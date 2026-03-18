BAYRAM HAFTASINDA EKRANA GELECEK DİZİLER
Tüm diziler ara vermiş değil. Bazı yapımlar ise planlanan günlerinde yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek:
📌TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı – 17 Mart Salı
📌ATV: A.B.İ – 17 Mart Salı
📌Kanal D: Eşref Rüya – 18 Mart Çarşamba
📌ATV: Kuruluş Orhan – 18 Mart Çarşamba
📌Star TV: Sevdiğim Sensin – 19 Mart Perşembe
📌TRT 1: Gönül Dağı – 21 Mart Cumartesi
📌ATV: Aynı Yağmurun Altında – 22 Mart Pazar
Bu yapımlar, bayram haftasında da ekran başındaki izleyicilere yeni bölümleriyle eşlik edecek.