Kuruluş Orhan yeni bölümüyle nefesleri kesti: Flavius Kelime-i Şehadet getirdi

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde uçurum kenarında yaşanan ölüm kalım anı geceye damga vurdu. Şahinşah’la girdiği mücadelede pusuya düşen Sultan Orhan ve Prenses Asporça, kaçacak yer kalmayan bir noktada uçurumun kenarında kıstırıldı. Bölümün ilerleyen dakikalarında Yiğit’in hançer darbeleriyle ağır yaralanan Flavius’un yanına pusudan kurtulan Sultan Orhan yetişti ve hemen hekim çağrılmasını emretti.

Can çekişen Flavius'un sözleri ise meydanda derin bir sessizlik oluşturdu. Acı içinde konuşan Flavius, "Günahkâr ölmek istemem… Atamın izinden gidip Müslüman olmak istiyorum." diyerek Sultan Orhan'dan kendisine yardım etmesini istedi.

Flavius Müslüman oldu

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Orhan Gazi, Flavius'un bu sözleri üzerine eğilerek ona kelime-i şehadeti tekrar ettirdi. Flavius, Sultan Orhan'ın dizinin dibinde şehadet getirerek Müslüman oldu. Şehadet getirdikten sonra gözleri kapanan Flavius'un ardından Fatma Hatun gözyaşlarına boğulurken, bu sahne izleyicileri ekran başında duygulandırdı.

SULTAN ORHAN VE ASPORÇA UÇURUMDAN ATLADI

Şahinşah Bey'in, "Kaçacak yeriniz kalmadı!" sözleriyle meydan okuduğu anlarda Sultan Orhan istifini bozmadı ve şu sözlerle cevap verdi: "Ben bu kıskaçtan çıkarım… Ama siz gafiller benim elimden nasıl kaçacaksınız, onu düşünün!"

Sultan Orhan ve Prenses Asporça uçurumdan atladı

Teslim olmaları için yapılan çağrıya rağmen Sultan Orhan ve Asporça geri adım atmadı. Şahinşah'ın "Atın pusatlarınızı!" emrine kulak asmayan Orhan Bey, kritik bir hamle yaptı.

"BİR KEZ OLSUN BANA GÜVEN"

Asporça'ya dönerek, "Bir kez olsun bana güven" diyen Sultan Orhan, ani bir kararla Asporça'yı da yanına alarak uçurumdan nehre atladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

