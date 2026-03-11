CANLI YAYIN
Geri

Oscar tarihinde bir ilk yaşandı: 16 adaylıklar rekor kırdı

Türkiye saatiyle 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece 02.00’de başlayacak olan 98. Oscar Ödülleri için Los Angeles'ta hazırlıklar tamamlandı ve tören alanı, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle üst düzey güvenlik önlemleriyle çevrelendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 98. Oscar Ödülleri töreni 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece Türkiye saati ile 02.00'de Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek.
  • Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners filmi 16 adaylık alarak Oscar tarihinde bir filme verilen en yüksek adaylık sayısına ulaştı.
  • Komedyen Conan O'Brien üst üste ikinci kez Oscar ödül töreninin sunuculuğunu yapacak.
  • Academy of Motion Picture Arts and Sciences tarafından 24 kategoride ödül verilecek ve güvenlik önlemleri geçmiş yıllara göre daha sıkı tutuluyor.
  • One Battle After Another 13 adaylıkla ikinci sırada yer alırken Frankenstein, Marty Supreme ve Sentimental Value 9'ar adaylık aldı.

Academy yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, kırmızı halı geçişiyle başlayacak olan dev organizasyonda, 16 adaylıkla Oscar tarihine geçen "Sinners" filminin geceyi kaç ödülle kapatacağı sinema tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

98. OSCAR ÖDÜLLERİ BU GECE

Sinema dünyasının en büyük ödül töreni olan 98. Oscar Ödülleri, bu gece Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek törenle sahiplerini buluyor. Ryan Coogler imzalı "Sinners" filmi, elde ettiği 16 adaylıkla Oscar tarihinde bir filme verilen en yüksek adaylık sayısına ulaşarak rekor kırdı.

OSCAR ÖDÜLLERİ TÜRKİYE SAATİYLE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Oscar gecesi Türkiye saatiyle 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece gerçekleşecek. Kırmızı halı geçidi 01.15'te, ana ödül töreni ise 02.00'de başlayacak.

Los Angeles'taki Dolby Theatre, ödül töreni öncesinde konuklarını ağırlamak için kırmızı halıyla donatıldı.

Sinema Dünyasının En Uzun Gecesi Başlıyor

Akademi üyelerinin oylarıyla belirlenen 24 kategorideki ödüller, bu gece düzenlenecek görkemli törenle sahiplerini bulacak. Sinema sektöründe bir dönüm noktası olarak görülen tören, sadece ödülleri değil, aynı zamanda yılın en iyi performanslarını ve sinematografik başarılarını onurlandıracak.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl güvenlik önlemleri geçmiş yıllara oranla daha sıkı tutuluyor. Dolby Theatre çevresinde geniş güvenlik koridorları oluşturulurken, uluslararası siyasi iklimin yarattığı hassasiyetler nedeniyle tören alanında yüksek düzeyde koruma sağlanıyor.

FilmAdaylık Sayısı
Sinners16
One Battle After Another13
Frankenstein9
Marty Supreme9
Sentimental Value9

Küresel olaylar nedeniyle törenin düzenleneceği bölgede geçmiş yıllara oranla çok daha sıkı güvenlik tedbirleri alındı.

CONAN O'BRIEN İKİNCİ KEZ SAHNEDE

Ünlü komedyen Conan O'Brien, üst üste ikinci kez Oscar sahnesinin sunuculuğunu üstleniyor. O'Brien, tören öncesi yaptığı açıklamalarda, mizah ile güncel gerçeklikler arasındaki dengeyi korumayı hedeflediğini belirtti. Eleştirmenler, O'Brien'ın geçen yıl sergilediği başarılı sunum performansının, Akademinin bu kararı vermesinde etkili olduğu görüşünde birleşiyor.

2026 OSCAR ADAYLARI GENEL BAKIŞ

KategoriÖne Çıkan Adaylar / ProjelerOscar Yarışındaki Durumu
En İyi FilmSinners, Bugonia, F1, Frankenstein, HamnetSinners 16 adaylıkla tarih yazıyor; Bugonia ve Frankenstein teknik ve auteur gücüyle favori.
En İyi YönetmenRyan Coogler, Paul Thomas Anderson, Chloé ZhaoAnderson "gecikmiş Oscar" için, Zhao ise ikinci heykelciği için yarışıyor.
En İyi Kadın OyuncuEmma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate HudsonEmma Stone Bugonia ile güçlü bir favori; Buckley ve Byrne sürpriz yapabilir.
En İyi Erkek OyuncuTimothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner MouraDiCaprio kariyerinin en büyük ölçekli işiyle, Moura ise festival başarısıyla önde.
En İyi Uluslararası FilmSentimental Value (Norveç), The Secret Agent (Brezilya)Sentimental Value Avrupa'nın en büyük umudu; The Secret Agent politik etkisiyle öne çıkıyor.
En İyi AnimasyonZootopia 2, KPop Demon Hunters, ElioZootopia 2 gişe başarısıyla, KPop ise sosyal medya etkisiyle iddialı.

