini belirten baba,"Ben çocuğuma güzel bir hayat kuracağım. Sünnet düğününü yaptıracağım. İmkanlarım var"dedi.
"YEĞENİME BEN BAKTIM BABASI DEĞİL"
Canlı yayına bağlanan ve çocuğu dilendirdiği iddia edilen dayı Ömer ise tüm iddiaları reddederek gözyaşları içinde konuştu. Yeğenine kendisinin baktığını savunan Ömer, şu ifadeleri kullandı:
Şirin Bey'in oğlu yanımda. Ablamı nasıl dövdüysen anlat. Yeğenime ben baktım, babası değil. Bize yalan söyledi. 'Nikah yapacağım' dedi, yapmadı. Beşir'in dilendirildiği gerçek değil. Yeğenime zarar değil, emek veriyorum.
"ABLAMIN KARNINA VURDU"
Ayrıca ağır bir iddiada bulunan dayı,"Ablam hamileyken Şirin'in kızları ablamın karnına vurdu, çocuğu öldürmek için"diyerek stüdyoda tansiyonu yükseltti.