PODCAST CANLI YAYIN

Ulaş Tuna Astepe Adil karakteriyle olan hüzünlü benzerliğini açıkladı: Gerçekte de kimsesiz büyüdü

Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe, Adil karakteriyle olan benzerliğini "annesiz ve babasız büyümek" olarak açıkladı. 18 Şubat 2026 tarihinde bir dergi röportajında verdiği bu detay, oyuncunun hayranlarını derinden etkiledi.

Giriş Tarihi:
Ulaş Tuna Astepe Adil karakteriyle olan hüzünlü benzerliğini açıkladı: Gerçekte de kimsesiz büyüdü
Hızlı Özet Göster
  • TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, canlandırdığı Adil karakteriyle ortak noktasının anne ve babasız büyümesi olduğunu açıkladı.
  • Astepe'nin babası Marmara Depremi'nden sonra kansere yakalanarak oyuncu lise öğrencisiyken vefat etti, annesini ise İstanbul'da eğitim gördüğü sırada kaybetti.
  • Taşacak Bu Deniz dizisi her cuma akşamı TRT 1'de yayınlanıyor ve haftanın en çok izlenen iki dizisinden biri olarak reyting listelerinde zirvede yer alıyor.
  • Dizide izleyicilerin kavuşmasını beklediği Esme ve Adil karakterleri senaryo gereği birbirinden giderek uzaklaşıyor.
  • Astepe, Adil karakterini sadece bir rol olarak değil, kendi yaşamından izler taşıyan bir parça olarak tanımlıyor.

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe Adil karakteriyle paylaştığı "yetim ve öksüz büyüme" kaderini kamuoyuyla paylaştı. TRT 1'in rekortmen dizisindeki bu hüzünlü paralellik, sanatçının karakterle kurduğu derin bağın en somut kanıtı oldu.

Ulaş Tuna Astepe, Adil karakteri gibi gerçek hayatta da annesiz ve babasız büyüdü.

ULAŞ TUNA ASTEPE VE ADİL KARAKTERİNİN ORTAK NOKTASI ANNESİZ VE BABASIZ BÜYÜMELERİ OLDU

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe, canlandırdığı Adil karakteriyle gerçek hayattaki en sarsıcı ortak noktasının her ikisinin de anne ve babasız büyümesi olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, babasını henüz 16 yaşındayken kanser hastalığı nedeniyle kaybetti.

🔍 Kayıpların Nedeni ve Oyuncunun Hayatına Etkisi

Ulaş Tuna Astepe, katıldığı yayınlarda ve verdiği röportajlarda ailesine dair şu detayları paylaşmıştır:

  • Babanın Vefatı: Astepe'nin babası, Marmara Depremi'ni (1999) İzmit'te bizzat yaşamış bir ailenin ferdiydi. Depremden kısa bir süre sonra kansere yakalanan babası, oyuncu henüz lise öğrencisiyken hayata gözlerini yumdu.

  • Annenin Vefatı: Babasının kaybından sonra sarsılan ailede, anne de uzun süren bir hastalık süreci geçirdi. Astepe İstanbul'da eğitim gördüğü sırada annesini de kaybetti.

Astepe, Adil karakteriyle en büyük bağının ʺyetim ve öksüzlükʺ olduğunu açıkladı. (Fotoğraflar TRT 1'den alınmıştır)

🔍 Taşacak Bu Deniz Dizisindeki Son Durum

Cuma günleri izleyiciyle buluşan dizide olay örgüsü ve karakter dinamikleri şu şekilde ilerliyor:

  • Reyting Başarısı: Yapım, haftanın en çok izlenen iki projesinden biri olarak zirve mücadelesini sürdürüyor.

  • Esme ve Adil İlişkisi: İzleyicilerin kavuşmasını beklediği ikili, senaryo gereği birbirinden giderek uzaklaşıyor.

  • Ekip Dinamiği: Set arkasındaki güçlü arkadaşlık bağları, dizinin başarısındaki temel faktörlerden biri olarak görülüyor.

  • Karakter Analizi: Astepe, Adil'i sadece bir rol olarak değil, kendi yaşamından izler taşıyan bir parça olarak tanımlıyor.

💡 Editör Yorumu

Ulaş Tuna Astepe'nin Adil karakteriyle olan bu kişisel özdeşleşmesi, aslında dizideki performansının neden bu kadar samimi ve sarsıcı olduğunun kanıtı niteliğinde. Oyuncunun kendi hayat hikayesindeki bu zorlu süreci bir sanat formuna dönüştürerek izleyiciye aktarması, karakterin derinliğini artırırken izleyiciyle kurulan empati bağını da güçlendiriyor. Bu tür "ortak yazgılar", oyuncunun teknik becerisinin ötesinde, ruhsal bir temsiliyet sergilemesini sağlıyor.

Ailesini hastalıklar sonucu yitiren oyuncu, bu acıyı rolüne yansıtıyor.

❓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Ulaş Tuna Astepe'nin annesi ve babası ne zaman vefat etti?

Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda babasını henüz 16 yaşındayken, annesini ise ondan birkaç yıl sonra kaybettiğini belirterek genç yaşta ailesiz kaldığını ifade etmiştir.

Ulaş Tuna Astepe ve Adil karakterinin ortak noktası nedir?

Ulaş Tuna Astepe, Adil karakteri gibi kendisinin de gerçek hayatta annesiz ve babasız büyüdüğünü açıklamıştır.

Taşacak Bu Deniz dizisi ne zaman yayınlanıyor?

Dizi, her cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaktadır.

Taşacak Bu Deniz dizisinin reyting durumu nasıl?

Yapım, haftanın en çok izlenen ilk iki dizisinden biri olarak reyting listelerinde zirvede yer almaktadır.

Nihat Hatipoğlu 2026 Ramazan programı saatleri belli oldu: ATV iftar ve sahur yayını ne zaman?Nihat Hatipoğlu 2026 Ramazan programı saatleri belli oldu: ATV iftar ve sahur yayını ne zaman?
Nihat Hatipoğlu 2026 Ramazan programı saatleri belli oldu: ATV iftar ve sahur yayını ne zaman?
Kuruluş Orhan’da amansız hesaplaşma: Sultan Orhan ve Prenses Asporça arasında ölüm kalım savaşı!Kuruluş Orhan’da amansız hesaplaşma: Sultan Orhan ve Prenses Asporça arasında ölüm kalım savaşı!
Kuruluş Orhan’da amansız hesaplaşma: Sultan Orhan ve Prenses Asporça arasında ölüm kalım savaşı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler