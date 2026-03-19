İmparator, Sultan Orhan ile Prenses Asporça'nın evlenmesini şart koşan mektup gönderdi, ancak her iki taraf da bu evliliği istemediklerini açıkça belirtti.

Ağır yaralı halde tedavi altına alınan Flavius'un nefes almadığını fark eden Alaeddin Bey'in verdiği acı haber, sarayı yasa boğdu. Gözyaşları içinde Flavius'un başına koşan Fatma'nın feryadıyla umutların tükendiği anda mucize gerçekleşti. Flavius'un yeniden yaşam belirtisi göstermesiyle büyük bir sevinç yaşanırken, Alaeddin Bey onu hayata döndürmek için yeniden mücadeleye başladı.

SARAYDA EVLİLİK KRİZİ

İmparatorun, Sultan Orhan ile Prenses Asporça'nın evlenmesini şart koştuğu mektubu okuyan Nilüfer Hatun büyük bir yıkım yaşadı. Bu gelişme sonrası Orhan Gazi ve Asporça ilk kez açık bir yüzleşme gerçekleştirdi. Asporça'nın "Bu evliliği istemiyorum." cevabı ve Orhan Gazi'nin "Ben de istemiyorum." sözleri, iki tarafı ilk kez aynı noktada buluşturdu.