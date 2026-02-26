Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si ölümle burun buruna! İşte dizinin yeni bölümünden çarpıcı gelişmeler
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz’in yeni bölüm fragmanında Eleni’nin hastane yatağında olduğu ve kalp atışlarının durduğu anlar yer aldı. Trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan Eleni’nin sağlık durumuna ilişkin gelişmeler 20. bölümde ekrana gelecek.
- Yayınlanan fragmanda Eleni'nin kalp atışlarının durduğu görüldü ve karakterin ölüp ölmediği merak ediliyor.
- Eleni karakterini canlandıran oyuncu Ava Yaman'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair yapımdan resmi açıklama gelmedi.
- Yeni bölümde Eleni'nin hastanedeki tedavi süreci ve sağlık durumuna ilişkin gelişmeler ekrana gelecek.
- 1996 doğumlu Ava Yaman daha önce Bir Derdim Var dizisinde rol almış ve Taşacak Bu Deniz ile geniş kitlelere ulaşmıştı.
Son bölümde yaşanan trafik kazasının ardından Eleni ve Fadime hastaneye kaldırıldı. Yeni bölümde Eleni'nin hastanedeki tedavi süreci ve sağlık durumuna ilişkin gelişmeler ekrana gelecek. İşte Taşacak Bu Deniz dizisinde yeni bölüm yaşanacaklar…
TAŞACAK BU DENİZ'İN ELENİ'Sİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA
Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman'ın projeye veda edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayınlanan son fragmanda Eleni'nin kalbinin durduğu anların ekrana gelmesi, karakterin hikayesinin sona erdiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Ancak şu ana kadar yapım ekibinden ya da oyuncudan ayrılığa dair resmi bir açıklama yapılmadı.
TAŞACAK BU DENİZ'DE YENİ BÖLÜM YAŞANACAKLAR
Dizinin son tanıtımında Eleni'nin sağlık durumunun kritik olduğu ve kalp atışlarının durduğu anlar yer aldı. Bu sahneler, karakterin ölüp ölmediği sorusunu beraberinde getirdi. Eleni'nin akıbetine ilişkin net bilgi ise yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.
AVA YAMAN KİMDİR?
2006 yılında İstanbul'da doğan Ava Yaman 19 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve oyunculukla ilgilenen Yaman, kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini Bir Derdim Var dizisinde yaşayan genç oyuncu, burada bipolar Özge karakterini canlandırdı. Ardından Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.