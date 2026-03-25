atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle heyecanı doruğa taşıyor.Kuruluş Orhan 19. Bölüm fragmanı yayınlandı: İhanetin bedeli ağır olacak
Şahinşah ve Demirhan'ın kurduğu çember giderek daralırken, Sultan Orhan hem sevdiklerini hem de devletini korumak için ölümcül bir mücadeleye girişiyor.
ORHAN KISKACA ALINIYOR
Sultan Orhan, Şahinşah ve Demirhan'la karşı karşıya gelir. İkili, Sultan Orhan ve Asporça'yı köşeye sıkıştırır. Sultan Orhan bu ölümcül tuzaktan nasıl kurtulacaktır?
EVRENOS VE YİĞİT ARASINDA KANLI HESAPLAŞMA
Köklerini bulmak için yola çıkan Evrenos, Yiğit'le karşı karşıya gelir. İkili arasında yaşanan mücadele ölümle sonuçlanabilecek bir noktaya ulaşır. Çatıdan düşen Yiğit ölecek midir?
ALAEDDİN İÇİN ZAMAN DARALIYOR
İyileşmesi için her yol denenen Alaeddin'in durumu giderek ağırlaşır. Bursa'da büyük bir endişe hakimdir. Gonca, evladını kucağına alamadan Alaeddin'i toprağa mı verecektir?
EVRENOS GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR
Tüm engelleri aşan Evrenos, köklerinin izini sürer. Artık köklerinin izinden yürümeye kararlıdır. Malhun'un güvenini kazanan Evrenos, Fatma ile olan ilişkisi için yeni bir yol mu çizecektir?
ASPORÇA İÇİN İDAM KARARI
Prens Andronikos'un ordusunun Gemlik'e geleceğini öğrenen Asporça büyük bir çıkmaza sürüklenir. Kısa süre sonra Andronikos'un eline düşen Asporça için idam kararı verilir. Onu bu kaderden kim kurtaracaktır?
SULTAN ORHAN'DAN UMULMADIK HAMLE
Asporça'yı kurtarmak için harekete geçen Sultan Orhan, herkesi şaşırtacak bir plan yapar. Orhan'ın bu hamlesinin ardında yatan gerçek motivasyon nedir?
NİLÜFER TEHLİKEDE
Dafne yakalanarak Bursa'ya getirilir. Nilüfer'i kışkırtan Dafne ile yüzleşme sırasında Nilüfer darbe alır. Nilüfer ve bebeğinin hayatı tehlikede midir?
DARAĞACINDA SON ANLAR
Sultan Orhan, Asporça darağacındayken yetişir. Ancak Andronikos'un kurduğu yeni tuzak, ikisini bir kez daha kıskaca alır. Orhan ve Asporça bu ölümcül çemberden çıkabilecek midir?
KURULUŞ ORHAN KÜNYE
Yapım/Yapımcı: Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ
Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Bülent İşbilen
Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı, Rabia Balcı
Oyuncular:Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius/Evrenos), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Onur Bay (Yiğit), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça)