Asporça'nın sitem dolu bakışlarını karşılıksız bırakmayan Orhan Gazi, "Hiç bana öyle bakma… Ben senin canını korurum." sözleriyle konuşmaya başlarken, Asporça'nın cevabı net oldu:"Canımı koruman için önce beni özgür bırakman gerekir, Orhan Bey."Sultan Orhan ve Asporça evlilik konuştu
İTTİFAK AMA HANGİ YOLLA?
Babasının niyetinin imparatorluğu korumak olduğunu dile getiren Asporça, Orhan Gazi'nin en net sorusuyla karşı karşıya kaldı:"Sen istiyor musun bu evliliği?" Asporça'nın "Hayır." cevabı sonrası Orhan Gazi'nin de aynı netlikle "Ben de istemiyorum." demesi, ikiliyi ilk kez aynı noktada buluşturdu.
FLAVİUS ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Ağır yaralı halde tedavi altına alınan Flavius'un nefes almadığını fark eden Alaeddin Bey, dışarı çıkarak acı haberi verdi. Siyasetin gölgesinde başlayan bu konuşma, Sultan Orhan ve Asporça'nın kaderini değiştirecek yeni bir yolun habercisi oldu.Kuruluş Orhan'da Flavius ölümden döndü
Bu haberle yıkılan Fatma, gözyaşları içinde odaya girerek Flavius'un başında içini döktü. Umudun tükendiği o anlarda, saray derin bir sessizliğe büründü. Ancak herkesin bitti dediği anda mucize gerçekleşti.
ÖLÜM VE HAYAT ARASINDA
Flavius'un yeniden yaşam belirtisi göstermesiyle odadaki herkes büyük bir sevinç yaşarken, Alaeddin Bey vakit kaybetmeden onu iyileştirmek için yeniden müdahaleye başladı.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.