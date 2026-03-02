Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde erken veda: Deniz Hamzaoğlu kadrodan ayrıldı
TRT 1'in salı akşamları yayınlanan tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda, Yeniçeri Ağası Kasap Hüseyin karakterine hayat veren Deniz Hamzaoğlu, 64. bölümde katıldığı ekibe sahnelerinin tamamlanmasıyla veda etti.
2 Mart tarihinde sosyal medyada ortaya çıkan kulis bilgilerine göre Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Kasap Hüseyin rolündeki Deniz Hamzaoğlu'nun, projedeki hikayesinin sonuna gelindiği ve oyuncunun çekimlerini tamamladığı öğrenildi.
DENİZ HAMZAOĞLU, MEHMED FETİHLER SULTANI KADROSUNA VEDA ETTİ
TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde, kadroya kısa süre önce dahil olan deneyimli oyuncu Deniz Hamzaoğlu sürpriz bir kararla projeden ayrıldı. Miray Yapım imzalı dizide Yeniçeri Ağa Kasap Hüseyin karakterine hayat veren oyuncunun, 64. bölümde katıldığı hikayedeki sahnelerini tamamladığı ve senaryo gereği ekibe veda ettiği öğrenildi.
📜 Ayrılığın Detayları ve Karakterin Hikayesi
Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, genişleme stratejisi kapsamında kadrosuna yeni isimler katmaya devam ederken, bazı karakterlerle de yollarını ayırıyor. İşte ayrılığın perde arkasındaki detaylar:
Karakterin Rolü: Deniz Hamzaoğlu, dizide Yeniçeri Ağası Kasap Hüseyin karakterini canlandırıyordu. Karakter, 64. bölümde diziye dahil olarak askeri kanattaki dengeleri değiştiren bir figür olarak tanıtılmıştı.
Ayrılık Nedeni: Yapılan açıklamalara göre herhangi bir kriz yaşanmadı; ünlü oyuncunun sahneleri senaryo akışı gereği tamamlandığı için projeden ayrılma kararı alındı.
Son Sahne: İzleyiciler, Kasap Hüseyin karakterinin hikayeden nasıl çekileceğine dair detayları dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde görecek.
Kariyer Notu: Başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu, bu projeden hemen önce yine bir TRT dijital platformu olan Tabii'nin "Onbeşliler" dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı.
🛡️ Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Bölümde Neler Olacak?
Dizinin 3. sezonunda Fatih Sultan Mehmed'in fetih hazırlıkları ve saray içindeki çekişmeler hız kesmeden devam ediyor. Kasap Hüseyin'in vedasının ardından Yeniçeri ocağındaki yeni yapılanmanın nasıl şekilleneceği merak konusu. Yapım ekibinden ayrılığa dair resmi bir ek açıklama gelmezken, dizinin çekimlerinin tam gaz sürdüğü belirtildi.
Editör Notu: Dizinin tarihsel dokusuna uygun olarak kurgulanan Yeniçeri sahnelerinde, Kasap Hüseyin karakterinin gidişinin askeri stratejiler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı yeni bölümlerde netleşecek.