ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi A.B.İ. izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek çarpıcı bir bölümle geliyor.“Kaybetmeye değecek tek savaştır aşk…”
GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR
Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin 9. bölümünde, gerçekler ortaya çıkıyor ve hesaplaşmalar görülüyor.
HAYATLARI ALT ÜST OLUYOR
Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder.
HERKESİ SARSACAK O GERÇEK
Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır.
A.B.İ 9 bölüm fragmanı: ''Kötülük yuvasını değiştireceğim''
HESAPLAŞMA SERTLEŞİYOR
Bu açıklama Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizi tetikler. Mahinur cezaevine gönderilirken Behram'ın öfkesi büyür, Çağla ile arasındaki hesaplaşma daha da sertleşir.
YALIDA DENGELER ALTÜST OLUYOR
Doğan ise hem Mahinur'u kurtarmak hem de geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşmek için Çağla'nın yanında durur. Ancak Doğan'ın attığı bu adım, yalıda dengeleri altüst eder ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmaya yol açar.
YENİ TEHLİKENİN HABERCİSİ
Öte yandan Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken, Lamia'nın cezaevinde kurduğu karanlık plan yeni bir tehlikenin habercisi olur.
A.B.İ. DİZİSİNİN KÜNYESİ
|Yapım:
|OGM PICTURES
|Yapımcı:
|Onur Güvenatam
|Yönetmen:
|Cem Karcı
|Senaryo:
|Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş
|Oyuncular:
|Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)