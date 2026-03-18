Kuruluş Orhan'da ittifak vakti geldi | Sultan Orhan ve Asporça evliliği konuştu

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde Sultan Orhan ve Asporça arasında geçen yüzleşme sahnesi geceye damga vurdu. İmparatorun, ittifak karşılığında evlilik şartı sunduğu mektup üzerine bir araya gelen ikili, ilk kez bu kadar açık konuştu. Öte yandan ağır yaralanan Flavius yeniden hayata tutundu. Haberi duyan herkes büyük bir sevinç yaşadı.

Kuruluş Orhan'da ittifak vakti geldi | Sultan Orhan ve Asporça evliliği konuştu
  • Kuruluş Orhan dizisinde Sultan Orhan ve Prenses Asporça ittifak için evlilik konuştu ancak her ikisi de bu evliliği istemediklerini açıkladı.
  • Ağır yaralı Flavius'un öldüğü sanılırken mucize gerçekleşti ve yeniden yaşam belirtisi gösterdi.
  • Alaeddin Bey, Flavius'un nefes almadığını fark ederek dışarı çıkıp ölüm haberini verdi.
  • Fatma, Flavius'un öldüğünü duyunca gözyaşları içinde odaya girerek başında içini döktü.
  • Mehmet Bozdağ imzalı Kuruluş Orhan dizisinin başrolünde Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu yer alıyor.

Asporça'nın sitem dolu bakışlarını karşılıksız bırakmayan Orhan Gazi, "Hiç bana öyle bakma… Ben senin canını korurum." sözleriyle konuşmaya başlarken, Asporça'nın cevabı net oldu:"Canımı koruman için önce beni özgür bırakman gerekir, Orhan Bey."

Sultan Orhan ve Asporça evlilik konuştu

İTTİFAK AMA HANGİ YOLLA?

Babasının niyetinin imparatorluğu korumak olduğunu dile getiren Asporça, Orhan Gazi'nin en net sorusuyla karşı karşıya kaldı:"Sen istiyor musun bu evliliği?" Asporça'nın "Hayır." cevabı sonrası Orhan Gazi'nin de aynı netlikle "Ben de istemiyorum." demesi, ikiliyi ilk kez aynı noktada buluşturdu.

FLAVİUS ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ağır yaralı halde tedavi altına alınan Flavius'un nefes almadığını fark eden Alaeddin Bey, dışarı çıkarak acı haberi verdi. Siyasetin gölgesinde başlayan bu konuşma, Sultan Orhan ve Asporça'nın kaderini değiştirecek yeni bir yolun habercisi oldu.

Kuruluş Orhan'da Flavius ölümden döndü

Bu haberle yıkılan Fatma, gözyaşları içinde odaya girerek Flavius'un başında içini döktü. Umudun tükendiği o anlarda, saray derin bir sessizliğe büründü. Ancak herkesin bitti dediği anda mucize gerçekleşti.

ÖLÜM VE HAYAT ARASINDA

Flavius'un yeniden yaşam belirtisi göstermesiyle odadaki herkes büyük bir sevinç yaşarken, Alaeddin Bey vakit kaybetmeden onu iyileştirmek için yeniden müdahaleye başladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

