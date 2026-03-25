Yusuf, eşinin yemek tercihlerini eleştirerek "Kanat, patates kızartması… bunun üstünü bilmiyor" diyerek sitem etti.

"BİR BABALIĞI BECEREMEDİN"

Derya ise eşinin sözlerine sert karşılık verdi. Sürekli eleştirildiğini ve aşağılandığını dile getiren Derya, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Sen neyi becerebildin bu evlilikte? Bir babalığı beceremedin, bir kocalığı beceremedin… Ben çatal bıçağı tutamamışım öyle mi? Hakkım sana haram zıkkım olsun.

ESRA EROL DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Stüdyoda tansiyon yükselirken, sunucu Esra Erol da tartışmaya esprili bir şekilde dahil oldu. Erol,"Ne yemesi lazım Nişantaşı'nda?" diyerek Yusuf'un sözlerini tiye aldı.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Programdaki bu diyalog kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İzleyiciler ikiye bölünürken, bazı kullanıcılar Yusuf'u haklı bulurken bazıları ise Derya'ya destek verdi. "Patates kızartması" üzerinden başlayan tartışma, kısa sürede evlilikteki iletişim sorunlarına dair geniş bir tartışmaya dönüşerek gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.