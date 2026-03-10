CANLI YAYIN
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümüyle ilgili izleyicileri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Her hafta Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin bu hafta planlanan 72. bölümü, yayın akışındaki değişiklik nedeniyle ekrana gelmeyecek. İşte nedeni…

  • 10 Mart 2026 Salı günü TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü, Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle yayınlanmayacak.
  • Dizinin yeni bölümünün 17 Mart Salı günü TRT 1'de yayınlanması bekleniyor.
  • Son bölümde Sultan Mehmed, Sofya'daki divanda ordunun asıl hedefinin Bosna değil Macar toprakları olduğunu açıkladı.
  • İshak Paşa Drine Kalesi'ni fethederken, Şehzade Bayezid düşman sarayında yürüttüğü görev sırasında karşı cephede çözülmeye neden oldu.
  • Komutan Gabor, Kraliçe Katerina ile evlenerek Bosna tahtını ele geçirmeyi hedefliyor ve Osmanlı'ya karşı savaşma kararı aldı.

10 Mart 2026 Salı günü TRT 1 yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yayın saatinde ise Galatasaray ile Liverpool F.C. arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması canlı olarak yayınlanacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün, 17 Mart Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Görsel TRT 1'in resmi sitesinden alınmıştır.

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Sultan Mehmed, Sofya'daki Osmanlı karargâhında kurulan divanda devlet erkânını toplayarak yaklaşan seferin gerçek hedefini açıklar. Ordunun Bosna üzerine ilerleyeceği düşünülürken Mehmed, asıl hedefin Macar toprakları olduğunu duyurur. Gizlilik içinde yürütülen bu stratejik karar, hem Osmanlı cephesinde hem de Avrupa'da dengeleri değiştirecek gelişmelerin kapısını aralar.

Öte yandan Şehzade Bayezid düşman sarayında yürüttüğü kritik görev sırasında yalnızca bir mesaj iletmekle kalmaz, ortaya koyduğu kanıtlarla karşı cephede beklenmedik bir çözülmeye neden olur. Ancak bu tehlikeli görev, baba ile oğul arasındaki mesafeyi de daha belirgin hâle getirir. Devlet uğruna verilen kararların bedeli giderek ağırlaşır.

Cephede ise İshak Paşa, ele geçirilmesi zor olarak görülen Drine Kalesi'ni fethederek Osmanlı ordusuna büyük bir moral kazandırır. Fakat kazanılan bu zafer, geçmişten gelen bir hesaplaşmanın tetiklediği karanlık bir intikam planıyla gölgelenir.

Avrupa tarafında da güç dengeleri değişmeye başlar. Kral Mattias geri çekilme emri verse de komutan Gabor ülkesine dönmeyi reddeder. Vlad ve Nador'un kurduğu plan doğrultusunda Kraliçe Katerina ile evlenerek Bosna tahtını ele geçirmeyi hedefler. Katerina'nın bu evliliğe nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken, Gabor'un Osmanlı'ya karşı savaşma kararı yeni ve büyük bir çatışmanın habercisi olabilir.

Aile içindeki kırgınlıkların büyüdüğü, cephede ise fedakarlığın sınandığı bu bölümde Sultan Mehmed hem hükümdar hem de baba olarak zorlu bir sınavla karşı karşıya kalır. Seferin kaderini belirleyecek bu hamlelerin zafer mi getireceği yoksa daha büyük bir fırtınayı mı başlatacağı merakla beklenir.

10 MART 2026 TRT 1 TV YAYIN AKIŞI

06.53 – İstiklal Marşı

06.55 – Kalk Gidelim (Tekrar)

08.45 – Adını Sen Koy (Tekrar)

10.00 – Kur'an'ın Mesajı (Tekrar)

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 – Seksenler (Tekrar)

14.00 – Vefa Sultan (Tekrar)

15.30 – Kur'an'ın Mesajı

16.00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 – Ramazan Sevinci

19.25 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Maç Önü

20.45 – Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

23.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

