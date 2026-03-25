Diğer yandan Çağla, bombalı saldırıyı üstlenen Ali ile görüştü ve onun korkudan ezberlenmiş bir ifade verdiğini, aslında suçlu olmadığını anladı; ancak Ali konuşmadı çünkü tehdit altındaydı. Doğan ve Çağla, Ali'nin susturulduğunu ve kardeşi üzerinden baskı kurulduğunu fark ettiklerinde çocuğu bulup bu zinciri kırmak için harekete geçti. Melek cezaevinden çıkarken, Mahinur'un cebine fark ettirmeden iliştirdiği küçük bir not, ileride açılacak yeni bir sırrın habercisi oldu.

Yalıda ise sular durulmadı; Tahir'in Melek'i cezalandırması gerilimi daha da artırdı. Gülüşan'ın Doğan'a haber vermesiyle birlikte Doğan duruma hemen müdahale etti. Tahir'in karşısına dikilen Doğan, "Senin şerrinden mağdur olmuş bütün çocukların da abisi olacağım!" sözleriyle rest çekti. Ardından Melek'i, Gülüşan'ı ve annesini yanına alarak Çağla'nın evine götürdü. Behram ise Mahinur için Tahir ne derse yapar hale geldi. Doğan ve Çağla için mesele artık yalnızca Tahir'i durdurmak değil, bu düzeni kırmak hâline geldi.