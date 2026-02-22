ATV 22 Şubat yayın akışı: Milyoner yeni bölüm yerine özel bölümle geliyor

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Milyoner yarışmasının yayın saati değişti. ATV ekranlarında bu akşam ana yayında yeni dizi yer alırken, sevilen yarışma gecikmeli olarak saat 22.45'te ekrana geliyor.

Kim Milyoner Olmak İster 22 Şubat Pazar akşamı saat 22.45'te ekranlara geliyor.

22 ŞUBAT KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN YOK MU?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ana yayın saatinde yerini "Aynı Yağmur Altında" dizisine bıraktı. Programın takipçileri, yarışmanın neden yayınlanmadığını ve yeni bölüm tarihini merak ediyor.

📺 22 Şubat 2026 ATV yayın akışı

Yarışmanın bu akşamki yayın saati değişikliği, kanalın yayın akışındaki dizi tercihinden kaynaklanıyor. İşte bugünkü program çizelgesi: