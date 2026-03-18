Bayram haftası yayın akışı: Hangi diziler var, hangileri yok? TV yayın akışı

Bayram haftası geldi ve televizyon ekranlarında dengeler değişti. Birçok yapım setlere ara verirken, kanallar yayın akışlarını baştan aşağı güncelledi. Peki bu hafta hangi yapımlar yeni bölümüyle ekranda olmayacak? İşte yayınlanmayacak diziler listesi ve güncel TV yayın akışı detayları...

Ramazan Bayramı yaklaşırken televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konuların başında dizi yayın akışları geliyor. Bayram haftasına girilmesiyle birlikte kanallar özel yayın planlarını devreye alırken, birçok dizinin yeni bölüm takviminde değişikliğe gidildi. İzleyiciler ise"Bu hafta diziler var mı, yok mu?" sorusuna yanıt arıyor.

BAYRAM HAFTASINDA DİZİLERE NEDEN ARA VERİLİYOR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı haftasında bazı dizilerin çekimlerine ara verildi. Setlerin tatil programına girmesiyle birlikte, birçok yapımın yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayıp 22 Mart Pazar akşamı sona erecek. Bu takvim nedeniyle haftalık yayın akışlarında dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor.

BU HAFTA YAYINLANMAYACAK DİZİLER

Bayram haftasında bazı diziler planlanan günlerinde izleyiciyle buluşamayacak. İşte yeni bölümü yayınlanmayacak yapımlar:

📌Show TV'de yayınlanan Veliaht (19 Mart Perşembe)

📌TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz (20 Mart Cuma)

📌Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti (20 Mart Cuma)

📌Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar (20 Mart Cuma)

📌Kanal D'de yayınlanan Güller ve Günahlar (21 Mart Cumartesi)

Bu yapımların yeni bölümlerinin bayram sonrası haftada yeniden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

BAYRAM HAFTASINDA EKRANA GELECEK DİZİLER

Tüm diziler ara vermiş değil. Bazı yapımlar ise planlanan günlerinde yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek:

📌TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı – 17 Mart Salı

📌ATV: A.B.İ – 17 Mart Salı

📌Kanal D: Eşref Rüya – 18 Mart Çarşamba

📌ATV: Kuruluş Orhan – 18 Mart Çarşamba

📌Star TV: Sevdiğim Sensin – 19 Mart Perşembe

📌TRT 1: Gönül Dağı – 21 Mart Cumartesi

📌ATV: Aynı Yağmurun Altında – 22 Mart Pazar

Bu yapımlar, bayram haftasında da ekran başındaki izleyicilere yeni bölümleriyle eşlik edecek.

İZLEYİCİYE UYARI: AKIŞLAR DEĞİŞEBİLİR

Bayram dönemlerinde kanalların yayın akışlarında son dakika değişiklikleri yaşanabiliyor. Bu nedenle dizilerin yayın durumuyla ilgili en güncel bilgiler için ilgili kanalların resmi yayın akışlarının takip edilmesi önem taşıyor.

Özetle Ramazan Bayramı haftasında bazı diziler ekranlara kısa bir mola verirken, bazı yapımlar ise yayınlarına devam ediyor. İzleyiciler için alternatif içeriklerin de öne çıkacağı bu dönemde, ekran planı her zamankinden daha hareketli görünüyor.