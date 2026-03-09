Rosa, Koray'a beyninde anevrizma olduğunu itiraf etti ve ikili bu durumu gizlemek için hamilelik yalanını sürdürme kararı aldı.

Rosa'nın nikah sırasında aniden fenalaşarak yere yığılmasıyla konakta büyük bir panik yaşandı. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, Fazilet'in ağzından çıkan 'bebek' sözü ortamı daha da karıştırdı. Koray vakit kaybetmeden Rosa'yı hastaneye götürdü.

ROSA BÜYÜK SIRRINI KORAY'A AÇIKLADI

Hastanede yapılan kontroller Rosa'nın durumunun iyi olduğunu gösterse de Koray'ın aklındaki şüpheler dinmedi. Öfkeyle Rosa'yı sorgulayan Koray, bu çocuğun kimden olduğunu öğrenmek istiyordu. Rosa'nın annesi Diana'nın hastaneye gelmesiyle birlikte ortam daha da gerildi.

"Ali'yle Rosa aynı evde, ateşle barut misali..."

Rosa, beyninde anevrizma olduğunu ve bu hastalık nedeniyle her an ölüm riski taşıdığını Koray'a itiraf etti. Bu gerçeği öğrenen Koray büyük bir şok yaşadı. Başta öfkeyle yaklaştığı Rosa'ya karşı tavrı değişti ve onu iyileştirmek için elinden geleni yapacağına söz verdi. İkili, Rosa'nın hastalığının kimse tarafından öğrenilmemesi için hamilelik yalanını sürdürme kararı aldı.