10 Mart 2026 Salı günü TRT 1 yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yayın saatinde ise Galatasaray ile Liverpool F.C. arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması canlı olarak yayınlanacak.

Görsel TRT 1'in resmi sitesinden alınmıştır.

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Sultan Mehmed, Sofya'daki Osmanlı karargâhında kurulan divanda devlet erkânını toplayarak yaklaşan seferin gerçek hedefini açıklar. Ordunun Bosna üzerine ilerleyeceği düşünülürken Mehmed, asıl hedefin Macar toprakları olduğunu duyurur. Gizlilik içinde yürütülen bu stratejik karar, hem Osmanlı cephesinde hem de Avrupa'da dengeleri değiştirecek gelişmelerin kapısını aralar.

Öte yandan Şehzade Bayezid düşman sarayında yürüttüğü kritik görev sırasında yalnızca bir mesaj iletmekle kalmaz, ortaya koyduğu kanıtlarla karşı cephede beklenmedik bir çözülmeye neden olur. Ancak bu tehlikeli görev, baba ile oğul arasındaki mesafeyi de daha belirgin hâle getirir. Devlet uğruna verilen kararların bedeli giderek ağırlaşır.

Cephede ise İshak Paşa, ele geçirilmesi zor olarak görülen Drine Kalesi'ni fethederek Osmanlı ordusuna büyük bir moral kazandırır. Fakat kazanılan bu zafer, geçmişten gelen bir hesaplaşmanın tetiklediği karanlık bir intikam planıyla gölgelenir.

Avrupa tarafında da güç dengeleri değişmeye başlar. Kral Mattias geri çekilme emri verse de komutan Gabor ülkesine dönmeyi reddeder. Vlad ve Nador'un kurduğu plan doğrultusunda Kraliçe Katerina ile evlenerek Bosna tahtını ele geçirmeyi hedefler. Katerina'nın bu evliliğe nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken, Gabor'un Osmanlı'ya karşı savaşma kararı yeni ve büyük bir çatışmanın habercisi olabilir.

Aile içindeki kırgınlıkların büyüdüğü, cephede ise fedakarlığın sınandığı bu bölümde Sultan Mehmed hem hükümdar hem de baba olarak zorlu bir sınavla karşı karşıya kalır. Seferin kaderini belirleyecek bu hamlelerin zafer mi getireceği yoksa daha büyük bir fırtınayı mı başlatacağı merakla beklenir.