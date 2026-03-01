Cennetin Çocukları dizisinden Özgü Kaya dahil 4 oyuncu ayrıldı
TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu’ndan sonra Özgü Kaya, Yeşim Gül, Alper Türedi ve Ali Düşenkalkar kadrodan ayrıldı. Senaryonun değişmesiyle başrole Alperen Duymaz dahil olurken, yeni bölümlerin 9 Mart'ta yayınlanması planlanıyor. 1 Mart 2026 tarihli sektör kaynaklarına göre hikaye artık Kamil karakteri üzerinden ilerleyecek.
🚨 KADRODAN AYRILAN İSİMLER VE DEĞİŞEN DENGELER
Dizinin gidişatını tamamen değiştiren bu ayrılık dalgası, sadece başrolü değil, hikayenin merkezindeki aile yapısını da etkiledi. İşte projeye veda eden isimler:
Özgü Kaya (Gönül): Dizinin kadın başrollerinden Özgü Kaya, senaryonun yeniden kurgulanmasıyla projeden ayrıldı.
Yeşim Gül & Alper Türedi: Gönül karakterinin anne ve babasını canlandıran deneyimli oyuncular, kızlarının hikayeden çıkmasıyla birlikte kadroya veda etti.
Ali Düşenkalkar (Süleyman): Baytar Ahmet'in bacanağı Süleyman karakterine hayat veren usta oyuncunun hikayesi sona erdirildi.
🔄 YENİ DÖNEM: ALPEREN DUYMAZ VE KAMİL KARAKTERİ
Yapım şirketi, yaşanan bu yaprak dökümünün ardından dizinin merkezine Kamil karakterini yerleştirme kararı aldı. Boşalan başrol koltuğu için ise Alperen Duymaz ile el sıkışıldı. Dizinin yeni yol haritasına dair öne çıkan detaylar şunlar:
Senaryo Revizesi: Hikaye artık Kamil karakterinin etrafında şekillenecek ve dram dozu yeniden ayarlanacak.
Yayın Takvimi: Dizinin yenilenen haliyle 9 Mart'ta izleyici karşısına çıkması planlanıyor.
Alperen Duymaz'ın Girişi: Yeni başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın sahneleri ise 16 Mart'tan itibaren ekranda olacak.
🎭 HİKAYE NEDEN DEĞİŞİYOR? SET ARKASI DETAYLARI
Dizinin reyting grafiklerini yükseltmek ve izleyici kitlesini genişletmek amacıyla senaryo grubu "hikaye daraltma" operasyonuna gitti. Bu kapsamda şu değişiklikler yaşanıyor:
Aile Yapısı Bozuluyor: Gönül karakterine hayat veren Özgü Kaya'nın ayrılmasıyla, onun aile kanadını temsil eden Yeşim Gül ve Alper Türedi'nin hikaye içindeki fonksiyonu sona erdi.
Yan Hikayeler Budanıyor: Süleyman karakterini canlandıran Ali Düşenkalkar'ın veda etmesiyle, dizinin mahalle ve akrabalık bağları üzerine kurulan bazı yan hikayeleri tamamen rafa kalktı.
İstanbul'a Dönüş: Daha önce farklı lokasyonlarda devam eden çekimler, maliyet ve lojistik kolaylık sağlamak adına tamamen İstanbul merkezli bir yapıya kavuşturuldu.
🆕 YENİ DÖNEM BAŞLIYOR: KAMİL VE ALPEREN DUYMAZ
Dizinin yeni motoru Kamil karakteri olacak. Yapım ekibi, İsmail Hacıoğlu'nun yarattığı boşluğu doldurmak için Alperen Duymaz ile el sıkıştı.
-Hikaye artık mahallenin daha sert, dramatik ve aksiyon dozu yüksek bir karakteri olan Kamil üzerinden akacak.
-Revize edilen ilk bölüm 9 Mart'ta ekranlarda olacak. Başrol Alperen Duymaz'ın ilk performansı ise 16 Mart akşamı izleyiciyle buluşacak.