Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde sürpriz transfer: Recep Usta Macar Kralı Matthias oldu

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde olduğu tarihi yapımda Macaristan cephesi açılıyor.

EDİTÖR NOTU

Recep Usta'nın kadroya dahil olması, dizinin sadece bir biyografi değil, aynı zamanda uluslararası bir güç mücadelesini daha derinlemesine işleyeceğinin sinyallerini veriyor. Matthias Corvinus, tarihte "Adil" olarak bilinen ve Osmanlı'ya karşı sert bir direniş gösteren bir hükümdardır. Bu hamle, dizinin aksiyon ve diplomasi sahnelerindeki heyecanı artırarak reytinglerdeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Genç ve yetenekli bir oyuncunun bu kadar kritik bir role seçilmesi, dizinin dinamizmini koruma isteğini kanıtlıyor.