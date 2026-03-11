Academy yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, kırmızı halı geçişiyle başlayacak olan dev organizasyonda, 16 adaylıkla Oscar tarihine geçen "Sinners" filminin geceyi kaç ödülle kapatacağı sinema tutkunları tarafından merakla bekleniyor.
98. OSCAR ÖDÜLLERİ BU GECE
Sinema dünyasının en büyük ödül töreni olan 98. Oscar Ödülleri, bu gece Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek törenle sahiplerini buluyor. Ryan Coogler imzalı "Sinners" filmi, elde ettiği 16 adaylıkla Oscar tarihinde bir filme verilen en yüksek adaylık sayısına ulaşarak rekor kırdı.
Oscar gecesi Türkiye saatiyle 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece gerçekleşecek. Kırmızı halı geçidi 01.15'te, ana ödül töreni ise 02.00'de başlayacak.
Sinema Dünyasının En Uzun Gecesi Başlıyor
Akademi üyelerinin oylarıyla belirlenen 24 kategorideki ödüller, bu gece düzenlenecek görkemli törenle sahiplerini bulacak. Sinema sektöründe bir dönüm noktası olarak görülen tören, sadece ödülleri değil, aynı zamanda yılın en iyi performanslarını ve sinematografik başarılarını onurlandıracak.
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl güvenlik önlemleri geçmiş yıllara oranla daha sıkı tutuluyor. Dolby Theatre çevresinde geniş güvenlik koridorları oluşturulurken, uluslararası siyasi iklimin yarattığı hassasiyetler nedeniyle tören alanında yüksek düzeyde koruma sağlanıyor.
|Film
|Adaylık Sayısı
|Sinners
|16
|One Battle After Another
|13
|Frankenstein
|9
|Marty Supreme
|9
|Sentimental Value
|9
CONAN O'BRIEN İKİNCİ KEZ SAHNEDE
Ünlü komedyen Conan O'Brien, üst üste ikinci kez Oscar sahnesinin sunuculuğunu üstleniyor. O'Brien, tören öncesi yaptığı açıklamalarda, mizah ile güncel gerçeklikler arasındaki dengeyi korumayı hedeflediğini belirtti. Eleştirmenler, O'Brien'ın geçen yıl sergilediği başarılı sunum performansının, Akademinin bu kararı vermesinde etkili olduğu görüşünde birleşiyor.
2026 OSCAR ADAYLARI GENEL BAKIŞ
|Kategori
|Öne Çıkan Adaylar / Projeler
|Oscar Yarışındaki Durumu
|En İyi Film
|Sinners, Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet
|Sinners 16 adaylıkla tarih yazıyor; Bugonia ve Frankenstein teknik ve auteur gücüyle favori.
|En İyi Yönetmen
|Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao
|Anderson "gecikmiş Oscar" için, Zhao ise ikinci heykelciği için yarışıyor.
|En İyi Kadın Oyuncu
|Emma Stone, Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson
|Emma Stone Bugonia ile güçlü bir favori; Buckley ve Byrne sürpriz yapabilir.
|En İyi Erkek Oyuncu
|Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner Moura
|DiCaprio kariyerinin en büyük ölçekli işiyle, Moura ise festival başarısıyla önde.
|En İyi Uluslararası Film
|Sentimental Value (Norveç), The Secret Agent (Brezilya)
|Sentimental Value Avrupa'nın en büyük umudu; The Secret Agent politik etkisiyle öne çıkıyor.
|En İyi Animasyon
|Zootopia 2, KPop Demon Hunters, Elio
|Zootopia 2 gişe başarısıyla, KPop ise sosyal medya etkisiyle iddialı.
TEKNİK VE YARDIMCI KATEGORİLER
|Kategori
|Dikkat Çeken İsimler / Filmler
|Öne Çıkan Detay
|Yardımcı Erkek Oyuncu
|Jacob Elordi (Frankenstein), Benicio del Toro
|Elordi'nin canavar performansı teknik olarak çok konuşuluyor.
|Yardımcı Kadın Oyuncu
|Elle Fanning, Wunmi Mosaku
|Fanning, Trier'in "en hassas" karakteri olarak tanımlanıyor.
|Özgün Senaryo
|Sentimental Value, Sinners, It Was Just an Accident
|Panahi'nin resmi izin almadan çektiği senaryo büyük ilgi görüyor.
|Uyarlama Senaryo
|Bugonia, Frankenstein, Train Dreams
|Bugonia'nın orijinali radikal bir şekilde dönüştürmesi takdir topluyor.
KISA FİLM VE BELGESEL NOTLARI
Belgeseller: $The Alabama Solution$ ve $Mr. Nobody Against Putin$ gibi politik içerikli işler, Akademi'nin toplumsal meselelere olan ilgisi nedeniyle adaylıklarını garantilemiş durumda.
Kısa Filmler: Canlı aksiyon kategorisinde $Butcher's Stain$, güncel politik atmosferi yansıtmasıyla kategorinin en çok tartışılan yapımı haline geldi.
Animasyon Kısalar: $The Girl Who Cried Pearls$, stop-motion tekniğinin zorluğuyla adaylar arasında görsel bir zirve olarak görülüyor.
❓MERAK EDİLENLER
2026 Oscar sezonunda Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners, tam 16 adaylık elde ederek Oscar tarihine geçti. Bu sayı, daha önceki 14 adaylık rekorlarını geride bırakıyor.
Akademi, yaklaşık 10 bin üyesinin oy kullandığı sistemde şeffaflığı artırmak adına ilk kez dijital bir "izleme takibi" başlattı. Bu sistem, seçmenlerin aday gösterilen filmleri gerçekten izleyip izlemediğini doğrulayarak ödüllerin güvenilirliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.
Üst üste ikinci kez sahneye çıkacak olan Conan O'Brien, "eğlence" ile "gerçekler" arasındaki ince çizgide yürüyeceğini belirtti. Sunucunun, güncel küresel olaylara mizahi bir dille değinmesi bekleniyor.
Eleştirmenlerin görüşlerine göre ödül trafiği, 16 adaylı Sinners ile 13 adaylığı bulunan One Battle After Another arasında geçecek. Bu iki yapım, teknik ve hikaye anlatımı açısından diğer adayların bir adım önünde görülüyor.