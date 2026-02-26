Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si ölümle burun buruna! İşte dizinin yeni bölümünden çarpıcı gelişmeler

1996 doğumlu Ava Yaman daha önce Bir Derdim Var dizisinde rol almış ve Taşacak Bu Deniz ile geniş kitlelere ulaşmıştı.

Son bölümde yaşanan trafik kazasının ardından Eleni ve Fadime hastaneye kaldırıldı. Yeni bölümde Eleni'nin hastanedeki tedavi süreci ve sağlık durumuna ilişkin gelişmeler ekrana gelecek. İşte Taşacak Bu Deniz dizisinde yeni bölüm yaşanacaklar…

Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni’yi canlandıran Ava Yaman’ın fragmanda kalbinin durduğu sahne gündeme geldi.

TAŞACAK BU DENİZ'İN ELENİ'Sİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman'ın projeye veda edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayınlanan son fragmanda Eleni'nin kalbinin durduğu anların ekrana gelmesi, karakterin hikayesinin sona erdiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Ancak şu ana kadar yapım ekibinden ya da oyuncudan ayrılığa dair resmi bir açıklama yapılmadı.