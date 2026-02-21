“Aynı Yağmur Altında 3. bölümde heyecan dorukta: Rosa’nın büyük sınavı!
ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümde Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenecek.
Aynı Yağmur Altında, yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi sürerken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında hayatının en büyük sınavını veriyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir. Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.Aynı Yağmur Altında | 3. bölüm fragmanı izle
Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar. Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.
Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.
AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU
Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)