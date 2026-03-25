Esra Erol'da’da karı koca arasında kültür farkı tartışması: "Biz oraya patates kızartması yemeye mi gidiyoruz"

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da Yusuf ve eşi Derya arasında yaşanan “patates kızartması” tartışması gündem oldu. Nişantaşı örneği üzerinden büyüyen kavga, çiftin birbirine ağır sözler söylemesine neden oldu. Sunucu Esra Erol’un esprili yorumu ise tartışmayı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına taşıdı.

  • ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Yusuf Çapar ve eşi Derya Çapar arasında evlilik sorunları tartışması yaşandı.
  • Yusuf Çapar, eşinin Nişantaşı'nda patates kızartması sipariş etmesini ve kendisini yetersiz görmesini eleştirdi.
  • Derya Çapar, eşinin iyi bir baba ve koca olamadığını belirterek sert tepki gösterdi.
  • Sunucu Esra Erol'un da dahil olduğu tartışma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında bu kez izleyenleri şaşkına çeviren bir tartışma yaşandı.

TAHAMMÜLÜ KALMADI

Programa katılan Yusuf Çapar, eşi Derya Çapar'a tahammülünün kalmadığını belirterek evliliklerindeki sorunları anlattı.

"EVDE VAR PATATES KIZARTMASI"

Yusuf, eşinin sürekli kendisine "yetersizsin" dediğini öne sürerken, aralarındaki kültür farkına dikkat çekti. Özellikle Nişantaşı'nda yaşadıkları bir yemek deneyimini örnek gösteren Yusuf, şu sözlerle tepki gösterdi:

Nişantaşı'na götürüyorum. Oturuyoruz, 'ne yapacağız, ne yiyeceğiz' diyoruz… Patates kızartması söylüyor. Ya biz oraya patates kızartması yemeye mi gidiyoruz? Evde var patates kızartması.

"BUNUN ÜSTÜNÜ BİLMİYOR"

Yusuf, eşinin yemek tercihlerini eleştirerek "Kanat, patates kızartması… bunun üstünü bilmiyor"diyerek sitem etti.

"BİR BABALIĞI BECEREMEDİN"

Derya ise eşinin sözlerine sert karşılık verdi. Sürekli eleştirildiğini ve aşağılandığını dile getiren Derya, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Sen neyi becerebildin bu evlilikte? Bir babalığı beceremedin, bir kocalığı beceremedin… Ben çatal bıçağı tutamamışım öyle mi? Hakkım sana haram zıkkım olsun.

ESRA EROL DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Stüdyoda tansiyon yükselirken, sunucu Esra Erol da tartışmaya esprili bir şekilde dahil oldu. Erol,"Ne yemesi lazım Nişantaşı'nda?" diyerek Yusuf'un sözlerini tiye aldı.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Programdaki bu diyalog kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İzleyiciler ikiye bölünürken, bazı kullanıcılar Yusuf'u haklı bulurken bazıları ise Derya'ya destek verdi. "Patates kızartması" üzerinden başlayan tartışma, kısa sürede evlilikteki iletişim sorunlarına dair geniş bir tartışmaya dönüşerek gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

