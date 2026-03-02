Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde erken veda: Deniz Hamzaoğlu kadrodan ayrıldı

Dizide Yeniçeri Ağası rolünü üstlenen usta oyuncu Deniz Hamzaoğlu'nun hikayedeki görevi sona erdi.

Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, genişleme stratejisi kapsamında kadrosuna yeni isimler katmaya devam ederken, bazı karakterlerle de yollarını ayırıyor. İşte ayrılığın perde arkasındaki detaylar:

Karakterin Rolü: Deniz Hamzaoğlu, dizide Yeniçeri Ağası Kasap Hüseyin karakterini canlandırıyordu. Karakter, 64. bölümde diziye dahil olarak askeri kanattaki dengeleri değiştiren bir figür olarak tanıtılmıştı.

Ayrılık Nedeni: Yapılan açıklamalara göre herhangi bir kriz yaşanmadı; ünlü oyuncunun sahneleri senaryo akışı gereği tamamlandığı için projeden ayrılma kararı alındı.

Son Sahne: İzleyiciler, Kasap Hüseyin karakterinin hikayeden nasıl çekileceğine dair detayları dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde görecek.