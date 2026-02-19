Müge Anlı canlı yayın: 19 Şubat Müge Anlı son bölümde yaşananlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıp vakaları ve aydınlatılamamış cinayet dosyalarını mercek altına almayı sürdürüyor. Programın sunucusu Müge Anlı ve ekibi, ele aldıkları her dosyada yalnızca olayın detaylarını değil kaybolan ya da hayatını kaybeden kişilerin yaşam öykülerini de titizlikle inceliyor. Programın son bölümünde Özbekistanlı Lobar Rızayeva, 2 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisinin kendisini 289 bin dolar dolandırdığını söyleyerek programa başvurdu.