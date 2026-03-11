Flavius'un Müslüman olma sahnesi ve Sultan Orhan'ın uçurumdan atlama sahnesi yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

Orhan Gazi, Flavius'un bu sözleri üzerine eğilerek ona kelime-i şehadeti tekrar ettirdi. Flavius, Sultan Orhan'ın dizinin dibinde şehadet getirerek Müslüman oldu. Şehadet getirdikten sonra gözleri kapanan Flavius'un ardından Fatma Hatun gözyaşlarına boğulurken, bu sahne izleyicileri ekran başında duygulandırdı.

Can çekişen Flavius'un sözleri ise meydanda derin bir sessizlik oluşturdu. Acı içinde konuşan Flavius, " Günahkâr ölmek istemem… Atamın izinden gidip Müslüman olmak istiyorum." diyerek Sultan Orhan'dan kendisine yardım etmesini istedi.

SULTAN ORHAN VE ASPORÇA UÇURUMDAN ATLADI

Şahinşah Bey'in, "Kaçacak yeriniz kalmadı!" sözleriyle meydan okuduğu anlarda Sultan Orhan istifini bozmadı ve şu sözlerle cevap verdi: "Ben bu kıskaçtan çıkarım… Ama siz gafiller benim elimden nasıl kaçacaksınız, onu düşünün!"

Sultan Orhan ve Prenses Asporça uçurumdan atladı

Teslim olmaları için yapılan çağrıya rağmen Sultan Orhan ve Asporça geri adım atmadı. Şahinşah'ın "Atın pusatlarınızı!" emrine kulak asmayan Orhan Bey, kritik bir hamle yaptı.