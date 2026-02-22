PODCAST CANLI YAYIN

ATV 22 Şubat yayın akışı: Milyoner yeni bölüm yerine özel bölümle geliyor

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de yeni dizi "Aynı Yağmur Altında" nedeniyle yayınlanmıyor. Program, bu gece saat 22.45'te özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Giriş Tarihi:
ATV 22 Şubat yayın akışı: Milyoner yeni bölüm yerine özel bölümle geliyor

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Milyoner yarışmasının yayın saati değişti. ATV ekranlarında bu akşam ana yayında yeni dizi yer alırken, sevilen yarışma gecikmeli olarak saat 22.45'te ekrana geliyor.

Kim Milyoner Olmak İster 22 Şubat Pazar akşamı saat 22.45'te ekranlara geliyor.

22 ŞUBAT KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN YOK MU?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ana yayın saatinde yerini "Aynı Yağmur Altında" dizisine bıraktı. Programın takipçileri, yarışmanın neden yayınlanmadığını ve yeni bölüm tarihini merak ediyor.

📺 22 Şubat 2026 ATV yayın akışı

Yarışmanın bu akşamki yayın saati değişikliği, kanalın yayın akışındaki dizi tercihinden kaynaklanıyor. İşte bugünkü program çizelgesi:

SaatProgram AdıTür / Durum
19.35ATV Ana HaberCanlı Bülten
20.00Aynı Yağmur AltındaYeni Dizi
22.45Kim Milyoner Olmak İster?Özel Bölüm
00.20Kuruluş OrhanDizi (Tekrar)

Yarışmanın saat 20.00 kuşağındaki yerini yeni dizi ʺAynı Yağmur Altındaʺ alıyor.

🔍 Milyoner yeni bölüm hakkında merak edilenler

  • Neden yok?: Pazar akşamı saat 20.00 kuşağında "Aynı Yağmur Altında" dizisinin yayınlanması nedeniyle yarışma kendi saatinde başlamıyor.

  • Ne zaman yayınlanacak?: Yarışma tamamen yayından kaldırılmadı; bu akşam saat 22.45'te özel bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

  • Yeni bölüm ne zaman?: Programın bir sonraki yeni bölümünün 26 Şubat 2026 Perşembe günü yayınlanması planlanıyor.

Bu akşamki yayında yarışma yeni bölümüyle değil, özel bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Aynı Yağmur Altında 3. bölümde heyecan dorukta: Rosa’nın büyük sınavı!Aynı Yağmur Altında 3. bölümde heyecan dorukta: Rosa’nın büyük sınavı!
“Aynı Yağmur Altında 3. bölümde heyecan dorukta: Rosa’nın büyük sınavı!
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde sürpriz transfer: Recep Usta Macar Kralı Matthias olduMehmed: Fetihler Sultanı dizisinde sürpriz transfer: Recep Usta Macar Kralı Matthias oldu
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde sürpriz transfer: Recep Usta Macar Kralı Matthias oldu
Mustafa Açılan Kuruluş Orhan kadrosunda: Makedonyalı Gladyatör Andreas geliyorMustafa Açılan Kuruluş Orhan kadrosunda: Makedonyalı Gladyatör Andreas geliyor
Mustafa Açılan Kuruluş Orhan kadrosunda: Makedonyalı Gladyatör Andreas geliyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler