Kuruluş Orhan 16. bölümünde gerilim zirveye çıktı! “Gayrı kalleşlik edenin başı pusatıma helaldir!”

Sultan Orhan, Dursun'la yüzleşti. Onu bağışlayabileceğini ancak ailesinin bu durumu nasıl karşılayacağını sordu. Dursun "Yanında mücadele edilecek en muktedir güç sensin" diyerek Sultan Orhan'a duyduğu güveni de dile getirdi.

Fatma'yla son kez konuşan Flavius'un karşısına Yiğit çıktı. "Demek en başından beri sendin… Akçora da sendin!" sözleriyle kılıcını çeken Yiğit, Flavius'a saldırdı. Mücadele sonunda kan akarken Flavius, Yiğit'i yaralayarak etkisiz hale getirdi.

SULTAN ORHAN UÇLAR MECLİSİNİ BASTI!

Osmanlı'yı yıkmak için bir araya gelen beylerin buluşma yerini basan Sultan Orhan, Demirhan Bey, Eretna Beyi, Germiyanoğlu Mehmet Bey ve Asporça'nın karşısına çıktı. Orhan Gazi'nin sözleri geceye damga vurdu: "Gayrı kalleşlik edenin başı pusatıma helaldir!" Sultan Orhan'ın mekandan ayrılırken atılan bir ok yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Asporça'nın uyarısıyla Orhan Gazi geri döndü ve beyler yeniden karşı karşıya kaldı.

Kuruluş Orhan, kanlı hesaplaşmaların gölgesinde büyüyen bu bölümle yayın gecesinin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

Kuruluş Orhan 17.bölüm fragmanı: “Burada bey de benim sultan da benim”