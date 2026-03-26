Kuruluş Orhan 19. bölümde tam bitti derken her şey yeniden başladı!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Kurulan pusular, idam anındaki son dakika mucizesi ve ortaya çıkan büyük sırlar geceye damga vurdu.

Kuruluş Orhan 19. bölümde tam bitti derken her şey yeniden başladı!
  • Şahinşah'ın kuşatmasında kalan Sultan Orhan ve Asporça, müzakere için vakit kazanmaya çalışırken Asporça birlikte dönme kararlılığını gösterdi.
  • Karesi askerlerinden kaçan Flavius, sığındığı evde yaşlı bir kadının hançerini tanımasıyla Evrenos Bey'in oğlu İsa olduğunu öğrendi.
  • İmparatoru devirmek isteyen Prens'in askerleriyle çatışan Orhan Gazi'ye Flavius ve Fatma yetişerek hain Dafne ele geçirildi.
  • Nilüfer Hatun ile kardeşi Dafne arasında yaşanan boğuşmada Malhun Hatun son anda yetişerek Dafne'yi hançeriyle etkisiz hale getirdi.
  • İdam sehpasında ölümle yüz yüze kalan Asporça, Sultan Orhan'ın başlattığı saldırıyla son anda kurtarıldı.

Kuruluş Orhan 19. bölümde tam bitti derken her şey yeniden başladı! Peki atv ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin nefes kesen son bölümünde neler oldu?

Kaynak: atv

SULTAN ORHAN VE ASPORÇA ÖLÜMLE BURUN BURUNA!

Şahinşah'ın kuşatmasında kalan Sultan Orhan ve Asporça için gerilim zirveye ulaştı. Müzakere için vakit kazanmaya çalışan Orhan Gazi, Asporça'ya ayrılmasını önerdi. Ancak Asporça "Buraya birlikte geldik, birlikte döneceğiz." sözleriyle hem kararlılığını hem de sadakatini gösterdi.

Kuruluş Orhan 19. bölümde tam bitti derken her şey yeniden başladı!-3

FLAVİUS KÖKLERİNE ULAŞIYOR!

Karesi askerlerinden kaçtığı sırada bir eve sığınan Flavius, karşılaştığı yaşlı kadının sözleriyle gerçeklerden iyice emin oldu. Hançerini tanıyan kadının "Sen Evrenos Bey'in oğlu İsa'sın…" sözleri, Flavius'u kökleriyle buluşturan yeni bir başlangıç oldu.

Kuruluş Orhan 19. bölümde tam bitti derken her şey yeniden başladı!-4

SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN MÜDAHALE!

İmparatoru devirmek isteyen Prens'in askerleriyle karşı karşıya gelen Orhan Gazi, sayıca üstün düşmana karşı mücadele verdi. Tam her şeyin zorlaştığı anda Flavius ve Fatma'nın yetişmesiyle dengeler değişti. Şiddeti giderek artan çatışmada düşman etkisiz hale getirilirken, hain Dafne de ele geçirildi.

Kuruluş Orhan 19. bölümde tam bitti derken her şey yeniden başladı!-5

FATMA VE YİĞİT KARŞI KARŞIYA!

Flavius'un intikamını almak isteyen Fatma Hatun, Yiğit'in karşısına çıktı. "Sen bir hainsin!" diyerek kılıcını çeken Fatma cesaretle kılıcını savurdu. Yiğit'in Fatma'yı etkisiz hale getirmesinin ardındansa Flavius geldi. Flavius'la Yiğit arasında devam eden mücadele sırasında Yiğit çatıdan düştü.

Kuruluş Orhan 19. bölümde tam bitti derken her şey yeniden başladı!-6

NİLÜFER'LE KARDEŞİ DAFNE ARASINDA ÖLÜMCÜL YÜZLEŞME!

Dafne ile yüzleşen Nilüfer Hatun, duydukları karşısında kendini tutamayarak Dafne'ye tokat attı. İkili arasında yaşanan boğuşmada Nilüfer büyük bir tehlike atlatırken, Malhun Hatun son anda yetişerek Dafne'yi hançeriyle etkisiz hale getirdi.

Kuruluş Orhan 19. bölümde tam bitti derken her şey yeniden başladı!-7

İDAM SEHPASINDAN KURTULUŞA!

Asporça'nın idamı için kurulan meydanda nefesler tutuldu. Andreas hükmü uygulamak üzereyken Sultan Orhan'ın başlattığı saldırıyla kıyamet koptu. İdam sehpasında ölümle yüz yüze kalan Asporça, Orhan Gazi tarafından son anda kurtarıldı.

Kuruluş Orhan, bu bölümüyle aksiyon, duygu ve büyük yüzleşmelerle yayın gecesinin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

