İYİLİK MEDENİYETİMİZİN TEMEL YAPI TAŞI

Ramazan'ın manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada konuşan Emine Erdoğan, iyiliğin medeniyetimizin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, eğitimden afet bölgelerine, çevreden sosyal dayanışmaya kadar uzanan her hayrın kalıcı bir değer taşıdığını ve "sadaka-i cariye" anlayışıyla geleceğe aktarıldığını ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının bu köklü merhamet geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcileri olduğunu belirten Erdoğan, iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğine dikkat çekti.