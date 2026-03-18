CANLI YAYIN
Geri

Emine Erdoğan’dan “Kuruluş Orhan” setine ziyaret: İftar programına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Bozdağ Film Platoları’nda düzenlenen iftar programında dernek ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi. Program kapsamında Kuruluş Orhan setini de ziyaret eden Erdoğan, oyuncular ve set ekibiyle buluştu. Ziyarette yaptığı konuşmada iyiliğin medeniyetin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Bozdağ Film ekibine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Emine Erdoğan, Bozdağ Film Platoları'nda düzenlenen iftar programında dernek ve vakıf temsilcileriyle buluştu.
  • Kuruluş Orhan dizisinin setini ziyaret eden Emine Erdoğan, oyuncular ve set ekibiyle bir araya geldi.
  • Emine Erdoğan'a ziyareti sırasında Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ve eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ eşlik etti.
  • Programda konuşma yapan Emine Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının merhamet geleneğinin günümüzdeki temsilcileri olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan setini ziyaret ederek oyuncular ve set ekibiyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan ve Kuruluş Orhan ekibi

İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yürüttüğü dernek ve vakıf temsilcileriyle birlikte Bozdağ Film Platoları'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İYİLİK MEDENİYETİMİZİN TEMEL YAPI TAŞI

Ramazan'ın manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada konuşan Emine Erdoğan, iyiliğin medeniyetimizin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, eğitimden afet bölgelerine, çevreden sosyal dayanışmaya kadar uzanan her hayrın kalıcı bir değer taşıdığını ve "sadaka-i cariye" anlayışıyla geleceğe aktarıldığını ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının bu köklü merhamet geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcileri olduğunu belirten Erdoğan, iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğine dikkat çekti.

OYUNCULAR VE SET EKİBİYLE BİR ARADA

Program kapsamında Bozdağ Film Platoları'nda bulunan Kuruluş Orhan setini de ziyaret eden Emine Erdoğan, oyuncular ve set ekibiyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında platoda gerçekleştirilen sanatsal gösterileri de izleyen Emine Erdoğan'a, Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ve eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ eşlik etti.

Mert Yazıcıoğlu ve Emine Erdoğan

BOZDAĞ FİLM'E TEŞEKKÜR ETTİ

Emine Erdoğan ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Tarihin ruhunu yaşatan böylesi özel bir atmosferde bizleri samimiyetle ağırlayan Bozdağ Film Platoları ailesine teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler