Kuruluş Orhan 18. bölüm nefes kesti: Savaş yeniden başladı!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle nefes kesen gelişmelere sahne oldu. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgi, sarayı sarsan evlilik krizi, kurulan hain pusular ve ortaya çıkan büyük sır geceye damga vurdu.

Kuruluş Orhan 18. bölüm nefes kesti: Savaş yeniden başladı!
  • Kuruluş Orhan dizisinde Alaeddin Bey, Şahinşah'a elçi olarak gönderildiği dönüş yolunda pusuya düşürülerek ağır yaralandı, Dumrul ve Balaban şehit oldu.
  • İmparator, Sultan Orhan ile Prenses Asporça'nın evlenmesini şart koşan mektup gönderdi, ancak her iki taraf da bu evliliği istemediklerini açıkça belirtti.
  • Flavius'un Karesi Beyi'nin sadık beylerinden Evrenos Bey'in oğlu olduğu ortaya çıktı.
  • Sultan Orhan, Şahinşah'ın kuvvetleriyle girdiği mücadelede Avcı Bey'i ele geçirerek idam kararı verdi.
  • Ağır yaralı halde tedavi altına alınan Flavius bir süre nefes almayı kesti ancak Fatma'nın feryadıyla yeniden yaşam belirtisi gösterdi.

Çarşamba akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kuruluş Orhan dizisi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle nefes kesti.

Kaynak: atv

FLAVİUS'UN ÖLÜMDEN DÖNÜŞÜ

Ağır yaralı halde tedavi altına alınan Flavius'un nefes almadığını fark eden Alaeddin Bey'in verdiği acı haber, sarayı yasa boğdu. Gözyaşları içinde Flavius'un başına koşan Fatma'nın feryadıyla umutların tükendiği anda mucize gerçekleşti. Flavius'un yeniden yaşam belirtisi göstermesiyle büyük bir sevinç yaşanırken, Alaeddin Bey onu hayata döndürmek için yeniden mücadeleye başladı.

Kuruluş Orhan 18. bölüm nefes kesti: Savaş yeniden başladı!-3

SARAYDA EVLİLİK KRİZİ

İmparatorun, Sultan Orhan ile Prenses Asporça'nın evlenmesini şart koştuğu mektubu okuyan Nilüfer Hatun büyük bir yıkım yaşadı. Bu gelişme sonrası Orhan Gazi ve Asporça ilk kez açık bir yüzleşme gerçekleştirdi. Asporça'nın "Bu evliliği istemiyorum." cevabı ve Orhan Gazi'nin "Ben de istemiyorum." sözleri, iki tarafı ilk kez aynı noktada buluşturdu.

Kuruluş Orhan 18. bölüm nefes kesti: Savaş yeniden başladı!-4

ORHAN GAZİ'DEN SERT TAVIR

Flavius ve Fatma'nın huzura çıkarak affedilme talebinde bulunması, Orhan Gazi tarafından sert bir şekilde karşılık buldu. Vazife dışında Flavius ve Fatma'nın huzura gelmelerini yasaklayan Orhan Bey'in kararlılığı dikkat çekti.

HAİN PUSUDA ŞEHİTLER VAR

Şahinşah'a elçi olarak gönderilen Alaeddin Bey dönüş yolunda pusuya düşürüldü. Hain saldırıda Dumrul ve Balaban şehit olurken, Alaeddin Bey ağır yaralandı. Bu saldırı sarayda herkesi yasa boğdu.

Kuruluş Orhan 18. bölüm nefes kesti: Savaş yeniden başladı!-5

FLAVİUS'UN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Dursun'un anlattıklarıyla büyük bir gerçek gün yüzüne çıktı. Flavius'un, Karesi Beyi'nin sadık beylerinden Evrenos Bey'in oğlu olduğu öğrenildi. Bu sır, dengeleri tamamen değiştirecek yeni bir dönemin kapısını araladı.

Kuruluş Orhan 18. bölüm nefes kesti: Savaş yeniden başladı!-6

ORHAN GAZİ'DEN İNFAZ KARARI

Şahinşah'ın kuvvetleriyle girdiği mücadelede Avcı Bey'i ele geçiren Sultan Orhan, cezayı ölümle kesti. Ancak Şahinşah'ın sayıca üstün ordusuyla yeniden karşı karşıya kalan Orhan Gazi'nin atacağı adım merak konusu oldu.

Kuruluş Orhan, bu bölümüyle büyük yüzleşmeler, kayıplar ve sarsıcı gelişmelerle yayın gecesinin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

