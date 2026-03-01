Cennetin Çocukları dizisinden Özgü Kaya dahil 4 oyuncu ayrıldı

Dizinin çekimleri maliyet ve lojistik kolaylık sağlamak için tamamen İstanbul merkezli yapıya dönüştürüldü.

Revize edilen dizinin 9 Mart'ta yayınlanması, Alperen Duymaz'ın sahnelerinin ise 16 Mart'tan itibaren ekrana gelmesi planlanıyor.

Dizinin yeni başrol oyuncusu Alperen Duymaz oldu ve hikaye Kamil karakteri etrafında yeniden şekillendirildi.

Cennetin Çocukları dizisinde senaryo revizesi nedeniyle Özgü Kaya, Yeşim Gül, Alper Türedi, Ali Düşenkalkar ve bir oyuncu daha olmak üzere toplam beş isimle yollar ayrıldı.

Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun ardından Özgü Kaya da projeye veda eden isimler arasında yer aldı.

🚨 KADRODAN AYRILAN İSİMLER VE DEĞİŞEN DENGELER

Dizinin gidişatını tamamen değiştiren bu ayrılık dalgası, sadece başrolü değil, hikayenin merkezindeki aile yapısını da etkiledi. İşte projeye veda eden isimler:

Özgü Kaya (Gönül): Dizinin kadın başrollerinden Özgü Kaya, senaryonun yeniden kurgulanmasıyla projeden ayrıldı.

Yeşim Gül & Alper Türedi: Gönül karakterinin anne ve babasını canlandıran deneyimli oyuncular, kızlarının hikayeden çıkmasıyla birlikte kadroya veda etti.

Ali Düşenkalkar (Süleyman): Baytar Ahmet'in bacanağı Süleyman karakterine hayat veren usta oyuncunun hikayesi sona erdirildi.

🔄 YENİ DÖNEM: ALPEREN DUYMAZ VE KAMİL KARAKTERİ

Yapım şirketi, yaşanan bu yaprak dökümünün ardından dizinin merkezine Kamil karakterini yerleştirme kararı aldı. Boşalan başrol koltuğu için ise Alperen Duymaz ile el sıkışıldı. Dizinin yeni yol haritasına dair öne çıkan detaylar şunlar:

Senaryo Revizesi: Hikaye artık Kamil karakterinin etrafında şekillenecek ve dram dozu yeniden ayarlanacak.

Yayın Takvimi: Dizinin yenilenen haliyle 9 Mart'ta izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

Alperen Duymaz'ın Girişi: Yeni başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın sahneleri ise 16 Mart'tan itibaren ekranda olacak.