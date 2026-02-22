PODCAST CANLI YAYIN

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde sürpriz transfer: Recep Usta Macar Kralı Matthias oldu

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, kadrosuna genç oyuncu Recep Usta'yı dahil etti. 21 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada ortaya çıkan kulis bilgileirne göre Usta, dizide Fatih Sultan Mehmed'in en dişli rakiplerinden biri olan Macar Kralı Matthias karakterine hayat verecek.

  • TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine oyuncu Recep Usta katıldı.
  • Recep Usta dizide Macar Kralı Matthias karakterini canlandıracak.
  • Dizinin başrolünde Serkan Çayoğlu, Fatih Sultan Mehmed rolünde yer alıyor.
  • Dizi her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.
  • Macar Kralı Matthias, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli rakiplerinden biri olarak dizide yer alacak.

TRT 1'in reyting rekortmeni yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna genç oyuncu Recep Usta dahil oldu. Serkan Çayoğlu'nun başrolünü üstlendiği dizide Usta, Osmanlı İmparatorluğu'nun en dişli rakiplerinden biri olan Macar Kralı Matthias karakterini canlandıracak.

Recep Usta, Macar Kralı Matthias rolüyle Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna girdi.

🛡️ Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Sezon ve Oyuncu Detayları

TRT'nin dönem dizisi, Serkan Çayoğlu'nun başarılı Fatih Sultan Mehmed performansıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yapılan son transferle birlikte dizinin çatışma dinamiği Avrupa eksenine kayıyor.

  • Yeni Karakter: Macar Kralı Matthias (Recep Usta)

  • Rolün Önemi: Fatih Sultan Mehmed'in batıdaki en güçlü ve stratejik rakiplerinden biri.

  • Yayın Günü: Her Salı TRT 1 ekranlarında.

Genç oyuncu, Fatih Sultan Mehmed'in en güçlü Avrupa rakibi olarak seyirci karşısına çıkacak.

📊 Kadro ve Karakter Karşılaştırma Tablosu

KriterDetaylar
Başrol OyuncusuSerkan Çayoğlu (Fatih Sultan Mehmed)
Yeni Katılan OyuncuRecep Usta
Karakter UnvanıMacar Kralı Matthias
Tarihi OdakMacaristan Seferleri ve Diplomasi
Haber Tarihi21 Şubat 2026

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde olduğu tarihi yapımda Macaristan cephesi açılıyor.

EDİTÖR NOTU

Recep Usta'nın kadroya dahil olması, dizinin sadece bir biyografi değil, aynı zamanda uluslararası bir güç mücadelesini daha derinlemesine işleyeceğinin sinyallerini veriyor. Matthias Corvinus, tarihte "Adil" olarak bilinen ve Osmanlı'ya karşı sert bir direniş gösteren bir hükümdardır. Bu hamle, dizinin aksiyon ve diplomasi sahnelerindeki heyecanı artırarak reytinglerdeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Genç ve yetenekli bir oyuncunun bu kadar kritik bir role seçilmesi, dizinin dinamizmini koruma isteğini kanıtlıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Matthias karakteriyle güç dengeleri değişiyor.

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine yeni kim katıldı?

Diziye en son genç oyuncu Recep Usta, Macar Kralı Matthias karakteriyle dahil oldu.

Recep Usta hangi rolde oynayacak?

Recep Usta, Fatih Sultan Mehmed'in en önemli rakiplerinden biri olan Macar Kralı Matthias rolünü üstlenecek.

Osmanlı-Macar mücadelesi, Matthias karakterinin gelişiyle diziye yeni bir aksiyon katıyor. (Fotoğraflar TRT 1'den alınmıştır)

Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı, her Salı akşamı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

