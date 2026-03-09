CANLI YAYIN
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de hesaplaşmalar kızışıyor: Yalıda dengeler altüst oluyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ.’nin 9. bölümünde sırlar ortaya çıkıyor, Hancıoğlu ailesinde büyük bir kriz patlak veriyor. Mahinur’un tutuklanması, Doğan’ın mahkemede açıkladığı şok gerçekler ve Çağla ile Behram arasındaki hesaplaşma heyecanı zireveye çıkarıyor

  • ATV'nin A.B.İ. dizisinin 9. bölümünde Mahinur, Tahir Hancıoğlu'na saldırı iddiasıyla tutuklanıyor
  • Doğan, mahkemede Tahir'in Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü açıklıyor
  • Mahinur'un tutuklanması ve Doğan'ın açıklamaları Hancıoğlu ailesinde büyük bir krize yol açıyor
  • Melek'in tahliyesi gerçekleşirken Lamia cezaevinde yeni bir plan kuruyor
  • Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi OGM Pictures yapımı olarak Cem Karcı yönetmenliğinde çekiliyor

ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi A.B.İ. izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek çarpıcı bir bölümle geliyor.

“Kaybetmeye değecek tek savaştır aşk…”

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin 9. bölümünde, gerçekler ortaya çıkıyor ve hesaplaşmalar görülüyor.

HAYATLARI ALT ÜST OLUYOR

Mahinur'un Tahir Hancıoğlu'na saldırdığı iddiasıyla tutuklanması, hem Çağla'nın hem de Doğan'ın hayatını altüst eder.

HERKESİ SARSACAK O GERÇEK

Ablasını savunmak için elinden geleni yapan Çağla, Mahinur'un suskunluğu karşısında çaresiz kalırken; Doğan mahkemede herkesi sarsacak bir gerçeği açıklayarak Tahir'in yıllar önce Mahinur'un babasının ölümündeki rolünü ortaya çıkarır.

A.B.İ 9 bölüm fragmanı: ''Kötülük yuvasını değiştireceğim''

HESAPLAŞMA SERTLEŞİYOR

Bu açıklama Hancıoğlu ailesinde büyük bir krizi tetikler. Mahinur cezaevine gönderilirken Behram'ın öfkesi büyür, Çağla ile arasındaki hesaplaşma daha da sertleşir.

YALIDA DENGELER ALTÜST OLUYOR

Doğan ise hem Mahinur'u kurtarmak hem de geçmişte örtbas edilen suçların peşine düşmek için Çağla'nın yanında durur. Ancak Doğan'ın attığı bu adım, yalıda dengeleri altüst eder ve aile içinde geri dönüşü zor bir kırılmaya yol açar.

YENİ TEHLİKENİN HABERCİSİ

Öte yandan Mahinur'un tutuklanması Melek'in tahliyesinin önünü açarken, Lamia'nın cezaevinde kurduğu karanlık plan yeni bir tehlikenin habercisi olur.

A.B.İ. DİZİSİNİN KÜNYESİ

Yapım:OGM PICTURES
Yapımcı:Onur Güvenatam
Yönetmen:Cem Karcı
Senaryo:Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş
Oyuncular:Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)

