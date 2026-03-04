A.B.İ reyting oranları belli oldu! ATV’nin sevilen dizisi zirveye yerleşti

Öte yandan Behram ise Mahinur'u yalıdan çıkarmak için harekete geçer. Ancak asıl fırtına; Yusuf Usta'nın öldüğü yerde yüzleşen Doğan ve Çağla tarafında kopar. Yıllardır saklanan gerçeği konuşurlar. Yusuf'un katili Tahir'dir ve Doğan o gece her şeye tanık olmuştur. Vicdan azabı ile yaşayan Doğan, bedel ödemeye hazır olduğunu söylerken; Çağla için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

