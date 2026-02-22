Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde sürpriz transfer: Recep Usta Macar Kralı Matthias oldu
TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, kadrosuna genç oyuncu Recep Usta'yı dahil etti. 21 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada ortaya çıkan kulis bilgileirne göre Usta, dizide Fatih Sultan Mehmed'in en dişli rakiplerinden biri olan Macar Kralı Matthias karakterine hayat verecek.
Hızlı Özet Göster
- TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine oyuncu Recep Usta katıldı.
- Recep Usta dizide Macar Kralı Matthias karakterini canlandıracak.
- Dizinin başrolünde Serkan Çayoğlu, Fatih Sultan Mehmed rolünde yer alıyor.
- Dizi her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.
- Macar Kralı Matthias, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli rakiplerinden biri olarak dizide yer alacak.
TRT 1'in reyting rekortmeni yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosuna genç oyuncu Recep Usta dahil oldu. Serkan Çayoğlu'nun başrolünü üstlendiği dizide Usta, Osmanlı İmparatorluğu'nun en dişli rakiplerinden biri olan Macar Kralı Matthias karakterini canlandıracak.
🛡️ Mehmed: Fetihler Sultanı Yeni Sezon ve Oyuncu Detayları
TRT'nin dönem dizisi, Serkan Çayoğlu'nun başarılı Fatih Sultan Mehmed performansıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yapılan son transferle birlikte dizinin çatışma dinamiği Avrupa eksenine kayıyor.
Yeni Karakter: Macar Kralı Matthias (Recep Usta)
Rolün Önemi: Fatih Sultan Mehmed'in batıdaki en güçlü ve stratejik rakiplerinden biri.
Yayın Günü: Her Salı TRT 1 ekranlarında.
📊 Kadro ve Karakter Karşılaştırma Tablosu
|Kriter
|Detaylar
|Başrol Oyuncusu
|Serkan Çayoğlu (Fatih Sultan Mehmed)
|Yeni Katılan Oyuncu
|Recep Usta
|Karakter Unvanı
|Macar Kralı Matthias
|Tarihi Odak
|Macaristan Seferleri ve Diplomasi
|Haber Tarihi
|21 Şubat 2026
EDİTÖR NOTU
Recep Usta'nın kadroya dahil olması, dizinin sadece bir biyografi değil, aynı zamanda uluslararası bir güç mücadelesini daha derinlemesine işleyeceğinin sinyallerini veriyor. Matthias Corvinus, tarihte "Adil" olarak bilinen ve Osmanlı'ya karşı sert bir direniş gösteren bir hükümdardır. Bu hamle, dizinin aksiyon ve diplomasi sahnelerindeki heyecanı artırarak reytinglerdeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Genç ve yetenekli bir oyuncunun bu kadar kritik bir role seçilmesi, dizinin dinamizmini koruma isteğini kanıtlıyor.
❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine yeni kim katıldı?
Diziye en son genç oyuncu Recep Usta, Macar Kralı Matthias karakteriyle dahil oldu.
Recep Usta hangi rolde oynayacak?
Recep Usta, Fatih Sultan Mehmed'in en önemli rakiplerinden biri olan Macar Kralı Matthias rolünü üstlenecek.
Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Mehmed: Fetihler Sultanı, her Salı akşamı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.