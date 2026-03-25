"8 AYLIK HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM" Durna, çocuğunun annesinin birçok temel ihtiyacı karşılayamadığını da iddia ederek,"Haftanın günlerini saymasını bilmez, yemek yapmasını bilmez, ütü yapmasını bilmez, bulaşıkları doğru dürüst yıkamaz. Okur yazarım dedi ama onu da bilmiyormuş. Zekası yerinde değil. Raşi'yi annesinin yanına bıraktım, 8 ay sonra geri aldım. Doktora götürdüm, 8 aylık hamile olduğunu öğrendim" dedi.

"ÇOCUĞUM AÇ KALIYORDU" Oğluyla telefonda konuştuğunu da anlatan Durna,"Çocuğumla telefonda konuşuyorduk. 'Gel oğlum' diyordum, 'Baba ben yolu bilmiyorum' diyordu. Ben de ağlıyordum. Çocuğum aç kalıyordu, bunu biliyordum. Çünkü evde yemek pişmiyor, annesi yemek yapmayı bilmiyor"ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMA GÜZEL BİR HAYAT KURACAĞIM" Oğluna iyi bir gelecek sunmak istediğini belirten baba,"Ben çocuğuma güzel bir hayat kuracağım. Sünnet düğününü yaptıracağım. İmkanlarım var"dedi.

"YEĞENİME BEN BAKTIM BABASI DEĞİL" Canlı yayına bağlanan ve çocuğu dilendirdiği iddia edilen dayı Ömer ise tüm iddiaları reddederek gözyaşları içinde konuştu. Yeğenine kendisinin baktığını savunan Ömer, şu ifadeleri kullandı: Şirin Bey'in oğlu yanımda. Ablamı nasıl dövdüysen anlat. Yeğenime ben baktım, babası değil. Bize yalan söyledi. 'Nikah yapacağım' dedi, yapmadı. Beşir'in dilendirildiği gerçek değil. Yeğenime zarar değil, emek veriyorum.