TEKNİK VE YARDIMCI KATEGORİLER

KategoriDikkat Çeken İsimler / FilmlerÖne Çıkan Detay
Yardımcı Erkek OyuncuJacob Elordi (Frankenstein), Benicio del ToroElordi'nin canavar performansı teknik olarak çok konuşuluyor.
Yardımcı Kadın OyuncuElle Fanning, Wunmi MosakuFanning, Trier'in "en hassas" karakteri olarak tanımlanıyor.
Özgün SenaryoSentimental Value, Sinners, It Was Just an AccidentPanahi'nin resmi izin almadan çektiği senaryo büyük ilgi görüyor.
Uyarlama SenaryoBugonia, Frankenstein, Train DreamsBugonia'nın orijinali radikal bir şekilde dönüştürmesi takdir topluyor.

Akademi, bu yıl ilk kez dijital bir izleme mekanizmasıyla seçmenlerin filmleri gerçekten izleyip izlemediğini takip ediyor.

KISA FİLM VE BELGESEL NOTLARI

  • Belgeseller: $The Alabama Solution$ ve $Mr. Nobody Against Putin$ gibi politik içerikli işler, Akademi'nin toplumsal meselelere olan ilgisi nedeniyle adaylıklarını garantilemiş durumda.

  • Kısa Filmler: Canlı aksiyon kategorisinde $Butcher's Stain$, güncel politik atmosferi yansıtmasıyla kategorinin en çok tartışılan yapımı haline geldi.

  • Animasyon Kısalar: $The Girl Who Cried Pearls$, stop-motion tekniğinin zorluğuyla adaylar arasında görsel bir zirve olarak görülüyor.

En İyi Erkek Oyuncu adayları arasında, Leonardo DiCaprio ikinci Oscar heykelciğini kaldırmak için iddialı isimlerin başında geliyor.

❓MERAK EDİLENLER

Bu yıl en fazla adaylığı hangi film aldı?

2026 Oscar sezonunda Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners, tam 16 adaylık elde ederek Oscar tarihine geçti. Bu sayı, daha önceki 14 adaylık rekorlarını geride bırakıyor.

Bu yılki Oscar ödüllerinde oylama sisteminde ne değişti?

Akademi, yaklaşık 10 bin üyesinin oy kullandığı sistemde şeffaflığı artırmak adına ilk kez dijital bir "izleme takibi" başlattı. Bu sistem, seçmenlerin aday gösterilen filmleri gerçekten izleyip izlemediğini doğrulayarak ödüllerin güvenilirliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Emma Stone, üçüncü Oscar ödülünü kazanmak hedefiyle En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde güçlü adaylar arasında yer alıyor. (Fotoğraflar Reuters'ten alınmıştır)

Sunucu Conan O'Brien törende nasıl bir konsept izleyecek?

Üst üste ikinci kez sahneye çıkacak olan Conan O'Brien, "eğlence" ile "gerçekler" arasındaki ince çizgide yürüyeceğini belirtti. Sunucunun, güncel küresel olaylara mizahi bir dille değinmesi bekleniyor.

En iyi film kategorisindeki favori kim?

Eleştirmenlerin görüşlerine göre ödül trafiği, 16 adaylı Sinners ile 13 adaylığı bulunan One Battle After Another arasında geçecek. Bu iki yapım, teknik ve hikaye anlatımı açısından diğer adayların bir adım önünde görülüyor.

Engelli milyoner yarışmacısının babalık hikayesiEngelli milyoner yarışmacısının babalık hikayesi
Engelli milyoner yarışmacısının babalık hikayesi
Kuruluş Orhan yeni bölümüyle nefesleri kesti: Flavius kelime-i şehadet getirdiKuruluş Orhan yeni bölümüyle nefesleri kesti: Flavius kelime-i şehadet getirdi
Kuruluş Orhan yeni bölümüyle nefesleri kesti: Flavius kelime-i şehadet getirdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler