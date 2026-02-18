Ulaş Tuna Astepe Adil karakteriyle olan hüzünlü benzerliğini açıkladı: Gerçekte de kimsesiz büyüdü
Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe, Adil karakteriyle olan benzerliğini "annesiz ve babasız büyümek" olarak açıkladı. 18 Şubat 2026 tarihinde bir dergi röportajında verdiği bu detay, oyuncunun hayranlarını derinden etkiledi.
- TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, canlandırdığı Adil karakteriyle ortak noktasının anne ve babasız büyümesi olduğunu açıkladı.
- Astepe'nin babası Marmara Depremi'nden sonra kansere yakalanarak oyuncu lise öğrencisiyken vefat etti, annesini ise İstanbul'da eğitim gördüğü sırada kaybetti.
- Taşacak Bu Deniz dizisi her cuma akşamı TRT 1'de yayınlanıyor ve haftanın en çok izlenen iki dizisinden biri olarak reyting listelerinde zirvede yer alıyor.
- Dizide izleyicilerin kavuşmasını beklediği Esme ve Adil karakterleri senaryo gereği birbirinden giderek uzaklaşıyor.
- Astepe, Adil karakterini sadece bir rol olarak değil, kendi yaşamından izler taşıyan bir parça olarak tanımlıyor.
Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe Adil karakteriyle paylaştığı "yetim ve öksüz büyüme" kaderini kamuoyuyla paylaştı. TRT 1'in rekortmen dizisindeki bu hüzünlü paralellik, sanatçının karakterle kurduğu derin bağın en somut kanıtı oldu.
ULAŞ TUNA ASTEPE VE ADİL KARAKTERİNİN ORTAK NOKTASI ANNESİZ VE BABASIZ BÜYÜMELERİ OLDU
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, canlandırdığı Adil karakteriyle gerçek hayattaki en sarsıcı ortak noktasının her ikisinin de anne ve babasız büyümesi olduğunu açıkladı.
🔍 Kayıpların Nedeni ve Oyuncunun Hayatına Etkisi
Ulaş Tuna Astepe, katıldığı yayınlarda ve verdiği röportajlarda ailesine dair şu detayları paylaşmıştır:
Babanın Vefatı: Astepe'nin babası, Marmara Depremi'ni (1999) İzmit'te bizzat yaşamış bir ailenin ferdiydi. Depremden kısa bir süre sonra kansere yakalanan babası, oyuncu henüz lise öğrencisiyken hayata gözlerini yumdu.
Annenin Vefatı: Babasının kaybından sonra sarsılan ailede, anne de uzun süren bir hastalık süreci geçirdi. Astepe İstanbul'da eğitim gördüğü sırada annesini de kaybetti.
🔍 Taşacak Bu Deniz Dizisindeki Son Durum
Cuma günleri izleyiciyle buluşan dizide olay örgüsü ve karakter dinamikleri şu şekilde ilerliyor:
Reyting Başarısı: Yapım, haftanın en çok izlenen iki projesinden biri olarak zirve mücadelesini sürdürüyor.
Esme ve Adil İlişkisi: İzleyicilerin kavuşmasını beklediği ikili, senaryo gereği birbirinden giderek uzaklaşıyor.
Ekip Dinamiği: Set arkasındaki güçlü arkadaşlık bağları, dizinin başarısındaki temel faktörlerden biri olarak görülüyor.
Karakter Analizi: Astepe, Adil'i sadece bir rol olarak değil, kendi yaşamından izler taşıyan bir parça olarak tanımlıyor.
💡 Editör Yorumu
Ulaş Tuna Astepe'nin Adil karakteriyle olan bu kişisel özdeşleşmesi, aslında dizideki performansının neden bu kadar samimi ve sarsıcı olduğunun kanıtı niteliğinde. Oyuncunun kendi hayat hikayesindeki bu zorlu süreci bir sanat formuna dönüştürerek izleyiciye aktarması, karakterin derinliğini artırırken izleyiciyle kurulan empati bağını da güçlendiriyor. Bu tür "ortak yazgılar", oyuncunun teknik becerisinin ötesinde, ruhsal bir temsiliyet sergilemesini sağlıyor.
