A.B.İ reyting oranları belli oldu! ATV’nin sevilen dizisi zirveye yerleşti
ATV ekranlarının sevilen dizisi A.B.İ, yayınlanan son bölümüyle tüm kategorilerde rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran dizi, izleyiciden tam not alarak reyting listelerini altüst etti.
Ekran yolculuğuna hızlı bir giriş yapan A.B.İ dizisi, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümüyle reyting sonuçlarında büyük bir başarıya imza atan dizi; Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olma başarısını gösterdi.
Gelen son verilere göre dizi, rakiplerine fark atarak Salı akşamının lideri oldu.
|Kategori
|Reyting Oranı
|Sıralama
|TOTAL
|7.66
|1. Sırada
|AB
|5.30
|1. Sırada
|20+ABC1
|7.41
|1. Sırada
A.B.İ. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hancıoğlu Yalısı'nda iftar sofrasında patlayan kriz, gecenin tüm dengelerini altüst eder. Yıllardır tek kelime etmeyen Mahinur'un aniden haykırması, hem aileyi hem de geçmişi sarsar. Doğan, Mahinur'u hayata döndürmek için mücadele ederken, Çağla ilk kez ablasının sesini duymanın umut ve korkusunu bir arada yaşar.
Öte yandan Behram ise Mahinur'u yalıdan çıkarmak için harekete geçer. Ancak asıl fırtına; Yusuf Usta'nın öldüğü yerde yüzleşen Doğan ve Çağla tarafında kopar. Yıllardır saklanan gerçeği konuşurlar. Yusuf'un katili Tahir'dir ve Doğan o gece her şeye tanık olmuştur. Vicdan azabı ile yaşayan Doğan, bedel ödemeye hazır olduğunu söylerken; Çağla için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.