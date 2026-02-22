ATV 22 Şubat yayın akışı: Milyoner yeni bölüm yerine özel bölümle geliyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de yeni dizi "Aynı Yağmur Altında" nedeniyle yayınlanmıyor. Program, bu gece saat 22.45'te özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Milyoner yarışmasının yayın saati değişti. ATV ekranlarında bu akşam ana yayında yeni dizi yer alırken, sevilen yarışma gecikmeli olarak saat 22.45'te ekrana geliyor.
22 ŞUBAT KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN YOK MU?
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ana yayın saatinde yerini "Aynı Yağmur Altında" dizisine bıraktı. Programın takipçileri, yarışmanın neden yayınlanmadığını ve yeni bölüm tarihini merak ediyor.
📺 22 Şubat 2026 ATV yayın akışı
Yarışmanın bu akşamki yayın saati değişikliği, kanalın yayın akışındaki dizi tercihinden kaynaklanıyor. İşte bugünkü program çizelgesi:
|Saat
|Program Adı
|Tür / Durum
|19.35
|ATV Ana Haber
|Canlı Bülten
|20.00
|Aynı Yağmur Altında
|Yeni Dizi
|22.45
|Kim Milyoner Olmak İster?
|Özel Bölüm
|00.20
|Kuruluş Orhan
|Dizi (Tekrar)
🔍 Milyoner yeni bölüm hakkında merak edilenler
Neden yok?: Pazar akşamı saat 20.00 kuşağında "Aynı Yağmur Altında" dizisinin yayınlanması nedeniyle yarışma kendi saatinde başlamıyor.
Ne zaman yayınlanacak?: Yarışma tamamen yayından kaldırılmadı; bu akşam saat 22.45'te özel bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.
Yeni bölüm ne zaman?: Programın bir sonraki yeni bölümünün 26 Şubat 2026 Perşembe günü yayınlanması planlanıyor.